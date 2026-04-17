İMİB Başkanı Eyüp Batal: Türkiye’nin maden ihracatı 50 milyar dolara çıkabilir

Hayati ARIGAN

İstanbul Maden İhracat­çıları Birliği’nin (İMİB) İzmir’de düzenlediği 50’nci kuruluş yılı töreninde, 2025 yılının başarılı ihracat­çı firmaları ile Mimari Doğal Taş Yarışması’nın kazanan­ları ödüllendirildi. Törende konuşan İMİB Yönetim Ku­rulu Başkanı Eyüp Batal, ma­dencilik sektörünün bu ülke­nin en güçlü alanlarından biri olduğuna dikkat çekti.

Batal, “Toprağımız zengin, potansi­yelimiz büyük. Türk maden­ciliği bugün dünyanın pek çok ülkesinde biliniyor. Bu başarı, sektörümüzün ortak emeğinin sonucu. Ancak gel­diğimiz noktayı yeterli gör­müyoruz” diye konuştu.

“Madencilik anlayışı güçlendirilmeli”

2025 yılında maden ih­racatının 6,2 milyar do­lar seviyesinde gerçek­leştiğini hatırlatan Batal sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu rakam önemli ama po­tansiyelimizin gerisinde. Türkiye’nin maden zenginli­ği çok daha büyük bir tablo­yu mümkün kılıyor. Sorunla­rı çözülmüş, yatırım ortamı güçlendirilmiş, üretim ve ih­racat dengesi kurulmuş bir madencilik sektörü, 50 mil­yar dolarlık ihracat hedefini yakalayabilir. Bu hedef yal­nızca sektörün değil, Türkiye ekonomisinin hedefidir. Ge­lecek 50 yılda da, katma de­ğerli üretimi artıran, doğal taşta markalaşmayı tamam­layan, kritik minerallerde söz sahibi olan, sürdürülebi­lir madencilik anlayışını güç­lendiren bir sektör inşa et­mek zorundayız.”

200’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz

İMİB’in 115 üye ile başla­dığı yolculuğunun 6 bin 371 üyeyle devam ettiğine vurgu yapan Batal, “50 ülkeye ihra­cat yapılırken, bugün 200’den fazla ülkeye ulaşıyoruz. Ya­rım asırlık bu yolculuk, sek­törümüzün kararlılığının en güçlü göstergesi” dedi. Görev süresi boyunca Türk doğal ta­şının küresel tanıtımına yö­nelik önemli adımlar attıkla­rını belirten Batal, yeni pazar­lara açılmak için uluslararası organizasyonlarda daha etkin rol aldıklarını ve sektörün mi­marlık ile tasarım dünyasıy­la entegrasyonunu güçlendir­diklerini söyledi.

“Yeni bir büyüme evresine gireceğiz”

Önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Eyüp Batal, Türk madenciliğinin yeni bir büyüme evresine gireceğini belirterek, “Daha fazla yatırım, daha fazla üretim ve daha yüksek ihracatla madencilik sektörü Türkiye ekonomisinin büyümesine daha güçlü katkı sağlayacak” diye konuştu.

Önümüzdeki 50 yılda Türk madenciliğinin yükseliş döneminin olacağına inandığını vurgulayan Batal, “Daha fazla yatırımın yapıldığı, daha fazla üretimin gerçekleştiği, daha fazla ihracatın gerçekleştirildiği bir dönem olacak. Sorunlarını çözmüş, sürdürülebilirliği sağlamış, katma değerli üretimi benimsemiş, ülke kalkınmasına yön veren bir madencilik sektörü, Türkiye’nin ekonomik gücünü artıracaktır” şeklinde konuştu.