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İsdemir ve Özçelik-İş arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı

İskenderun Demir Çelik (İsdemir) Özçelik-İş Sendikası ile devam eden 28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığını duyurdu.

Haber Merkezi
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İskenderun Demir Çelik (İsdemir) Özçelik-İş Sendikası ile devam eden 28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığını duyurdu.

Şirket dün akşam KAP'a yaptığı açıklamada sözleşmenin 6 Haziran'da bağıtlandığını belirtti.