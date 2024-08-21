İlk 6 ayda vize başvuruları yüzde 20 arttı
VFS Global’in Türkiye, Azerbaycan Bölge Başkan Yardımcısı Sertan Aslantürk, Türkiye’de, 2024’ün ilk yarısında vize başvurularında geçen yıla göre %15-20 oranında bir artış yaşandığını açıkladı. Aslantürk, Schengen bölgesine olan vize taleplerinde de artış olduğunu söyledi.
Nurdoğan A. ERGÜN
Başta Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olmak üzere Türk vatandaşlarına yönelik artan vize reddine karşılık yurtdışı vize başvurularında yaşanan artış dikkat çekti. Vize, pasaport başvuruları ve konsolosluk hizmetleri konusunda 153 ülkede 3 bin 400 başvuru merkeziyle faaliyet gösteren VFS Global’in Türkiye, Azerbaycan Bölge Başkan Yardımcısı Sertan Aslantürk, Türkiye’de, 2024’ün ilk yarısında vize başvurularında 2023’ün ilk yarısına göre yüzde 15-20 oranında bir artış yaşandığını açıkladı. Türkiye’den Schengen bölgesine olan vize taleplerinde de artış gözlemlendiğini söyleyen Aslantürk, en çok başvurunun İstanbul’dan geldiğini de belirtti.
Uluslararası seyahat görünümünün global olarak en yüksek seviyede olduğunu söyleyen Aslantürk, “Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi Ekonomik Etki Araştırması’na göre, seyahat ve turizm sektörünün 2024 yılında kırılma noktası olacak şekilde 11.1 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu rakam 2023’te değer 9.9 trilyon dolardı” dedi. Seyahat eğilimlerindeki güçlü toparlanmanın, VFS Global’in performansına da yansıdığını belirten Aslantürk, “Şirket, 2023 yılında 24.1 milyon başvuru işlemiş olup, bu rakam, 2019 yılında işlenen 27.4 milyon başvurunun yaklaşık yüzde 88’ine denk geliyor” dedi.
“Tek yetkili büyükelçilik ya da konsolusluk”
VFS Global Türkiye, Azerbaycan Bölge Başkan Yardımcısı Sertan Aslantürk, vize başvurularının sonuçları hakkında bilgiye sahip olmadıklarını söyleyerek yalnızca ön vize başvuru sürecini kapsayan görevleri yerine getirdiklerini belirtti. Aslantürk, “Bu görevler, başvuru formlarının ve belgelerin ilgili temsilcilikler tarafından belirlenen kontrol listesine uygun olarak toplanması, gerekli durumlarda biyometrik verilerin alınması ve konsolosluk ya da büyükelçilik tarafından verilen karar sonrası pasaportların kapalı zarf içinde güvenli bir şekilde başvuru sahiplerine iade edilmesini kapsıyor” dedi.
“Talep arttı, erken planlama şart”
Artan reddedilmeler karşısında şikayetler ce destek talepleri aldıklarını söyleyen Aslantürk, “Ancak VFS Global olarak yalnızca ön idari vize başvuru sürecini yönetiyoruz. Vize verilmesi veya reddedilmesi konusunda karar verme yetkimiz yok. Vize onayı verme veya reddetme kararları tamamen ilgili büyükelçiliklerin/konsoloslukların yetkisinde” dedi.
Uluslararası seyahat talebinin son iki yılda hızla arttığını ve seyahat sezonunun geleneksel yaz ve kış dönemlerinin ötesine geçtiğini dile getiren Aslantürk, bu nedenle, başvuruların erken planlanması ve başvuruların önceden yapılmasını önerdi. Çoğu ülkenin, seyahatten 180 gün önce vize başvurularını kabul ettiğini hatırlatan Aslantürk, “Seyahat edeceklerin başvurdukları ülke temsilciliklerinin sağladığı kontrol listesine göre başvuru yapmaları gerekiyor” dedi.
VFS Global İngiltere başvurularını başlatıyor
VFS Global’in 2010 yılında, İstanbul ve Ankara başvuru merkezleri ile Danimarka için vize başvuru hizmetleri sunmaya başladığını kaydeden Sertan Aslantürk, şöyle devam etti: “2024 yılına geldiğimizde ise Türkiye’nin 9 şehrinde, 10 farklı vize başvuru merkezi aracılığıyla 25 ülke için ön vize başvuru hizmetlerini sunuyoruz.” 2023 yılında İngiltere vize ve vatandaşlık hizmetleri için global sözleşmeye imza attıklarını açıklayan Aslantürk, “Bu yıl İngiltere için Adana’da da bir başvuru merkezi açacağız. İngiltere başvurularını Adana, Ankara, Antalya, İstanbul ve İzmir’de bulunan merkezlerimizden kabul edeceğiz” bilgisini verdi.
Türkiye Schengen'e 85 milyon euro ödedi
İktisadi Kalkınma Vakfı’nın (İKV) hazırladığı çalışmaya göre, 2023'te Türkiye Çin’in ardından, 1 milyon 55 bin 885 ile en fazla Schengen vizesi başvurusu yapılan 2. ülke oldu. Başvurular sonucunda 612 bin 841 kişiye çok girişli uniform Schengen vizesi verilirken, red oranı ise % 21,7 oldu.
Ortalama red oranı 2022’de %15,7 iken, 6 puan birden yükseldi. Türkiye’den yapılan başvurularda %36,5 artış görüldü. Türk vatandaşları olarak 2023'te Schengen vizesi başvurusu için yaklaşık 85 milyon euro ödedi. Buna vize başvurusu ücreti dışındaki banka, tercüme, noter gibi harcamaları ve hızlandırma için alınan ek ücretler de eklendiğinde toplam fatura 120 milyon ila 150 milyon euroya ulaştı. 2023’te en fazla Schengen vize başvurusu Yunanistan, Almanya, Fransa ve İtalya’ya yapıldı.
Globalde 290 milyon başvuru işlendi
VFS Global Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Baltık Bölgesi Başkanı Nishant Bhatia, “VFS Global, Zürih ve Dubai’de merkezi bulunan bir şirkettir ve çoğunluk hissedarımız dünyanın en büyük alternatif varlık yöneticisi Blackstone. Dünya genelinde yaklaşık 12 bin 800 çalışanımız bulunuyor.
VFS Global, 151 ülkede 3 bin 450 başvuru merkezi ile faaliyet gösteriyor. 30 Haziran 2024 itibarıyla, VFS Global küresel olarak 2001 yılından bu yana 290 milyon başvuru işledi ve 2007 yılından itibaren 138 milyon biyometrik kayıt aldı. Dünyanın üçte biriyle çalışıyoruz. Vize başvuruları alanında dış kaynak kullanımı işine odaklanmaya devam edeceğiz. Diasporik nüfusun küresel hareketlilikle artmasıyla birlikte, pasaport ve konsolosluk hizmetleri gibi gelişen alanlarda ve eVisalar, sağlık, doğrulama ve onay hizmetleri gibi özelleştirilmiş hizmetlerde büyüme potansiyeline sahibiz” dedi.