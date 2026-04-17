Kırgızistan pazarı İzmir iş dünyası için fırsat yaratacak

İzmir Ticaret Odası, üyelerini Orta Asya’nın yükselen pazarlarından Kırgızistan ile buluşturdu. Düzenlenen “Kırgız Cumhuriyeti İş Fırsatları Toplantısı”, iki ülke arasında ticaret ve yatırım alanlarında yeni iş birliklerinin kapısını araladı.

Üyelerine yeni pazarları tanıtma hedefiyle çalış­malarını sürdüren İz­mir Ticaret Odası, Kırgız Cum­huriyeti İş Fırsatları Toplantısı düzenledi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen toplantı, Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkon­solosu Chyngyz Toktobekov ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mah­mut Erkoç’un açılış konuşma­larıyla başladı.

Moderatörlüğü­nü Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Basın Tem­silcisi Adilet Artıkbekov’un yaptığı toplantıda, Kırgız Cum­huriyeti’nin Türkiye’deki Tica­ret Temsilcisi Çıngız Esengul Uulu, Kırgız Cumhuriyeti Cum­hurbaşkanlığına Bağlı Yatırım Ajansı Başkan Yardımcısı Me­erimbek Koyçumanov ile Kırgız Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı San­car Diykanov birer sunum ger­çekleştirdi.

Erkoç: İş birliği çeşitlendirilebilir

Heyette yer alan Kırgız Tica­ret ve Sanayi Odası da dahil ol­mak üzere, Kırgız Cumhuriyeti Sanayi Bakanlığı, Bişkek Bele­diyesi ve Bişkek Ticaret Odası ile İzmir Ticaret Odası arasın­da imzalanmış iş birliği anlaş­malarına ve Bişkek ile İzmir’in kardeş kent olduğuna dikkat çe­ken İzmir Ticaret Odası Yöne­tim Kurulu Sayman Üyesi Mah­mut Erkoç, 2024 yılı itibarıyla Türkiye ile Kırgızistan ilişkile­rinin Kapsamlı Stratejik Ortak­lık seviyesine yükseldiğini, iş birliğinin çeşitlendirilebilece­ğini ifade etti. Kırgızistan ener­ji sektöründeki belirli projeler ve teşvik mekanizmaları kap­samında uygulanan vergi mua­fiyetlerine ve ülkenin tarım ve seracılık sektöründe gelişme­sinde İzmirli firmaların katkı sağlayabileceğine değinen Er­koç, toplantının bu anlamda ve­rimli olmasını diledi.

Toktobekov: Ticaret hacmi 2 milyar dolara ulaştı

Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Chyngyz Tokto­bekov, toplantının Türkiye ile Kırgızistan arasındaki dostluğu güçlendirmeyi ve iş dünyası ara­sında somut iş birliklerini ge­liştirmeyi amaçladığını belirtti. Başkonsolos, İzmir’in Türkiye ekonomisindeki önemli konu­muna dikkat çekerek, şehrin ti­caret, sanayi ve ihracattaki güç­lü yapısının Kırgızistan için de önemli fırsatlar sunduğunu ifa­de etti.

2024 yılında gerçekleş­tirilen üst düzey ziyaret kapsa­mında iki ülke arasında önem­li anlaşmalar imzalandığını ve ticaret hacminin artırılması­nın hedeflendiğini belirten Baş­konsolos, bu hedefe ulaşmak için gerekli şartların oluşturul­duğunu ve geçtiğimiz sene iki ülke arasındaki ticaret hacmi­nin neredeyse 2 milyar dolara ulaştığını belirterek bu durum­dan gurur duyduğunu ifade etti. İş insanlarını yeni iş bağlantıla­rı kurmaya ve ortak projeler ge­liştirmeye davet eden Başkon­solos, Türk yatırımcılara her türlü desteği vermeye hazır ol­duklarını vurguladı.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
