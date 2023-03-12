'İlk İş Yerim' kura çekimi 12 ilde başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen ancak 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ertelenen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül 2022 tarihinde açıkladığı ve ilk kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimleri 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle ertelenmişti. Ara verilen kura çekimlerine 6 Mart itibarıyla Ankara ile tekrar başlandı.

10 bin iş yeri için kura çekimi

Bakan Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından, yaptığı açıklamayla “İlk İş Yerim” projesi kapsamında 10 bin iş yeri için kura çekimlerine başlandığını duyurdu.