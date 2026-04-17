İngiltere’nin kan tüpleri Türkiye’den

Nurdoğan A. ERGÜN

Sağlık endüstrisi için kritik öneme sahip olan ve dünya gene­linde yıllık 15 milyar adet tüke­timi bulunan vakumlu kan tüpü üretiminde Türkiye, yüksek tek­nolojiye geçiyor. Birinci fazı 20 milyon dolarlık yatırımla haya­ta geçirilen İstanbul Silivri’de­ki biyoteknolojik kan tüpü fab­rikasında, ilk etapta 400 milyon adet tüp üretilecek.

Üç faz olarak planlanan fabrikada, ikinci faza geçişle birlikte kapasite milyar adetlere çıkarılacak ve üçüncü fazda kan tüpünün yan sanayisi­ne geçilecek. 5 yıl içerisinde tüm fazların tamamlanması ve top­lam yatırım tutarının 45 milyon dolar olması planlanıyor. Yüksek teknoloji grubunda 55 mühendi­se istihdam sağlayacak tesisten başta İngiltere olmak üzere Ba­tı Avrupa ve Amerika’ya ihracat yapılacak. Dünyada 2 milyar do­larlık bir kan tüpü pazarı hacmi bulunuyor.

Pandemide yaşanan kriz harekete geçirdi

Tesisin açılışında konuşan İs­tanbul Kimyevi Maddeler ve Ma­mulleri İhracatçıları Birliği (İK­MİB) Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, “Sağlık tek­nolojileri alanında gerçekleştiri­len bu stratejik yatırımı son de­rece kıymetli buluyoruz. SEM Biotech’in üretim yaklaşımının ihracat odaklı olması, ülkemiz adına önemli bir kazanım” dedi.

Vakumlu Steril Kan Alma Tüpü Üretim Tesisi’nden çıkacak yük­sek teknolojili ürünleri insan sağ­lığına hassasiyet gösteren bölge­lere ihraç edeceklerini söyleyen SEM Biotech Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, “Batı Av­rupa’da ilk İngiltere’den başla­mak istiyoruz. Çünkü pandemi zamanında kan tüpü bulamayan İngiltere’de ciddi bir kriz yaşan­mıştı” hatırlatması yaptı. Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) verilerine göre, yıllık 300-350 milyon adet kan tüpü tüketilen İngiltere’de, 2021'de dünya genelinde yaşa­nan kan tüpü kıtlığı sırasında cid­di bir kriz yönetimi uygulanmış, tüketimi azaltmak için ‘acil olma­yan’ kan alımları durdurulmuştu.

Sağlık ürünlerinin sadece sa­vaş ortamı değil her dönemde önemli olduğunu kaydeden Eroğ­lu, “Ülkelerin her döneme hazır­lıklı olmak için bu yatırımları yapması gerekiyor. Gerçekten zor zamanlardan geçiyoruz ama en­seyi karartmamak lazım. Her dö­nemin tehdidi ve fırsatı var. Risk­leri ve fırsatları dengeleyip yol al­mak zorundayız” diye konuştu.

“Bu ortamda yatırım yapmak deliliktir”

İstanbul Ticaret Odası Başkanı (İTO) Şekib Avdagiç, yatırım açısından ekonomik konjonktürün zorluğuna işaret ederek, “Osmanlı döneminde savaşa giden akıncıların yolunu açan, en önde birlikler olurdu ve bunlara ‘deli’ denirdi. Bugün bu ortamda böyle bir yatırım yapan da delidir, yol açandır. Enflasyon-döviz kuru arasındaki denge yüzünden ihracatçı zor dönemler geçiriyor.

İthalat daha cazip hale geldi ama ülke bizim, üretmeye, katma değer yaratmaya, istihdam sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Geleceğin sektörlerini savunma sanayi, medikal-ilaç ve yapay zeka-yazılım olarak sıralayan Avdagiç, “Bu sektörlere yatırım yapmak kolay değil, makineyi aldım, kurdumla olmuyor. Özellikle ilaç sektörü ülkenin geleceği için çok önemli” dedi.