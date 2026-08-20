İnşaat malzemesinde fazla 1,7 milyar dolar

Türkiye İnşaat Mal­zemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) ta­rafından KPMG iş birliğiy­le hazırlanan İnşaat Malze­mesi Sanayi Dış Ticaret En­deksi'nin 2026 Haziran ayı sonuçları açıklandı. Rapora göre, mayıs ayında yaşanan gerilemenin ardından hazi­ran ayında ihracat ve ithalat göstergelerinde aylık bazda güçlü artışlar kaydedildi.

İh­racat miktarındaki artış, or­talama ihracat birim fiyatın­daki düşüşe rağmen ihracat değerini yukarı taşırken, it­halat tarafında miktar artışı daha güçlü gerçekleşti. Orta­lama ithalat birim fiyatındaki belirgin gerileme ise yılın ilk beş ayında devam eden yük­seliş eğilimini tersine çevirdi.

İhracat haziran ayında 3,17 milyar dolara çıktı

İnşaat malzemesi sanayi­si ihracatı 2026 yılı haziran ayında 3,17 milyar dolar ola­rak gerçekleşti. Mayıs ayın­da 2,68 milyar dolar olan ih­racat değeri, haziran ayında aylık bazda yüzde 18,5 art­tı. 2026 yılı haziran ayında ihracat miktarı 5,19 milyon ton oldu. Mayıs ayında 4,25 milyon ton olan ihracat mik­tarı, haziran ayında yüzde 22,0 arttı. İnşaat malzeme­si sanayi ortalama ihracat birim fiyatı haziran ayında 0,61 dolar/kg olarak gerçek­leşti. Mayıs ayında 0,63 do­lar/kg olan ortalama ihracat birim fiyatı, haziran ayında yüzde 2,9 geriledi. Buna rağ­men miktar artışının güçlü seyretmesi, toplam ihracat değerindeki yükselişi des­tekledi.

Dış ticaret dengesi, ihracatın lehine

2026 yılı haziran ayın­da inşaat malzemesi itha­latı 1,48 milyar dolar olarak gerçekleşirken, mayıs ayın­da 1,09 milyar dolar olan it­halat değeri, haziran ayında yüzde 34,5 arttı. Mayıs ayın­da 272,5 bin ton olan ithalat miktarı, haziran ayında yüz­de 69,6 arttı ve 462,2 bin ton oldu. Mayıs ayında 4,03 do­lar/kg olan inşaat malzeme­si sanayi ortalama ithalat birim fiyatı, haziran ayında yüzde 20,7 gerileyerek yılın ilk beş ayında devam eden yükseliş eğilimini haziran ayında tersine döndü ve ha­ziran ayında 3,20 dolar/kg olarak gerçekleşti.

Haziran ayında inşaat mal­zemesi sanayi ihracatı 3,17 milyar dolar, ithalatı ise 1,48 milyar dolar olarak gerçek­leşti. Böylece sektörün dış ti­caret fazlası haziran ayında yaklaşık 1,69 milyar dolar ol­du. İthalat değerindeki artış oranı, ihracat değerindeki ar­tış oranının üzerinde gerçek­leşmesine rağmen dış ticaret dengesi ihracat lehine güçlü görünümünü korudu. 2026 yılının ilk altı ayında inşa­at malzemesi sanayi ihraca­tı toplam 16,30 milyar dolar, ithalatı ise 7,40 milyar dolar olarak gerçekleşti.

12 aylık ihracat 33 milyar doları aştı

Temmuz 2025-Haziran 2026 döneminde 12 aylık inşaat malzemesi sanayi ihracatı 33,07 milyar dolar ve 51,55 milyon ton olarak gerçekleşti. Yıllık ihracat değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,7, ihracat miktarı ise yüzde 21,7 arttı. Ortalama ihracat birim fiyatı da yüzde 4,0 artarak 0,64 dolar/kg oldu. Aynı dönemde 12 aylık inşaat malzemesi ithalatı 14,12 milyar dolar ve 4,26 milyon ton olarak gerçekleşirken, yıllık ithalat değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38,2, ithalat miktarı ise yüzde 35,9 arttı.

Ortalama ithalat birim fiyatı da yüzde 1,7 artarak 3,32 dolar/kg oldu. Haziran ayı verileri, mayıs ayında yaşanan daralmanın ardından sektörün dış ticaretinde yeniden güçlü bir hareketlilik oluştuğunu gösterdi. İhracatta miktar artışı ön plana çıkarken, ithalatta miktar bazındaki yükseliş çok daha yüksek gerçekleşti. Buna karşılık her iki tarafta da birim fiyatların farklı yönde hareket etmesi dikkat çekti. İlk altı aylık sonuçlar ve 12 aylık performans da inşaat malzemesi sanayisinin dış ticaretinde yılın ilk yarısında güçlü bir tablo oluştuğunu ortaya koydu.