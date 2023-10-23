ISK-Sodex’te katılımcı sayısı yüzde 40 arttı

Fuarın bu yıl İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) 25-28 Ekim 2023 tarihlerinde düzenleneceğini bildiren Hannover-Messe Sodeks Fuarcılık Proje Direktörü Toros Utku, toplamda 120 bin metrekare alanda yapılacağını aktardı.

İki yılda bir iklimlendirme sektörünü tek çatı altında buluşturan ve iş birlikleriyle sektörün büyüme ivmesine önemli bir katkı sağladıklarını ifade eden Utku, ‘’ISK – SODEX Uluslararası HVAC&R, Yalıtım, Pompa, Vana, Tesisat, Su arıtma, Yangın, Havuz ve Güneş Enerjisi Sistemleri Fuarı, Türkiye’de 26 yıldır düzenleniyor. Bu yıl fuarın odak noktası düşük maliyetli, çevreci ve enerji verimliliği yüksek ürünler olarak yer alıyor’’ dedi.

80 ülkeden 500 VIP satın almacı geliyor

ISK-Sodex’in aynı zamanda sektörün en güçlü fuarlarından biri olduğuna vurgu yapan Utku, toplamda 120 bin metrekare sergi alanının bulunduğu fuarda, yerli ve yabancı olmak üzere bine yakın firmanın katılım sağlayacağını bildirdi.

Katılım sağlayacak ülkelerin arasında; Çin, İtalya, Almanya, Hindistan, Fransa, Özbekistan, Azerbaycan, Polonya, İran, İngiltere, Mısır, İsviçre, Amerika, BAE, Güney Kore ve İsveç gibi ülkelerin bulunduğunu açıklayan Utku, ‘’Öncelikli olarak fuarda 3 farklı noktada 3 Alman pavilyonu yer alacak. Şu anda en yüksek katılım 15 firma ile Almanya ve 13 İtalya’dan olacak gibi gözüküyor.

Dört gün boyunca fuara 80 ülkeden yaklaşık 500 VIP uluslararası satın alma profesyoneli katılacak. Son organizasyonumuzda 53 ülkeden 300 profesyonel satın almacıyı ağırlamıştık. Bu yıl bu rakamlarda önemli bir artış görüyoruz’’ diye konuştu.

Avrupa’daki vize sorunu ziyaretçiyi artırdı

Toros Utku, fuara ilginin yüksek olmasının temelinde ISK-Sodex’in her geçen yıl istikrarlı bir şekilde sektöre ev sahipliği yapması, yeniliklere ve sektörün lider firmalarına yer vermesi geldiğini söyledi. Utku, ’’Bunun yanı sıra Türkiye’de iklimlendirme sektörü hızla büyüyor. Firmalar sürekli olarak yatırımlarla dünyaya açılıyorlar.

Bu nedenle gerek katılımcılar gerekse ziyaretçiler buraya gelerek tüm yenilikleri yerinde keşfetmek ve iş birliklerine imza atmak istiyorlar. Diğer yandan Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türki devletlerde iş yapmak isteyen firma temsilcileri, vize süreçleri sebebiyle Avrupa’daki çoğu fuarı ziyaret edemediler ve iş fırsatları için ISK-Sodex Fuarı’nı bekliyorlar. Bu nedenle yabancı ziyaretçi sayısında ve iş hacminde ciddi bir büyüme bekliyoruz’’ şeklinde konuştu.