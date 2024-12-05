Jeotermal seraya 100 milyon dolar yatırım
Agrotermal, Konya Tuzlukçu’da 1 milyon metrekarelik jeotermal ısıtmalı sera hedefi doğrultusunda 2025 yılında 100 milyon dolar yatırım yapacak. Bu yıl 150 bin metrekare jeotermal ısıtmalı teknolojik sera alanında 7 bin 500 ton salkım domates üretimi yapan firma, yılsonunda 15 milyon dolar ciro hedefliyor.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Türkiye’de tarım sektörüne her geçen gün büyük şirketler giriyor ve yatırımlarını artırarak devam ediyorlar. Tarıma yönelik yatırım yapanlardan biri de Yediyol Holding. Holding, son dönemde tarım sektöründe özellikle jeotermal enerji ve topraksız tarım teknolojilerine yönelik projelerle dikkat çekiyor. Holding olarak 1 milyon metrekare jeotermal ısıtmalı sera hedefi hedefleri doğrultusunda hareket ettiklerini kaydeden Yediyol Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Şuheyp Mendi, 2025 yılında 100 milyon dolar yatırım yapacaklarını bildirdi.
Tarım alanında Agrotermal ile jeotermal ısıtmalı teknolojik seralar aracılığıyla yıl boyunca kesintisiz ve verimli üretim yaparak, tarımsal faaliyetlerde sürdürülebilirliği ön planda tutuklarını aktaran Mendi,”Agrotermal projemizde, Konya Tuzlukçu bölgesinde yer alan toplam 150 bin metrekare büyüklüğünde modern bir seraya sahibiz. Bunun yanı sıra, Balıkesir ve Tokat illerinde de yeni jeotermal enerji destekli tarım projelerimiz devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda, bu projelerin kapsamını daha da genişleterek yaklaşık 2 milyon metrakarelik alan üzerinde toplam 1 milyon metrekare sera kurmayı planlıyoruz” dedi.
Üretime 2023 yılında başladı
Holding olarak yaklaşık bin kişiyi istihdam ettiklerini, cirolarının ise artan üretim kapasiteleri ve çeşitlenen ürün yelpazeleri ile birlikte istikrarlı bir şekilde yükseldiğini belirten Mendi, 2023’te şirketleri için önemli bir gelişim yılı olduğunu iletti. Özellikle jeotermal ısıtmalı teknolojik sera alanı geliştirme konusunda büyük bir adım attıklarına vurgu yapan Mendi, “Bu yıl içinde deneme üretimlerine başladık ve bu süreç teknolojimizin verimliliğini test etmek adına önemli bir deneyim sağladı.
Bu sayede, gelecekteki üretim kapasitemizi daha iyi planlayabilme imkanına sahip olduk. 2024 yılı itibarıyla önemli bir büyüme gösterdik ve şu an aktif olarak 150 bin metrekare jeotermal ısıtmalı teknolojik sera alanında üretim yapıyoruz. Bu alanda şu ana kadar 7 bin 500 ton salkım domates üretimi yaptık. Yıl sonuna kadar 15 milyon dolar ciro hedefliyoruz. Sonuç olarak, 2023 yılı, stratejik yatırımlarımızın ve yeni teknolojilere yönelik gelişimimizin meyvelerini verdiği bir yıl oldu. 2024 yılı ise bu gelişmeleri daha da ileriye taşıyacağımız ve şirketimizi daha güçlü bir konuma getireceğimiz bir yıl olarak şekilleniyor” diye konuştu.
Verimsiz arazilerde üretim yapıyor
Agrotermal markalarıyla jeotermal ısıtmalı teknolojik seralarda uyguladıkları topraksız tarım yöntemleriyle verimsiz arazileri verimli seralara dönüştürdüklerini ifade eden Mendi, “Konya/Tuzlukçu’da kurduğumuz jeotermal ısıtmalı teknolojik seralar sayesinde verimsiz arazilerde üretim yaparak, verimli toprakları koruma konusunda önemli bir ilerleme kaydettik. Bu yatırımlar, sürdürülebilir tarım uygulamaları açısından önemli bir örnek teşkil ediyor. Balıkesir projemiz ise şu anda onay aşamasında. Bu yıl bitmeden 80 bin metrekare büyüklüğünde bir sera alanının başlangıcını yapmayı planlıyoruz’’ açıklamasında bulundu.
Pazar ve tüketici talebine göre 4 çeşit domates üretecek
Önümüzdeki yıl için büyük bir büyüme hedeflediklerini ifade eden Muhammet Şuheyp Mendi, üretim alanlarını 1 milyon metrekareye çıkararak, 50 bin ton domates üretmeyi planladıklarını aktardı. Üretecekleri domateslerin dört farklı çeşitten oluşacağını, her birinin farklı piyasa talepleri ve tüketici tercihlerine göre seçildiğine vurgu yapan Mendi, ‘’Bu genişleme ile birlikte hem verimliliğimizi artırmayı hem de daha geniş bir tüketici kitlesine hitap etmeyi hedefliyoruz.
Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracat yapıyoruz; ancak öncelik hedefimiz Türkiye. ünya genelinde tüm ülkelere pazar oluşturmayı hedefliyoruz. Geliştirdiğimiz teknoloji sayesinde serada yetiştirdiğimiz ürünlerin çeşitliliğini arttırıyoruz. Bu konuda otelimiz Seven For Life’ın teknik ekibi ve aşçılarımızla sürekli olarak yenilikçi ürünler üzerinde denemeler yapıyoruz. Pestisit oranı sıfır ürünler, dünya genelinde büyük bir talep görüyor.
Pestisit içermeyen ürünler, sağlıklı yaşam ve organik ürünler arayan tüketiciler için büyük bir pazar fırsatı sunuyor. Bu alandaki açık pazar, ihracat hedeflerimizi destekliyor ve bu ürünleri uluslararası pazarlara sunma arzumuzu güçlendiriyor. Yeni ürünlerin kurutulmasında da jeotermal enerjiyi kullanacağız ve çok yakında faaliyete girecek olan kurutma tesisimiz, tamamen yenilenebilir enerji kaynakları ile çalışacak” dedi.