İnşaat malzemesinde fazla 1,7 milyar dolar
İnşaat malzemesi sanayisinde dış ticaret göstergeleri haziran ayında bir önceki aya göre ihracat ve ithalatta miktar ve değer bazında güçlü artışlara işaret etti. Haziran ayında inşaat malzemesi sanayisi ihracatı 3,17 milyar dolar, ithalatı ise 1,48 milyar dolar olarak gerçekleşirken, sektör yaklaşık 1,69 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi.
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) tarafından KPMG iş birliğiyle hazırlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Dış Ticaret Endeksi'nin 2026 Haziran ayı sonuçları açıklandı. Rapora göre, mayıs ayında yaşanan gerilemenin ardından haziran ayında ihracat ve ithalat göstergelerinde aylık bazda güçlü artışlar kaydedildi.
İhracat miktarındaki artış, ortalama ihracat birim fiyatındaki düşüşe rağmen ihracat değerini yukarı taşırken, ithalat tarafında miktar artışı daha güçlü gerçekleşti. Ortalama ithalat birim fiyatındaki belirgin gerileme ise yılın ilk beş ayında devam eden yükseliş eğilimini tersine çevirdi.
İhracat haziran ayında 3,17 milyar dolara çıktı
İnşaat malzemesi sanayisi ihracatı 2026 yılı haziran ayında 3,17 milyar dolar olarak gerçekleşti. Mayıs ayında 2,68 milyar dolar olan ihracat değeri, haziran ayında aylık bazda yüzde 18,5 arttı. 2026 yılı haziran ayında ihracat miktarı 5,19 milyon ton oldu. Mayıs ayında 4,25 milyon ton olan ihracat miktarı, haziran ayında yüzde 22,0 arttı. İnşaat malzemesi sanayi ortalama ihracat birim fiyatı haziran ayında 0,61 dolar/kg olarak gerçekleşti. Mayıs ayında 0,63 dolar/kg olan ortalama ihracat birim fiyatı, haziran ayında yüzde 2,9 geriledi. Buna rağmen miktar artışının güçlü seyretmesi, toplam ihracat değerindeki yükselişi destekledi.
Dış ticaret dengesi, ihracatın lehine
2026 yılı haziran ayında inşaat malzemesi ithalatı 1,48 milyar dolar olarak gerçekleşirken, mayıs ayında 1,09 milyar dolar olan ithalat değeri, haziran ayında yüzde 34,5 arttı. Mayıs ayında 272,5 bin ton olan ithalat miktarı, haziran ayında yüzde 69,6 arttı ve 462,2 bin ton oldu. Mayıs ayında 4,03 dolar/kg olan inşaat malzemesi sanayi ortalama ithalat birim fiyatı, haziran ayında yüzde 20,7 gerileyerek yılın ilk beş ayında devam eden yükseliş eğilimini haziran ayında tersine döndü ve haziran ayında 3,20 dolar/kg olarak gerçekleşti.
Haziran ayında inşaat malzemesi sanayi ihracatı 3,17 milyar dolar, ithalatı ise 1,48 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece sektörün dış ticaret fazlası haziran ayında yaklaşık 1,69 milyar dolar oldu. İthalat değerindeki artış oranı, ihracat değerindeki artış oranının üzerinde gerçekleşmesine rağmen dış ticaret dengesi ihracat lehine güçlü görünümünü korudu. 2026 yılının ilk altı ayında inşaat malzemesi sanayi ihracatı toplam 16,30 milyar dolar, ithalatı ise 7,40 milyar dolar olarak gerçekleşti.
12 aylık ihracat 33 milyar doları aştı
Temmuz 2025-Haziran 2026 döneminde 12 aylık inşaat malzemesi sanayi ihracatı 33,07 milyar dolar ve 51,55 milyon ton olarak gerçekleşti. Yıllık ihracat değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,7, ihracat miktarı ise yüzde 21,7 arttı. Ortalama ihracat birim fiyatı da yüzde 4,0 artarak 0,64 dolar/kg oldu. Aynı dönemde 12 aylık inşaat malzemesi ithalatı 14,12 milyar dolar ve 4,26 milyon ton olarak gerçekleşirken, yıllık ithalat değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38,2, ithalat miktarı ise yüzde 35,9 arttı.
Ortalama ithalat birim fiyatı da yüzde 1,7 artarak 3,32 dolar/kg oldu. Haziran ayı verileri, mayıs ayında yaşanan daralmanın ardından sektörün dış ticaretinde yeniden güçlü bir hareketlilik oluştuğunu gösterdi. İhracatta miktar artışı ön plana çıkarken, ithalatta miktar bazındaki yükseliş çok daha yüksek gerçekleşti. Buna karşılık her iki tarafta da birim fiyatların farklı yönde hareket etmesi dikkat çekti. İlk altı aylık sonuçlar ve 12 aylık performans da inşaat malzemesi sanayisinin dış ticaretinde yılın ilk yarısında güçlü bir tablo oluştuğunu ortaya koydu.