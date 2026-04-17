Kırgızistan pazarı İzmir iş dünyası için fırsat yaratacak

Üyelerine yeni pazarları tanıtma hedefiyle çalış­malarını sürdüren İz­mir Ticaret Odası, Kırgız Cum­huriyeti İş Fırsatları Toplantısı düzenledi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen toplantı, Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkon­solosu Chyngyz Toktobekov ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mah­mut Erkoç’un açılış konuşma­larıyla başladı.

Moderatörlüğü­nü Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Basın Tem­silcisi Adilet Artıkbekov’un yaptığı toplantıda, Kırgız Cum­huriyeti’nin Türkiye’deki Tica­ret Temsilcisi Çıngız Esengul Uulu, Kırgız Cumhuriyeti Cum­hurbaşkanlığına Bağlı Yatırım Ajansı Başkan Yardımcısı Me­erimbek Koyçumanov ile Kırgız Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı San­car Diykanov birer sunum ger­çekleştirdi.

Erkoç: İş birliği çeşitlendirilebilir

Heyette yer alan Kırgız Tica­ret ve Sanayi Odası da dahil ol­mak üzere, Kırgız Cumhuriyeti Sanayi Bakanlığı, Bişkek Bele­diyesi ve Bişkek Ticaret Odası ile İzmir Ticaret Odası arasın­da imzalanmış iş birliği anlaş­malarına ve Bişkek ile İzmir’in kardeş kent olduğuna dikkat çe­ken İzmir Ticaret Odası Yöne­tim Kurulu Sayman Üyesi Mah­mut Erkoç, 2024 yılı itibarıyla Türkiye ile Kırgızistan ilişkile­rinin Kapsamlı Stratejik Ortak­lık seviyesine yükseldiğini, iş birliğinin çeşitlendirilebilece­ğini ifade etti. Kırgızistan ener­ji sektöründeki belirli projeler ve teşvik mekanizmaları kap­samında uygulanan vergi mua­fiyetlerine ve ülkenin tarım ve seracılık sektöründe gelişme­sinde İzmirli firmaların katkı sağlayabileceğine değinen Er­koç, toplantının bu anlamda ve­rimli olmasını diledi.

Toktobekov: Ticaret hacmi 2 milyar dolara ulaştı

Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Chyngyz Tokto­bekov, toplantının Türkiye ile Kırgızistan arasındaki dostluğu güçlendirmeyi ve iş dünyası ara­sında somut iş birliklerini ge­liştirmeyi amaçladığını belirtti. Başkonsolos, İzmir’in Türkiye ekonomisindeki önemli konu­muna dikkat çekerek, şehrin ti­caret, sanayi ve ihracattaki güç­lü yapısının Kırgızistan için de önemli fırsatlar sunduğunu ifa­de etti.

2024 yılında gerçekleş­tirilen üst düzey ziyaret kapsa­mında iki ülke arasında önem­li anlaşmalar imzalandığını ve ticaret hacminin artırılması­nın hedeflendiğini belirten Baş­konsolos, bu hedefe ulaşmak için gerekli şartların oluşturul­duğunu ve geçtiğimiz sene iki ülke arasındaki ticaret hacmi­nin neredeyse 2 milyar dolara ulaştığını belirterek bu durum­dan gurur duyduğunu ifade etti. İş insanlarını yeni iş bağlantıla­rı kurmaya ve ortak projeler ge­liştirmeye davet eden Başkon­solos, Türk yatırımcılara her türlü desteği vermeye hazır ol­duklarını vurguladı.