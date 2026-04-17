İngiltere’nin kan tüpleri Türkiye’den
İlk fazı 20 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen vakumlu kan tüpü üretim tesisinde yıllık 400 milyon adet üretim yapılacak. Üretimin önemli bir bölümü ‘yüksek teknoloji’ ürünü kategorisinde başta İngiltere olmak üzere Batı Avrupa ülkeleri ve ABD’ye ihraç edilecek. Üç faz olarak planlanan tesisin 5 yıl içerisinde tamamlanması ve toplam yatırımın 45 milyon dolara ulaşması bekleniyor.
Nurdoğan A. ERGÜN
Sağlık endüstrisi için kritik öneme sahip olan ve dünya genelinde yıllık 15 milyar adet tüketimi bulunan vakumlu kan tüpü üretiminde Türkiye, yüksek teknolojiye geçiyor. Birinci fazı 20 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen İstanbul Silivri’deki biyoteknolojik kan tüpü fabrikasında, ilk etapta 400 milyon adet tüp üretilecek.
Üç faz olarak planlanan fabrikada, ikinci faza geçişle birlikte kapasite milyar adetlere çıkarılacak ve üçüncü fazda kan tüpünün yan sanayisine geçilecek. 5 yıl içerisinde tüm fazların tamamlanması ve toplam yatırım tutarının 45 milyon dolar olması planlanıyor. Yüksek teknoloji grubunda 55 mühendise istihdam sağlayacak tesisten başta İngiltere olmak üzere Batı Avrupa ve Amerika’ya ihracat yapılacak. Dünyada 2 milyar dolarlık bir kan tüpü pazarı hacmi bulunuyor.
Pandemide yaşanan kriz harekete geçirdi
Tesisin açılışında konuşan İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, “Sağlık teknolojileri alanında gerçekleştirilen bu stratejik yatırımı son derece kıymetli buluyoruz. SEM Biotech’in üretim yaklaşımının ihracat odaklı olması, ülkemiz adına önemli bir kazanım” dedi.
Vakumlu Steril Kan Alma Tüpü Üretim Tesisi’nden çıkacak yüksek teknolojili ürünleri insan sağlığına hassasiyet gösteren bölgelere ihraç edeceklerini söyleyen SEM Biotech Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, “Batı Avrupa’da ilk İngiltere’den başlamak istiyoruz. Çünkü pandemi zamanında kan tüpü bulamayan İngiltere’de ciddi bir kriz yaşanmıştı” hatırlatması yaptı. Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) verilerine göre, yıllık 300-350 milyon adet kan tüpü tüketilen İngiltere’de, 2021'de dünya genelinde yaşanan kan tüpü kıtlığı sırasında ciddi bir kriz yönetimi uygulanmış, tüketimi azaltmak için ‘acil olmayan’ kan alımları durdurulmuştu.
Sağlık ürünlerinin sadece savaş ortamı değil her dönemde önemli olduğunu kaydeden Eroğlu, “Ülkelerin her döneme hazırlıklı olmak için bu yatırımları yapması gerekiyor. Gerçekten zor zamanlardan geçiyoruz ama enseyi karartmamak lazım. Her dönemin tehdidi ve fırsatı var. Riskleri ve fırsatları dengeleyip yol almak zorundayız” diye konuştu.
“Bu ortamda yatırım yapmak deliliktir”
İstanbul Ticaret Odası Başkanı (İTO) Şekib Avdagiç, yatırım açısından ekonomik konjonktürün zorluğuna işaret ederek, “Osmanlı döneminde savaşa giden akıncıların yolunu açan, en önde birlikler olurdu ve bunlara ‘deli’ denirdi. Bugün bu ortamda böyle bir yatırım yapan da delidir, yol açandır. Enflasyon-döviz kuru arasındaki denge yüzünden ihracatçı zor dönemler geçiriyor.
İthalat daha cazip hale geldi ama ülke bizim, üretmeye, katma değer yaratmaya, istihdam sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Geleceğin sektörlerini savunma sanayi, medikal-ilaç ve yapay zeka-yazılım olarak sıralayan Avdagiç, “Bu sektörlere yatırım yapmak kolay değil, makineyi aldım, kurdumla olmuyor. Özellikle ilaç sektörü ülkenin geleceği için çok önemli” dedi.