İki yılda 6 bin 500 girişimci kadına destek verilecek

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) yürütücülüğünde, Türkiye İş Bankası desteği ile girişimci kadınların değişen ve dijitalleşen dünyada iş geliştirme süreçlerine daha hızlı ayak uydurmalarına destek olmak amacıyla düzenlenen Girişimde Kadın Gücü projesinin 2024-2026 yılları arasını kapsayan ikinci fazının açılış etkinliği gerçekleştirildi.

Törene TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İş Dünyasında Kadın Komisyonu (İDK) Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık ve İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz katıldı.

Eşitsizlik Endeksi’nde 129’uncuyuz

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İDK Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliğini temel almayan bir girişimcilik ekosisteminin sürdürülebilir kalkınmaya ve topluma katkı sunmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Açık şöyle “Dünyada girişimci kadın oranı yüzde 35 seviyesindeyken ülkemizde bu oran yüzde 14. Öte yandan 2023 yılı Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi’nde 146 ülke arasında 129’uncu sırada yer alıyoruz. Yapılan uluslararası araştırmalar, kadınların yenilikçi ve yaratıcı özellikleri ile girişimci ruhlarının istihdama ve ekonomiye çarpan etkisi yarattığını gösteriyor. Biz de bir kadının hayatına dokunan her değerin büyük bir çarpan etkisi oluşturacağına yürekten inanıyoruz” dedi.

100 girişimci kadına mentörlük desteği

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz ise projesi ile 2023 sonu itibarıyla toplam 5 bin 43 girişimci ve girişimci adayı kadına erişildiğini söyledi. Yılmaz, “Projemizin yeni döneminde gerek online eğitim gerekse fiziki etkinliklerimizle 6 bin 500 girişimci ve girişimci adayı kadına daha ulaşacağız. Beraber başladığımız bu yolculukta, alanında uzman mentörlerimiz ile 100 girişimci kadına mentörlük desteği sunacağız” diye konuştu.

‘Geleceğe İlham Veren Kadınlar’a ödül

Açılış konuşmalarının ardından Geleceğe İlham Veren Kadınlar başlıklı bir panel düzenlendi. Etkinlikte, Girişimde Kadın Gücü projesinin geçmiş dönem çalışmaları ve yeni dönem faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Kendi işini kurmuş, işini büyütmek ve yeni bir yol haritası çizmek isteyen 40 girişimci kadına Applied Value Group’un (AVG) garantörlüğü, Türkiye İş Bankası’nın finansman desteğiyle teminatsız ve sıfır faizli kredi desteği sağlandı. Ayrıca Türkiye İş Bankası tarafından 26 girişimci kadına iş geliştirme desteği, 3 girişimci kadına da ABD Silikon Vadisi ziyareti ödülü verildi.