İnşaat maliyetleri euro bazında yüzde 80 arttı

Talebi gören ve konut arzı için çalışan firmalardan biri de Birleşik Gay­rimenkul. Pandemiyle birlikte ta­lebin arttığı Bodrum’a rotayı çe­viren firma, Yalıkavak’ın, Tilkicik Koyu’nda lüks projesi The One Bodrum’u tasarladı. Projenin ilk etabı tamamlanırken, ikinci etap için de çalışmalar başladı.

1 milyon eurodan başlıyor

Proje detaylarını ve sektörde­ki gelişmeleri düzenlenen basın toplantısıyla açıklayan Birleşik Gayrimenkul Yönetim Kuru­lu Başkanı Güngör Çepni, inşa­at maliyetlerindeki artışa dikkat çekerek, euro bazında yüzde 70- 80 artış olduğunu bildirdi. Yük­sek faizlerin de etkisiyle satışlar­da yavaşlama olduğunu belirten Çepni, söz konusu faiz indirimi­nin başlaması halinde saışlarda hareketlilik beklendiğini söyle­di.

Bodrum'daki projenin de de­taplarını paylayan Çepni, top­lam 5 etaptan oluşan projenin ilk etabının tamamlandığını, ikinci etapta da çalışmaların başladığı­nı açıkladı. Çepni, “Yaşamın baş­ladığı ilk etapta 325 ila 600 met­rekare büyüklüğe sahip kendine ait havuzlu müstakil 79 villa yer alıyor. Villaların yüzde 85’i satıl­mış durumda. Birinci etapta yer alan villaların satışı devam edi­yor” dedi.

Söz konusu birinci ve ikinci etapta, arıtma tesisiyle bir­likte yatırım değerinin 90 milyon euro olduğunu açıklayan Çep­ni, fiyatların ise 1 milyon euro­dan başladığını söyledi. Projede 3 etap daha olacağını açıklayan Çepni, toplamda 320 villa-rezi­dansa ulaşacaklarını, yatırımın ise 300 milyon euroyu geçebi­leceğini söyledi. Güngör Çepni, Bodrum’un su, kanalizasyon ve altyapı sorununun çözülmesi ge­rektiğini de sözlerine ekledi.

Bodrum'a villa projesinde ikinci etap

Projenin ikinci etabın inşasına ise Aralık 2024’te başlandığını açıklayan Güngör Çepni, “Bu etabın 24 ayda tamamlanması planlanıyor. İkinci etapta; 18 villa ve 15 rezidans daire yer alacak” açıklamasında bulundu. İnşaat maliyetlerinin ise euro bazında yüzde 70-80 arttığını vurgulayan Güngör Çepni, satışlarda yavaşlama olduğunu, faizler düştüğü takdirde hareketliliğin artacağı öngörüsünde bulundu.