Index Grup Başkanı: Bilecik 5 yıl içinde 3 yeni satın alma planlıyoruz
Önümüzdeki yıl 2 milyar dolar ciro hedeflediklerini kaydeden Index Grup Başkanı Erol Bilecik, 1,5 yıl içinde 50 milyon dolardan fazla yatırım hazırlığında olduklarını söyledi. Lojistik işletmeciliği ve ikinci el teknoloji ürünleri pazarında büyüme planladıklarını belirten Bilecik, “5 yılda 3 yeni satın alma yapmak ve 10 yılda 10 milyar dolar ciroya ulaşmak istiyoruz” dedi.
Sevilay ÇOBAN
Bu yıl 35. kuruluş yıldönümünü kutlayan Index Grup, yeni satın almalar ve lojistik sektörü yatırımları ile büyümeyi hedefliyor. 2024’ün ilk dokuz ayında 45 milyar TL konsolide ciroya ulaşan şirket, 35’inci yılında CONTEXT verilerine göre sektöründeki pazar payını yüzde 35’e yükseltti.
Şirketin 500’den fazla çalışan, 200’ün üzerinde kontrattaki ürün ve Türkiye’nin her noktasında yer alan 8 binin üzerindeki iş ortağına sahip olduğunu belirten Index Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, farklı teknoloji ürünleri alanlarında faaliyet gösteren üçü halka açık, altı şirketi bünyesinde barındırdıklarını söyledi.
Erol Bilecik, 2025 yılında 2 milyar dolar, 10 yılda ise 10 milyar dolar seviyesine ulaşmayı istediklerini anlatarak, ilk 5 yılda gerçekleştirmeyi planladıkları 3 yeni satın almanın da bu büyümede rol üstleneceğini kaydetti.
Hedeflerini ve yeni yatırım planlarını paylaşan Index Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ve şirketin ikinci kuşak temsilcisi İndex Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Bilecik’e İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Atilla Kayalıoğlu ve diğer şirket müdürleri eşlik etti.
Hedefinde 10 yılda ilk 5’e girmek var
Günümüzde bilişim sektörü ürünlerinin artık bir istekten öte, ihtiyaca dönüştüğünü ifade eden Erol Bilecik, “Kısa ve uzun vade hedeflerimiz arasında, 2025 yılında Türkiye’de 2 milyar doları geçen ilk distribütör olmak, 2030’a kadar büyüklüğümüzü en az iki katına çıkarmak, 10 yıl sonrasında ise Avrupa, MEA ve Balkanlarda en büyük beş teknoloji distribütöründen biri olmak bulunuyor” dedi.
DÜNYA’nın sorularını da yanıtlayan Bilecik, bu büyümenin 5 yıl içerisinde 3 yeni satın alma planı çerçevesinde planlandığını anlattı. “Gönül ister ki ciroda 10 milyar dolarlardan söz edelim. Bunu başarmak için bütün ekibimizle çalışmaya devam edeceğiz. 10 yıl içinde de bu hedefe ulaşacağımıza eminim. Lojistik tarafında planlanan yatırımlarımız bu hedefi destekleyecek” diye konuştu.
62 bin metrekareye 50 milyon dolarlık yatırım
Erol Bilecik, haziran ayında 23 milyon dolarla yüzde 51’lik hissesini satın alarak bünyelerine kattıkları HB Bilişim ve i-renovo şirketleriyle güçlenirken ana iş akışlarını tamamlayıcı iş kollarına yatırımlarını sürdürdüklerini aktardı. Erol Bilecik, “Önümüzdeki dönemde Gebze’de hayata geçirmeyi planladığımız Yeni Jenerasyon Akıllı Lojistik Merkezi’ni Türkiye’nin teknoloji ürünlerine erişimine yönelik önemli bir adım olacağına inanıyoruz.
