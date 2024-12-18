İnşaat maliyetleri euro bazında yüzde 80 arttı
Konut fiyatlarındaki artış ve yüksek faiz etkisiyle krediye erişim zor olsa da konut talebi oldukça canlı. Yıl bitmeden son aylarda yaşanan artışlar da bunun önemli bir göstergesi. Bu yılın ekim ayında yüzde 76,1 artışla 165 bin 138, yılın ilk 10 ayında ise yüzde 11,9 artışla 1,11 milyon adet konut satışı gerçekleşti.
Talebi gören ve konut arzı için çalışan firmalardan biri de Birleşik Gayrimenkul. Pandemiyle birlikte talebin arttığı Bodrum’a rotayı çeviren firma, Yalıkavak’ın, Tilkicik Koyu’nda lüks projesi The One Bodrum’u tasarladı. Projenin ilk etabı tamamlanırken, ikinci etap için de çalışmalar başladı.
1 milyon eurodan başlıyor
Proje detaylarını ve sektördeki gelişmeleri düzenlenen basın toplantısıyla açıklayan Birleşik Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Güngör Çepni, inşaat maliyetlerindeki artışa dikkat çekerek, euro bazında yüzde 70- 80 artış olduğunu bildirdi. Yüksek faizlerin de etkisiyle satışlarda yavaşlama olduğunu belirten Çepni, söz konusu faiz indiriminin başlaması halinde saışlarda hareketlilik beklendiğini söyledi.
Bodrum'daki projenin de detaplarını paylayan Çepni, toplam 5 etaptan oluşan projenin ilk etabının tamamlandığını, ikinci etapta da çalışmaların başladığını açıkladı. Çepni, “Yaşamın başladığı ilk etapta 325 ila 600 metrekare büyüklüğe sahip kendine ait havuzlu müstakil 79 villa yer alıyor. Villaların yüzde 85’i satılmış durumda. Birinci etapta yer alan villaların satışı devam ediyor” dedi.
Söz konusu birinci ve ikinci etapta, arıtma tesisiyle birlikte yatırım değerinin 90 milyon euro olduğunu açıklayan Çepni, fiyatların ise 1 milyon eurodan başladığını söyledi. Projede 3 etap daha olacağını açıklayan Çepni, toplamda 320 villa-rezidansa ulaşacaklarını, yatırımın ise 300 milyon euroyu geçebileceğini söyledi. Güngör Çepni, Bodrum’un su, kanalizasyon ve altyapı sorununun çözülmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
Bodrum'a villa projesinde ikinci etap
Projenin ikinci etabın inşasına ise Aralık 2024’te başlandığını açıklayan Güngör Çepni, “Bu etabın 24 ayda tamamlanması planlanıyor. İkinci etapta; 18 villa ve 15 rezidans daire yer alacak” açıklamasında bulundu. İnşaat maliyetlerinin ise euro bazında yüzde 70-80 arttığını vurgulayan Güngör Çepni, satışlarda yavaşlama olduğunu, faizler düştüğü takdirde hareketliliğin artacağı öngörüsünde bulundu.