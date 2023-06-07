İsdemir ve Özçelik-İş arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı
İskenderun Demir Çelik (İsdemir) Özçelik-İş Sendikası ile devam eden 28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığını duyurdu.
Haber Merkezi
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İskenderun Demir Çelik (İsdemir) Özçelik-İş Sendikası ile devam eden 28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığını duyurdu.
Şirket dün akşam KAP'a yaptığı açıklamada sözleşmenin 6 Haziran'da bağıtlandığını belirtti.