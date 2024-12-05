Jeotermal seraya 100 milyon dolar yatırım

Mehmet Hanifi GÜLEL

Türkiye’de tarım sektörüne her geçen gün büyük şir­ketler giriyor ve yatırım­larını artırarak devam ediyorlar. Tarıma yönelik yatırım yapanlar­dan biri de Yediyol Holding. Hol­ding, son dönemde tarım sektö­ründe özellikle jeotermal enerji ve topraksız tarım teknolojilerine yönelik projelerle dikkat çekiyor. Holding olarak 1 milyon metre­kare jeotermal ısıtmalı sera hede­fi hedefleri doğrultusunda hare­ket ettiklerini kaydeden Yediyol Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Şuheyp Mendi, 2025 yılında 100 milyon dolar yatırım yapacaklarını bildirdi.

Tarım ala­nında Agrotermal ile jeotermal ısıtmalı teknolojik seralar aracılı­ğıyla yıl boyunca kesintisiz ve ve­rimli üretim yaparak, tarımsal fa­aliyetlerde sürdürülebilirliği ön planda tutuklarını aktaran Men­di,”Agrotermal projemizde, Kon­ya Tuzlukçu bölgesinde yer alan toplam 150 bin metrekare büyük­lüğünde modern bir seraya sahi­biz. Bunun yanı sıra, Balıkesir ve Tokat illerinde de yeni jeotermal enerji destekli tarım projelerimiz devam ediyor. Önümüzdeki yıl­larda, bu projelerin kapsamını da­ha da genişleterek yaklaşık 2 mil­yon metrakarelik alan üzerinde toplam 1 milyon metrekare sera kurmayı planlıyoruz” dedi.

Üretime 2023 yılında başladı

Holding olarak yaklaşık bin ki­şiyi istihdam ettiklerini, ciroları­nın ise artan üretim kapasiteleri ve çeşitlenen ürün yelpazeleri ile birlikte istikrarlı bir şekilde yük­seldiğini belirten Mendi, 2023’te şirketleri için önemli bir gelişim yılı olduğunu iletti. Özellikle je­otermal ısıtmalı teknolojik sera alanı geliştirme konusunda bü­yük bir adım attıklarına vurgu ya­pan Mendi, “Bu yıl içinde deneme üretimlerine başladık ve bu sü­reç teknolojimizin verimliliğini test etmek adına önemli bir dene­yim sağladı.

Bu sayede, gelecek­teki üretim kapasitemizi daha iyi planlayabilme imkanına sahip ol­duk. 2024 yılı itibarıyla önemli bir büyüme gösterdik ve şu an aktif olarak 150 bin metrekare jeoter­mal ısıtmalı teknolojik sera ala­nında üretim yapıyoruz. Bu alan­da şu ana kadar 7 bin 500 ton sal­kım domates üretimi yaptık. Yıl sonuna kadar 15 milyon dolar ciro hedefliyoruz. Sonuç olarak, 2023 yılı, stratejik yatırımlarımızın ve yeni teknolojilere yönelik gelişi­mimizin meyvelerini verdiği bir yıl oldu. 2024 yılı ise bu gelişme­leri daha da ileriye taşıyacağımız ve şirketimizi daha güçlü bir ko­numa getireceğimiz bir yıl olarak şekilleniyor” diye konuştu.

Verimsiz arazilerde üretim yapıyor

Agrotermal markalarıyla je­otermal ısıtmalı teknolojik se­ralarda uyguladıkları toprak­sız tarım yöntemleriyle verimsiz arazileri verimli seralara dönüş­türdüklerini ifade eden Men­di, “Konya/Tuzlukçu’da kurdu­ğumuz jeotermal ısıtmalı tekno­lojik seralar sayesinde verimsiz arazilerde üretim yaparak, verim­li toprakları koruma konusunda önemli bir ilerleme kaydettik. Bu yatırımlar, sürdürülebilir tarım uygulamaları açısından önemli bir örnek teşkil ediyor. Balıkesir projemiz ise şu anda onay aşama­sında. Bu yıl bitmeden 80 bin met­rekare büyüklüğünde bir sera ala­nının başlangıcını yapmayı plan­lıyoruz’’ açıklamasında bulundu.

Pazar ve tüketici talebine göre 4 çeşit domates üretecek

Önümüzdeki yıl için büyük bir büyüme hedeflediklerini ifade eden Muhammet Şuheyp Mendi, üretim alanlarını 1 milyon metrekareye çıkararak, 50 bin ton domates üretmeyi planladıklarını aktardı. Üretecekleri domateslerin dört farklı çeşitten oluşacağını, her birinin farklı piyasa talepleri ve tüketici tercihlerine göre seçildiğine vurgu yapan Mendi, ‘’Bu genişleme ile birlikte hem verimliliğimizi artırmayı hem de daha geniş bir tüketici kitlesine hitap etmeyi hedefliyoruz.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracat yapıyoruz; ancak öncelik hedefimiz Türkiye. ünya genelinde tüm ülkelere pazar oluşturmayı hedefliyoruz. Geliştirdiğimiz teknoloji sayesinde serada yetiştirdiğimiz ürünlerin çeşitliliğini arttırıyoruz. Bu konuda otelimiz Seven For Life’ın teknik ekibi ve aşçılarımızla sürekli olarak yenilikçi ürünler üzerinde denemeler yapıyoruz. Pestisit oranı sıfır ürünler, dünya genelinde büyük bir talep görüyor.

Pestisit içermeyen ürünler, sağlıklı yaşam ve organik ürünler arayan tüketiciler için büyük bir pazar fırsatı sunuyor. Bu alandaki açık pazar, ihracat hedeflerimizi destekliyor ve bu ürünleri uluslararası pazarlara sunma arzumuzu güçlendiriyor. Yeni ürünlerin kurutulmasında da jeotermal enerjiyi kullanacağız ve çok yakında faaliyete girecek olan kurutma tesisimiz, tamamen yenilenebilir enerji kaynakları ile çalışacak” dedi.