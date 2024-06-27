İlk 500’de gıda firmalarının yükselişi sürüyor
İSO 500’de gıda firmalarının yıldızı her yıl daha da fazla parlıyor. Listede gıda ve içecek firması sayısı 106'ya ulaştı. Listeye yeni giren 36 firmanın 8’ini gıda firmaları oluştururken, listede en çok yükselenlerin ilk 5’inde 4 gıda firması yer aldı.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Pandemiyle birlikte gıda sektörünün öneminin anlaşılmasıyla beraber, bu alanda faaliyet gösteren firmalar da büyümelerini sürdürüyor.
Gıda firmalarının bu alanda yatırıma yönelmesinin yanı sıra holdinglerin de özellikle tarım üretimi için yatırım yapması dikkat çekiyor. Gıda firmalarının büyümesi ve etkinliği Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarının belirlendiği İSO 500 listesine de yansıyor.
İlk 500’de gıda firmaları üst sıralara yükselirken, yine listeye giren yeni firma sayısında da artış yaşanıyor. 2022 yılında İSO 500’de yer alan gıda ve içecek imalatı yapan firma sayısı 94 iken, 2023 yılında ise listede 100 firma gıda ve 6 firma da içecek imalatı olmak üzere sektörden toplamda 106 firma yer aldı. Ayrıca listeye yeni giren 36 firmanın 8’ini gıda firmaları oluştururken, listede en çok yükselenlerin ilk 5’inde 4 gıda firması bulunuyor.
Et ve yemek firmaları listeye damga vurdu
Listede et firmalarının yanı sıra yemek sektöründe faaliyet gösteren firmaların yükselişi dikkat çekiyor. Et alanında faaliyet gösteren devlet kurumu Et ve Süt Kurumu, 284 sıra yükselerek 122'nci sıraya yükseldi. Pınar Entegre Et ve Un Sanayi ise 109 sıra yükselerek, 375’inci sıraya yükseldi. Diğer yandan yemek alanında faaliyet gösteren firmaların yükselişi de listeye damgasını vurdu. ISS Hazır Yemek Üretim ve Hizmet firması listede 185 sıra yükselerek, listede 289'uncu sırada yer aldı. Sofra Yemek Üretim ve Hizmet firması ise listede 82 sıra yükselerek 184’üncü sırada yer aldı. Genel olarak gıda ve içecek sektöründe faaliyet gösteren firmalar yükselişini sürdürdü.
Ar-Ge harcamalarında gıda ve içecek firmaları ilk sırada
İlk 500’de Ar- Ge harcaması yapan kuruluş sayısı 2023’te 265 olurken bu şirketler içinde gıda ve içecek firmaları 42 ile en üst sırada yer aldı. Söz konusu firmaların 2023 yılında Ar-Ge harcamaları 906 milyon 766 bin lira olarak açıklandı.
‘’Gıda sanayimizin gücü her yıl artarak devam ediyor’’
Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası (TÜGİS) Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Sidar, ‘’Gıda endüstrisine baktığımızda ise gıdayı işleme ve paketleme teknolojilerindeki yenilikler, ürünlerde artan kalite, dijitalleşme ve otomasyon uygulamaları üretim süreçlerimizi daha verimli hale getiriyor. Gıda sanayimiz gücünü pandemi döneminde bize bir kez daha göstermişti. Bu güç, her geçen yıl artarak devam ediyor. Ülkemizin tarım, gıda ve içecek sektörü yılın ilk üç ayında 7,01 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi’’ diye konuştu.