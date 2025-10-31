“İstanbul hattı turizm köprüsünü genişletecek”
İzlanda havayolu şirketi Icelandair, İstanbul uçuşlarına başladı. Bu hatla turizm ve ticaret köprüleri güçlendirilirken, THY ile yapılan işbirliğiyle de yeni hat üzerinden Asya ve Orta Doğu’ya hızlı bağlantı sağlanacak. Şirket, İstanbul hattında yüksek doluluk oranına ulaştığını açıkladı.
Hamide HANGÜL
İzlanda’nın bayrak taşıyıcısı Icelandair, İstanbul hattını devreye alarak küresel uçuş ağını genişletti. Yeni hatla, iki ülke arasındaki turizm akışının artırılması ve ticaret bağlantılarının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Öte yandan THY ile gerçekleştirilen stratejik ortaklıkla, Kuzey Amerika ve İzlanda’dan gelen yolcular, İstanbul üzerinden Asya ve Orta Doğu’ya hızlı bağlantı sağlayabilecek. Icelandair CCO’su Tomas Ingason, yeni açılan İstanbul hattı ve şirketin hedeflerine yönelik sorularımızı yanıtladı.
Icelandair’in, İzlanda’nın Avrupa ile Kuzey Amerika arasında köprü oluşturan kapsamlı bir uçuş ağına sahip olduğunu, yaklaşık 60 destinasyona direkt uçuş gerçekleştirdiğini söyleyen Tomas Ingason, “2024’te 55 farklı destinasyona toplam 4,7 milyon yolcu taşıdık ve yaklaşık 3 bin 600 tam zamanlı personel istihdam ettik. Nasdaq İzlanda Borsası’nda işlem görüyor” açıklaması yaptı.
İstanbul hattının güçlü bir başlangıç yaptığını ve ilk uçuşlarda yüksek doluluk oranlarına ulaştıklarını söyleyen Tomas Ingason, ilk uçuşun bu yıl 5 Eylül’de başladığını, şu anda haftada 2–3 uçuş düzenlediklerini belirterek, “İstanbul hattında güçlü bir talep bekliyoruz. Özellikle THY ile olan ortaklığımız geliştikçe bu hat büyüme stratejimizin önemli bir parçası olacak. Bu hat, düşük sezonlardaki büyümemiz için büyük önem taşıyor. Gerekli tüm izinler tamamlandığında uçuş sıklığını artırmayı planlıyoruz” dedi.
Genişletilmiş uçuş ağı işbirliği
THY ile genişletilmiş ortak uçuşları sayesinde Icelandair yolcularının, Kuzey Amerika ve İzlanda’dan Doğu’ya doğru THY ağı üzerinden İstanbul’a bağlanabileceğine işaret eden Tomas Ingason, “Aynı şekilde, THY’nin Asya ve Orta Doğu’daki yolcuları da Batı’ya doğru Icelandair’ın ağı üzerinden İzlanda ve Kanada’ya kolayca bağlanabilecek. Bu ortaklık, yolcular için büyük kolaylık sağlıyor, toplam seyahat süresini azaltıyor. Hem turizm, hem de iş seyahati için yeni fırsatlar sunuyor” ifadelerini kullandı.
İstanbul hattının, Icelandair’in uzun vadeli stratejisinin temel bir parçası olduğuna vurgu yapan Ingason, şu değerlendirmelerde bulundu: “Özellikle düşük sezonlarda bağlantıların artırılmasına ve yüksek potansiyele sahip pazarlara ulaşma hedefimize hizmet ediyor. İstanbul’un küresel erişimimizi artırmada ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemede kilit bir rol oynamasını bekliyoruz.
Bu yeni hattın, iki ülke arasındaki turizm akışını artırması ve ticaret bağlantılarını güçlendirmesi bekleniyor. İzlanda için bu, dinamik Asya pazarlarına erişim sağlayarak deniz ürünleri ihracatı ve iş seyahatleri gibi sektörleri destekleyecek. Türkiye içinse bu hat, İzlandalı yolculara zengin kültürel mirasını keşfetme fırsatı sunacak. Ayrıca bu rota, ikili ilişkileri ve ekonomik iş birliğini güçlendirecektir.”
İzlandalı işletmelerin Asya’ya erişimini artıracak
Ingason, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kısalan seyahat süreleri iş seyahatlerinde verimliliği artırırken, turistler için de seyahat planlarını daha erişilebilir hale getiriyor. Bu, özellikle Kuzey Işıkları gibi İzlanda’nın doğal güzelliklerini görmek isteyen Asyalı ziyaretçiler için cazip hale geliyor. Aynı zamanda bu rota, İzlandalı işletmelerin önemli Asya pazarlarına erişimini artırarak ticaret ve kargo olanaklarını da destekliyor.”
“Seyahat süresini kısalttık”
İstanbul üzerinden halihazırda Asya’da çok çeşitli destinasyonlara bağlantı sunduklarını söyleyen Tomas Ingason, “Şu anda Çin ve Japonya’daki destinasyon sayısını artırmak için gerekli resmi onayları almak üzere çalışmalar yürütüyoruz. İstanbul’a başlattığımız direkt uçuş sayesinde bu erişimi daha da artırarak bağlantıları geliştirdik ve seyahat süresini kısalttık” diye konuştu.