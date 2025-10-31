“İstanbul hattı turizm köprüsünü genişletecek”

Hamide HANGÜL

İzlanda’nın bayrak taşı­yıcısı Icelandair, İstan­bul hattını devreye alarak küresel uçuş ağını genişletti. Yeni hatla, iki ülke arasında­ki turizm akışının artırılma­sı ve ticaret bağlantılarının güçlendirilmesi amaçlanı­yor. Öte yandan THY ile ger­çekleştirilen stratejik ortak­lıkla, Kuzey Amerika ve İz­landa’dan gelen yolcular, İstanbul üzerinden Asya ve Orta Doğu’ya hızlı bağlan­tı sağlayabilecek. Icelanda­ir CCO’su Tomas Ingason, yeni açılan İstanbul hattı ve şirketin hedeflerine yönelik sorularımızı yanıtladı.

Ice­landair’in, İzlanda’nın Avru­pa ile Kuzey Amerika arasın­da köprü oluşturan kapsamlı bir uçuş ağına sahip olduğu­nu, yaklaşık 60 destinasyona direkt uçuş gerçekleştirdiği­ni söyleyen Tomas Ingason, “2024’te 55 farklı destinas­yona toplam 4,7 milyon yol­cu taşıdık ve yaklaşık 3 bin 600 tam zamanlı personel is­tihdam ettik. Nasdaq İzlanda Borsası’nda işlem görüyor” açıklaması yaptı.

İstanbul hattının güç­lü bir başlangıç yaptığını ve ilk uçuşlarda yüksek dolu­luk oranlarına ulaştıklarını söyleyen Tomas Ingason, ilk uçuşun bu yıl 5 Eylül’de baş­ladığını, şu anda haftada 2–3 uçuş düzenlediklerini belirte­rek, “İstanbul hattında güçlü bir talep bekliyoruz. Özellikle THY ile olan ortaklığımız ge­liştikçe bu hat büyüme stra­tejimizin önemli bir parçası olacak. Bu hat, düşük sezonlar­daki büyü­memiz için büyük önem taşıyor. Gerekli tüm izinler tamamlandığında uçuş sıklığını artırmayı plan­lıyoruz” dedi.

Genişletilmiş uçuş ağı işbirliği

THY ile genişletilmiş ortak uçuşları sayesinde Icelandair yolcularının, Kuzey Amerika ve İzlanda’dan Doğu’ya doğ­ru THY ağı üzerinden İstan­bul’a bağlanabileceğine işaret eden Tomas In­gason, “Aynı şe­kilde, THY’nin Asya ve Orta Do­ğu’daki yolcula­rı da Batı’ya doğ­ru Icelandair’ın ağı üzerinden İzlanda ve Ka­nada’ya kolayca bağlanabilecek. Bu ortaklık, yol­cular için büyük kolaylık sağlıyor, toplam se­yahat süresini azaltıyor. Hem turizm, hem de iş seyahati için yeni fırsatlar sunuyor” ifade­lerini kullandı.

İstanbul hattının, Icelan­dair’in uzun vadeli strateji­sinin temel bir parçası oldu­ğuna vurgu yapan Ingason, şu değerlendirmelerde bulun­du: “Özellikle düşük sezon­larda bağlantıların artırılma­sına ve yüksek potansiyele sahip pazarlara ulaşma hede­fimize hizmet ediyor. İstan­bul’un küresel erişimimizi artırmada ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemede ki­lit bir rol oynamasını bekliyo­ruz.

Bu yeni hat­tın, iki ülke ara­sındaki turizm akışını artırma­sı ve ticaret bağ­lantılarını güç­lendirmesi bek­leniyor. İzlanda için bu, dinamik Asya pazarları­na erişim sağ­layarak deniz ürünleri ihraca­tı ve iş seyahatleri gibi sektör­leri destekleyecek. Türkiye içinse bu hat, İzlandalı yolcu­lara zengin kültürel mirasını keşfetme fırsatı sunacak. Ay­rıca bu rota, ikili ilişkileri ve ekonomik iş birliğini güçlen­direcektir.”

İzlandalı işletmelerin Asya’ya erişimini artıracak

Ingason, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kısalan seyahat süreleri iş seyahatlerinde verimliliği artırırken, turistler için de seyahat planlarını daha erişilebilir hale getiriyor. Bu, özellikle Kuzey Işıkları gibi İzlanda’nın doğal güzelliklerini görmek isteyen Asyalı ziyaretçiler için cazip hale geliyor. Aynı zamanda bu rota, İzlandalı işletmelerin önemli Asya pazarlarına erişimini artırarak ticaret ve kargo olanaklarını da destekliyor.”

“Seyahat süresini kısalttık”

İstanbul üzerinden halihazırda Asya’da çok çeşitli destinasyonlara bağlantı sunduklarını söyleyen Tomas Ingason, “Şu anda Çin ve Japonya’daki destinasyon sayısını artırmak için gerekli resmi onayları almak üzere çalışmalar yürütüyoruz. İstanbul’a başlattığımız direkt uçuş sayesinde bu erişimi daha da artırarak bağlantıları geliştirdik ve seyahat süresini kısalttık” diye konuştu.