İlk 6 ayda vize başvuruları yüzde 20 arttı

Nurdoğan A. ERGÜN

Başta Avrupa Birli­ği (AB) ülkeleri olmak üzere Türk vatandaşla­rına yönelik artan vize reddi­ne karşılık yurtdışı vize başvu­rularında yaşanan artış dikkat çekti. Vize, pasaport başvuru­ları ve konsolosluk hizmetle­ri konusunda 153 ülkede 3 bin 400 başvuru merkeziyle faa­liyet gösteren VFS Global’in Türkiye, Azerbaycan Bölge Başkan Yardımcısı Sertan As­lantürk, Türkiye’de, 2024’ün ilk yarısında vize başvurula­rında 2023’ün ilk yarısına göre yüzde 15-20 oranında bir ar­tış yaşandığını açıkladı. Tür­kiye’den Schengen bölgesine olan vize taleplerinde de artış gözlemlendiğini söyleyen As­lantürk, en çok başvurunun İstanbul’dan geldiğini de be­lirtti.

Uluslararası seyahat görünümünün global olarak en yüksek seviyede olduğu­nu söyleyen Aslantürk, “Dün­ya Seyahat ve Turizm Konse­yi Ekonomik Etki Araştırma­sı’na göre, seyahat ve turizm sektörünün 2024 yılında kırıl­ma noktası olacak şekilde 11.1 trilyon dolara ulaşması bekle­niyor. Bu rakam 2023’te değer 9.9 trilyon dolardı” dedi. Seya­hat eğilimlerindeki güçlü to­parlanmanın, VFS Global’in performansına da yansıdığı­nı belirten Aslantürk, “Şirket, 2023 yılında 24.1 milyon baş­vuru işlemiş olup, bu rakam, 2019 yılında işlenen 27.4 mil­yon başvurunun yaklaşık yüz­de 88’ine denk geliyor” dedi.

“Tek yetkili büyükelçilik ya da konsolusluk”

VFS Global Türkiye, Azer­baycan Bölge Başkan Yardım­cısı Sertan Aslantürk, vize başvurularının sonuçları hak­kında bilgiye sahip olmadıkla­rını söyleyerek yalnızca ön vi­ze başvuru sürecini kapsayan görevleri yerine getirdikleri­ni belirtti. Aslantürk, “Bu gö­revler, başvuru formlarının ve belgelerin ilgili temsilcilikler tarafından belirlenen kontrol listesine uygun olarak toplan­ması, gerekli durumlarda bi­yometrik verilerin alınması ve konsolosluk ya da büyükelçilik tarafından verilen karar sonrası pasaportların kapalı zarf içinde güvenli bir şekilde başvuru sahiplerine iade edil­mesini kapsıyor” dedi.

“Talep arttı, erken planlama şart”

Artan reddedilmeler kar­şısında şikayetler ce destek talepleri aldıklarını söyle­yen Aslantürk, “Ancak VFS Global olarak yalnızca ön idari vize başvuru sürecini yönetiyoruz. Vize verilmesi veya reddedilmesi konusunda karar verme yetkimiz yok. Vi­ze onayı verme veya reddetme kararları tamamen ilgili büyü­kelçiliklerin/konsoloslukla­rın yetkisinde” dedi.

Uluslararası seyahat talebi­nin son iki yılda hızla arttığı­nı ve seyahat sezonunun gele­neksel yaz ve kış dönemlerinin ötesine geçtiğini dile getiren Aslantürk, bu nedenle, başvu­ruların erken planlanması ve başvuruların önceden yapıl­masını önerdi. Çoğu ülkenin, seyahatten 180 gün önce vize başvurularını kabul ettiğini hatırlatan Aslantürk, “Seyahat edeceklerin başvurdukları ül­ke temsilciliklerinin sağladığı kontrol listesine göre başvuru yapmaları gerekiyor” dedi.

VFS Global İngiltere başvurularını başlatıyor

VFS Global’in 2010 yılın­da, İstanbul ve Ankara başvu­ru merkezleri ile Danimarka için vize başvuru hizmetleri sunmaya başladığını kayde­den Sertan Aslantürk, şöyle devam etti: “2024 yılına gel­diğimizde ise Türkiye’nin 9 şehrinde, 10 farklı vize başvu­ru merkezi aracılığıyla 25 ülke için ön vize başvuru hizmet­lerini sunuyoruz.” 2023 yı­lında İngiltere vize ve vatan­daşlık hizmetleri için global sözleşmeye imza attıklarını açıklayan Aslantürk, “Bu yıl İngiltere için Adana’da da bir başvuru merkezi açacağız. İn­giltere başvurularını Adana, Ankara, Antalya, İstanbul ve İzmir’de bulunan merkezleri­mizden kabul edeceğiz” bilgi­sini verdi.

Türkiye Schengen'e 85 milyon euro ödedi

İktisadi Kalkınma Vakfı’nın (İKV) hazırladığı çalışmaya göre, 2023'te Türkiye Çin’in ardından, 1 milyon 55 bin 885 ile en fazla Schengen vizesi başvurusu yapılan 2. ülke oldu. Başvurular sonucunda 612 bin 841 kişiye çok girişli uniform Schengen vizesi verilirken, red oranı ise % 21,7 oldu.

Ortalama red oranı 2022’de %15,7 iken, 6 puan birden yükseldi. Türkiye’den yapılan başvurularda %36,5 artış görüldü. Türk vatandaşları olarak 2023'te Schengen vizesi başvurusu için yaklaşık 85 milyon euro ödedi. Buna vize başvurusu ücreti dışındaki banka, tercüme, noter gibi harcamaları ve hızlandırma için alınan ek ücretler de eklendiğinde toplam fatura 120 milyon ila 150 milyon euroya ulaştı. 2023’te en fazla Schengen vize başvurusu Yunanistan, Almanya, Fransa ve İtalya’ya yapıldı.

Globalde 290 milyon başvuru işlendi

VFS Global Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Baltık Bölgesi Başkanı Nishant Bhatia, “VFS Global, Zürih ve Dubai’de merkezi bulunan bir şirkettir ve çoğunluk hissedarımız dünyanın en büyük alternatif varlık yöneticisi Blackstone. Dünya genelinde yaklaşık 12 bin 800 çalışanımız bulunuyor.

VFS Global, 151 ülkede 3 bin 450 başvuru merkezi ile faaliyet gösteriyor. 30 Haziran 2024 itibarıyla, VFS Global küresel olarak 2001 yılından bu yana 290 milyon başvuru işledi ve 2007 yılından itibaren 138 milyon biyometrik kayıt aldı. Dünyanın üçte biriyle çalışıyoruz. Vize başvuruları alanında dış kaynak kullanımı işine odaklanmaya devam edeceğiz. Diasporik nüfusun küresel hareketlilikle artmasıyla birlikte, pasaport ve konsolosluk hizmetleri gibi gelişen alanlarda ve eVisalar, sağlık, doğrulama ve onay hizmetleri gibi özelleştirilmiş hizmetlerde büyüme potansiyeline sahibiz” dedi.