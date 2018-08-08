İthalatçı malı beklemeye aldı, antrepolarda işlem durdu

08 Ağustos 2018

Aysel YÜCEL

Kur artışı ithalatçıyı vurdu, mallar antrepolarda beklemeye alındı. Sektör temsilcileri antrepoların yüzde 90’ında malların dolup taştığını, gümrük işlemlerinin durma noktasına geldiğini belirtiyor. Maliyet artışı nedeniyle malını çekemeyen ithalatçıların müşteri kaybetmeye başladığı da dile getiriliyor. İç pazarda ise birçok ithalatçının tahsilat endişesiyle stoktaki mallarını sadece nakitle sattığı belirtiliyor.

Yurtdışından malı dövizle alıp iç pazarda Türk Lirası ile satış yapan ithalatçı firmalar, ‘kur düşer’ beklentisi ile malları beklemeye alınca antrepolarda da sıkıntılar başladı. Sektörün önde gelen temsilcilerinden Asbir Antrepo ve Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Başboğa, “Ne yazık ki gümrükte neredeyse işlem yapan yok. Çoğu firma dolar ya da euro ile alıp TL ile satıyor. Bu nedenle kur yükseldikçe maliyetleri de artıyor” dedi.

İthalatçının ya zam ya da zararına satış yapmak zorunda kalacağını dile getiren Erkan Başboğa, “Kurda bu şekilde oynaklık olursa ve bu düzeyden aşağı inmezse zamlar yakın demektir. İhracatta ithalata dayalı Türkiye’de bu durum piyasaya negatif bir etki yapacak. Şu anda Avrupa’daki fabrikalar tatilde olduğu için pek hissetmeyebiliriz, ama eylül ayından sonra gerçek etkiyi görmüş oluruz sanıyorum” dedi.

“Mal satılmadığı için antrepodan çekilmiyor”

Hursan Antrepo Genel Müdürü Bayram Durademir de konuyla ilgili şunları söyledi: “Kurdaki bu hızlı yükseliş nedeniyle ithalatçının hem girdi maliyeti arttı hem de stok maliyetleri artıyor. Son dönemdeki ekonomik gelişmeler iç pazarda satışları yavaşlattı. İthalatçı bu nedenle yurtdışından eskisi kadar mal getirmiyor. Bazıları kur düşer diye bekliyor, ancak bazı firmalar ise getirdiği malı iç pazarda satamadığı için antrepoda bekletiyor.”

İç pazar satışını garantileme arayışı



Firmaların çoğu bir yandan ürün ithalatını yavaşlatırken diğer yandan iç pazarda tahsilat endişesiyle satışı azalttı. Bazı büyük firmaların düşük miktarlardaki satışlara bile sıcak bakmadığı belirtiliyor. Birçok firma sadece nakitle satış yapıyor. Firmaların şu anda alacaklarını tahsil etmeye odaklandığı, satışı ikinci plana aldığı ifade ediliyor.