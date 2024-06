İlk 500’de gıda firmalarının yükselişi sürüyor

Mehmet Hanifi GÜLEL

Pandemiyle birlikte gıda sektörünün öneminin anlaşılmasıyla beraber, bu alanda faaliyet gösteren firma­lar da büyümelerini sürdürüyor.

Gıda fir­malarının bu alanda yatırıma yönelmesi­nin yanı sıra holdinglerin de özellikle ta­rım üretimi için yatırım yapması dikkat çekiyor. Gıda firmalarının büyümesi ve et­kinliği Türkiye’nin en büyük sanayi kuru­luşlarının belirlendiği İSO 500 listesine de yansıyor.

İlk 500’de gıda firmaları üst sıralara yükselirken, yine listeye giren ye­ni firma sayısında da artış yaşanıyor. 2022 yılında İSO 500’de yer alan gıda ve içecek imalatı yapan firma sayısı 94 iken, 2023 yılında ise listede 100 firma gıda ve 6 firma da içecek imalatı olmak üzere sektörden toplamda 106 firma yer aldı. Ayrıca listeye yeni giren 36 firmanın 8’ini gıda firmaları oluştururken, listede en çok yükselenlerin ilk 5’inde 4 gıda firması bulunuyor.

Et ve yemek firmaları listeye damga vurdu

Listede et firmalarının yanı sıra yemek sektöründe faaliyet gösteren firmaların yükselişi dikkat çekiyor. Et alanında fa­aliyet gösteren devlet kurumu Et ve Süt Kurumu, 284 sıra yükselerek 122'nci sıra­ya yükseldi. Pınar Entegre Et ve Un Sana­yi ise 109 sıra yükselerek, 375’inci sıraya yükseldi. Diğer yandan yemek alanında faaliyet gösteren firmaların yükselişi de listeye damgasını vurdu. ISS Hazır Yemek Üretim ve Hizmet firması listede 185 sıra yükselerek, listede 289'uncu sırada yer al­dı. Sofra Yemek Üretim ve Hizmet firma­sı ise listede 82 sıra yükselerek 184’üncü sırada yer aldı. Genel olarak gıda ve içe­cek sektöründe faaliyet gösteren firmalar yükselişini sürdürdü.

Ar-Ge harcamalarında gıda ve içecek firmaları ilk sırada

İlk 500’de Ar- Ge harcaması yapan kuruluş sayısı 2023’te 265 olurken bu şirketler içinde gıda ve içecek firmaları 42 ile en üst sırada yer aldı. Söz konusu firmaların 2023 yılında Ar-Ge harcamaları 906 milyon 766 bin lira olarak açıklandı.

‘’Gıda sanayimizin gücü her yıl artarak devam ediyor’’

Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası (TÜGİS) Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Sidar, ‘’Gıda endüstrisine baktığımızda ise gıdayı işleme ve paketleme teknolojilerindeki yenilikler, ürünlerde artan kalite, dijitalleşme ve otomasyon uygulamaları üretim süreçlerimizi daha verimli hale getiriyor. Gıda sanayimiz gücünü pandemi döneminde bize bir kez daha göstermişti. Bu güç, her geçen yıl artarak devam ediyor. Ülkemizin tarım, gıda ve içecek sektörü yılın ilk üç ayında 7,01 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi’’ diye konuştu.