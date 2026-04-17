İMİB Başkanı Eyüp Batal: Türkiye’nin maden ihracatı 50 milyar dolara çıkabilir
İMİB Başkanı Eyüp Batal, Türkiye’nin maden ihracatındaki 6,2 milyar dolar seviyesinin potansiyelin altında kaldığını belirterek, doğru politikalarla ihracatın 50 milyar dolara çıkabileceğini söyledi.
Hayati ARIGAN
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nin (İMİB) İzmir’de düzenlediği 50’nci kuruluş yılı töreninde, 2025 yılının başarılı ihracatçı firmaları ile Mimari Doğal Taş Yarışması’nın kazananları ödüllendirildi. Törende konuşan İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Batal, madencilik sektörünün bu ülkenin en güçlü alanlarından biri olduğuna dikkat çekti.
Batal, “Toprağımız zengin, potansiyelimiz büyük. Türk madenciliği bugün dünyanın pek çok ülkesinde biliniyor. Bu başarı, sektörümüzün ortak emeğinin sonucu. Ancak geldiğimiz noktayı yeterli görmüyoruz” diye konuştu.
“Madencilik anlayışı güçlendirilmeli”
2025 yılında maden ihracatının 6,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini hatırlatan Batal sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu rakam önemli ama potansiyelimizin gerisinde. Türkiye’nin maden zenginliği çok daha büyük bir tabloyu mümkün kılıyor. Sorunları çözülmüş, yatırım ortamı güçlendirilmiş, üretim ve ihracat dengesi kurulmuş bir madencilik sektörü, 50 milyar dolarlık ihracat hedefini yakalayabilir. Bu hedef yalnızca sektörün değil, Türkiye ekonomisinin hedefidir. Gelecek 50 yılda da, katma değerli üretimi artıran, doğal taşta markalaşmayı tamamlayan, kritik minerallerde söz sahibi olan, sürdürülebilir madencilik anlayışını güçlendiren bir sektör inşa etmek zorundayız.”
200’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz
İMİB’in 115 üye ile başladığı yolculuğunun 6 bin 371 üyeyle devam ettiğine vurgu yapan Batal, “50 ülkeye ihracat yapılırken, bugün 200’den fazla ülkeye ulaşıyoruz. Yarım asırlık bu yolculuk, sektörümüzün kararlılığının en güçlü göstergesi” dedi. Görev süresi boyunca Türk doğal taşının küresel tanıtımına yönelik önemli adımlar attıklarını belirten Batal, yeni pazarlara açılmak için uluslararası organizasyonlarda daha etkin rol aldıklarını ve sektörün mimarlık ile tasarım dünyasıyla entegrasyonunu güçlendirdiklerini söyledi.
“Yeni bir büyüme evresine gireceğiz”
Önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Eyüp Batal, Türk madenciliğinin yeni bir büyüme evresine gireceğini belirterek, “Daha fazla yatırım, daha fazla üretim ve daha yüksek ihracatla madencilik sektörü Türkiye ekonomisinin büyümesine daha güçlü katkı sağlayacak” diye konuştu.
Önümüzdeki 50 yılda Türk madenciliğinin yükseliş döneminin olacağına inandığını vurgulayan Batal, “Daha fazla yatırımın yapıldığı, daha fazla üretimin gerçekleştiği, daha fazla ihracatın gerçekleştirildiği bir dönem olacak. Sorunlarını çözmüş, sürdürülebilirliği sağlamış, katma değerli üretimi benimsemiş, ülke kalkınmasına yön veren bir madencilik sektörü, Türkiye’nin ekonomik gücünü artıracaktır” şeklinde konuştu.