İran'dan demiryolu ile ihracata yüzde 50 indirim

26 Ekim 2017

DÜNYA - İran Devlet Demiryolları, demiryolu ile ihracat yapan firmalara yüzde 50'ye varan navlun indirimi uygulayacağını açıkladı. Demiryoluyla mal taşımanın daha ekonomik ve güvenli olduğunu söyleyen İran Devlet Demiryolları üst düzey yetkilisi Hossein Ashouri, indirim kararının amacı, ihracatçıları mal ihracatında demiryollarını kullanmaya teşvik etmek olduğunu söyledi.

İran'ın gerçekleştirdiği ihracatta demiryollarının payının geçen yıl yüzde 12 arttığını açıklayan Ashouri, mevcut mali yılın ilk yarısında (İran'da 21 Mart'ta başlıyor), İran'ın demiryoluyla Pakistan ve Türkiye'ye yapmış olduğu ihracatın yüzde 150 ve yüzde 90 oranında artış gösterdiğini kaydetti. Bu dönemde, İran demiryolu ile yaklaşık altı milyon ton mal ihraç etti. Bu rakama rağmen Ashouri, demiryollarının ülke limanlarından mal taşımacılığındaki payı yüzde 10'un altında olduğunu söyledi. İran uygulamaya başlattığı son teşvik ile, demiyolu il limanlardan yapılan mal taşımacılığının payını yüzde 45'e çıkarmayı planlıyor.