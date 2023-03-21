İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası "Farmakope Konvansiyonu" üyesi oldu

Türk ilaç endüstrisinin güçlü, bağımsız, küresel bir ilaç üreticisi ve ihracatçısı konumuna gelmesi yönündeki çalışmalarını halihazırda 56 üyesi ile devam ettiren İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS), ABD Farmakope Konvansiyonu (U.S. Pharmacopeial Convention, USP) üyesi oldu.

Üyeleri arasında Avrupa, Asya, Kuzey Amerika, Latin Amerika, Orta Doğu, Kuzey Afrika ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülkenin kamu ve özel sektör kuruluşları ile akademisyenlerin yer aldığı USP, toplum sağlığını korumaya destek olmak için dünya ölçeğindeki üyeleriyle iş birliği içinde çalışmalar yürütüyor.

468 üyesiyle 40’ın üzerinde ülkeyi temsil ediyor

ABD Farmakope Konvansiyonu’nun (USP) daveti üzerine İEİS’in yaptığı üyelik başvurusu geçtiğimiz günlerde kabul edildi. Bu kapsamda, İEİS, Sağlık Bakanlığı ile birlikte Türkiye’nin USP’deki temsilcisi durumuna geldi. 1820 yılında kurulmuş olan USP, ilaçların kalitesini tüm dünyada güvence altına almak için çalışmalar yürütüyor ve üretilen ilaç, gıda ve gıda takviyeleri için standartları belirleyen bilimsel bir organizasyon olarak öne çıkıyor. USP tarafından tanımlanan ilaç standartları, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından yürürlüğe konuluyor ve bu standartlar 100’ü aşkın ülkede kullanılıyor. USP, 468 üyesiyle 40’ın üzerinde ülkeyi temsil ediyor.

Türk ilaç endüstrisinin öncü ve köklü sektör kuruluşu olan ve ulusal ve çok uluslu 56 üyesi bulunan İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası’nın, USP üyesi olmasıyla ilgili olarak bir açıklama yapan İEİS Genel Sekreteri Savaş Malkoç şunları söyledi; “Yerelleşme vizyonunun Türk ilaç endüstrimizin gelişimine ve ülkemiz ekonomisine sağladığı faydalar yadsınamaz. Türk ilaç endüstrisi olarak global standartlarda olan üretimimizle hem toplum sağlığını korumak hem de ülke ekonomimizi geliştirmek adına önemli çalışmalara imza attık, atmaya devam ediyoruz.

Türk ilaç endüstrisini ileriye taşıyacak

İlaç endüstrisindeki Ar-Ge yetkinliğimizi artırmak, endüstrimizi başta biyoteknoloji alanında olmak üzere daha yüksek katma değerli ürünler üreten küresel bir ilaç üreticisi ve ihracatçısı konumuna getirmek hedefiyle önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu bağlamda uluslararası çapta bir kuruluş olan ABD Farmakope Konvansiyonu’na üye olmamızı son derece önemli buluyoruz. Yerelden globale taşınacak yeni başarılarımızın önemli bir adımını bu üyelik ile atmış bulunuyoruz. Türk ilaç endüstrisini daha da ileriye taşıyacak bu adımdan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz”.