Şu ana kadar 17 milyon dolar yatırım yaparak, satın aldığımız araziler üzerine tesislerimizi yapmak üzere girişimlerimizi hayata geçiriyoruz. Yaklaşık 62 bin metrekare kapalı alanı olacak tesislerimizin yapımını 18 ay içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Merkezi 2026 Haziran ayında faaliyete geçirileceğiz ve toplam yatırımın da 50 milyon doları aşacağını öngörüyoruz. Tesisin dörtte birinde kendi lojistik faaliyetlerimizi yürüteceğiz, geri kalanında dünya markalarına lojistik işletmeciliği hizmeti vereceğiz” ifadelerini kullandı.
Halka açık şirketlerinin kârlarını ilk günden beri yatırımcıları ile paylaşmaya devam ettiklerini belirten Erol Bilecik, “2003-2023 arasında kârımızın yüzde 38’ini dağıtmışız. Bu da 20 yılda yaklaşık 103 milyon dolar anlamına geliyor. 35 yıl boyunca üç kez yabancılara hisse sattık. Yabancı şirketlere sattığımız tüm hisseleri geri aldık. Alış satışta pozitifteyiz” dedi.
Pazar payı yüzde 35’e çıktı
Şirketin 35 yıllık yolculuğunun kilometre taşlarını anlatan Index Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Bilecik, “Büyüme ve kârlılık odaklı olarak pazar payımızı her segmentte artırmayı hedefleyerek girdiğimiz 2024 yılının ilk dokuz aylık dönemini başarılı sonuçlarla geride bıraktık. 35’inci yılımızda yüzde 35’lik pazar payıyla liderliğimiz devam ediyor. Yakın gelecekte hem bireysel hem de kurumsal teknoloji ürünlerine yönelik talebin artmaya devam edecek” diye konuştu.
Bilecik de 2025’in ikinci yarısını işaret etti
12 Ocak 2017 – 20 Şubat 2019 tarihleri arasında TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Erol Bilecik, ekonomide yaşanan daralmayla enflasyonist yapının düzelmesine yönelik beklentilerini ise şu sözlerle ifade etti: “Mevcut durumda özellikle 2025’in ikinci yarısından sonra ciddi bir düzelme olacağını düşünüyorum. O tarihten sonrası ve 2026 için de genel ekonomik gidişat ve büyümenin pozitife doğru hızla ilerlemesini bekliyoruz” dedi.
Eğitimde fırsat eşitliği için vakıf kuruyor
Toplantıda önemli bir sosyal sorumluluk projesini de hayata geçireceklerini dile getiren Erol Bilecik, “Ben de Anadolu’da yetiştim. Metropolde yaşayanlara göre hayata geride başlıyorsunuz. Anadolu’daki çocuk sürekli 3’lük atmak zorunda. İşimizi büyütürken eğitim özelinde işlere de imza attık, okul ve spor salonu yaptık, burs verdik.
Şimdi dezavantajlı bölgelerdeki çocukların üçlük atmalarını sağlamak için yola çıkmaya karar verdik. Bu doğrultuda uzun süredir üzerinde çalıştığımız Bilişim ve Eğitime Erişim Vakfı’nı kuruyoruz” dedi. Erol Bilecik, şunları söyledi: “Gelişen teknolojiler ışığında bilişim, çağımızda tüm insani ihtiyaçlar için vazgeçilmez bir konuma geldi. Bilişim hakkının eşit olmadığı durumlar belirginleşirken, bu durum özellikle çocukların eğitiminde büyük eşitsizliklere sebep oluyor.
Bilişime erişimde oluşan farklar, öğrenciler arasında dijital beceri, bilgi ve deneyim açısından uçurum yaratıyor. Biz de eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya katkı sunmak için gönüllüyüz. Vakfımız aracılığıyla dezavantajlı bölgelerde yaşayan gençlere teknolojik ürün desteği ve burs desteği sunmayı, teknoloji laboratuvarları kurmayı, iyi fikirleri desteklemeyi, kamu ve yerel yönetimler arasında bir köprü görevi görerek eğitime erişim seferberliğini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.”
Anadolu rock müziği seven Index Grup Başkanı Erol Bilecik, 35’inci yıl kutlamasında gitarı eline alarak, misafirlerine lise yıllarında çalmayı en çok sevdiği şarkıları çaldı.