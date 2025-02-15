İstanbul Havalimanı'nın genişleyen uçuş ağındaki şirket sayısı 111'e ulaştı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'na sefer yapan hava yolu şirketi sayısı konusunda açıklamada bulundu. Japonya'nın en büyük hava yolu şirketi ANA'nın bu hafta uçuş düzenlemeye başlamasıyla söz konusu rakamın 111'e ulaştığını belirten Bakan, ANA'nın THY hariç bu hatta uçuş düzenleyen ilk hava yolu şirketi olduğuna dikkat çekti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Japonya merkezli ANA'nın 12 Şubat'ta Tokyo'dan İstanbul'a direkt uçuşlara başladığını konu alan mesajında İstanbul Havalimanı'na yönelik açıklamalarda bulundu.
Japonya'nın en büyük hava yolu şirketi All Nippon Airways'in Tokyo Haneda-İstanbul Havalimanı seferlerine başladığını ve haftada 3 gün planlanan seferlerin pazartesi, çarşamba, cumartesi gerçekleştirileceğini belirten Uraloğlu Bakan, "İstanbul Havalimanı, hizmet verdiği hava yolu şirketi sayısını 111'e çıkararak, küresel havacılıktaki konumunu daha da güçlendirdi" dedi.
ANA'nın THY'nin ardından bu hatta uçuş düzenleyen ilk hava yolu şirketi olduğunu söyleyen Uraloğlu, , "Bu seferler, İstanbul Havalimanı'nın büyüyen uluslararası hava yolu ağındaki önemini bir kez daha ortaya koydu. Bu durum havalimanımızın dünya çapındaki havayolu şirketleri için cazibe merkezi olmaya devam ettiğinin bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.