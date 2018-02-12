İlaç, medikal ve dental sektörleri Dubai'ye çıkarma yaptı

12 Şubat 2018

Geçtiğimiz yılı 2 milyar dolar ihracatla kapatan ilaç, medikal ve dental sektörleri çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

14 dental malzeme üreticisi, Dubai’de düzenlenen AEEDC 2018’e (Uluslararası Diş Hekimliği Fuarı) damga vurdu. Öncü Dental bünyesindeki Dentac markası, 8 farklı ülkede faaliyet gösteren şirketle ihracat için ön anlaşma imzaladı.

"Daha fazla dış pazara açılmamız gerekiyor"

Türkiye’nin toplam ihracatına katkı yapmak için ter döktüklerini söyleyen Dentac CEO’su Erkan Uçar, "Asıl amacımız ülkemizin cari açığının daha hızlı kapanmasına katkı yapmak. Ülkemizin 2023 ihracat hedefine ulaşması için her sektörün elini taşın altına koyması gerekiyor. Dental malzeme sektörü geçtiğimiz yılı 2 milyar dolar ihracatla kapattı. Bu yıl hedef en az yüzde 10 artış olmalı. Bunu başaracak yerli üretim kapasitesine ve ürün kalitesine sahibiz. Dubai gibi fuarlara daha fazla üreticimiz katılmalı ki, dünyaya sesimizi ve ürettiğimiz yüksek kaliteli dental malzemeleri daha iyi tanıtalım" dedi.

12 milyon TL satış hedefi

Yurt içinde 2018’de 12 milyon TL’lik satış hedefleri olduğunu belirten Uçar, ihracat hedeflerini de toplam satış rakamının yüzde 10’u olarak belirlediklerini aktardı. Dubai’deki dev etkinliğin sadece bir fuar niteliğinde olmadığının altını çizen Erkan Uçar, "Türk diş hekimleri fuar kapsamında düzenlenen atölye çalışmalarına katılıyor. Burada dünyanın dört bir yanından gelen hekimlere, Türk hekimliğinde kullanılan son teknolojileri ve teknikleri aktarıyorlar. Bu da bizim için gurur verici bir tablo" şeklinde konuştu.