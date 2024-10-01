“Kahve tüketimi yükselince ekipman ihtiyacı da arttı”

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Me­sut Öksüz, küresel ölçekte olduğu gibi Türkiye’de de artan bir kahve tüketiminden söz ede­bileceklerinin altını çizdi. Öksüz, “Hatta öyle ki artan kahve tüke­timiyle birlikte baş gösteren ik­lim krizi, yakın gelecekte Arabica kahvenin tükeneceğine dair be­lirtiler sunuyor” dedi.

“İthalatta gözle görülür artıştan söz edebiliriz”

Uluslararası Kahve Organizas­yonu’nun (ICO) verileriyle küre­sel kahve tüketimindeki artışa dikkat çeken Mesut Öksüz, artan tüketimin ithalata da yansıdığını bildirdi. Öksüz, konuya ilişkin şu bilgileri verdi: “Tüketim 2020/21 kahve yılında 164,9 milyon ton iken, 2021/22’de 170,3 milyon tona çıktı. Artan kahve zincirle­ri ve genç neslin hem yazın hem de kışın sıkça tükettiği kahve ev­lere de yansıdı. Türkiye’ye ithal edilen çiğ kahvede son 10 yılda büyük bir artış kaydedildi. 2011 yılında 17 bin ton olan çiğ kahve ithalatı, 2014 yılında 30 bin to­na, 2022’de ise 70 bin tona dayan­dı. Türk kahvesi hâlâ Türkiye’de açık ara en çok tüketilen kahve olarak ağırlığını koruyor.”

Nielsen’in verilerine göre; Tür­kiye’de yaklaşık yüzde 70 oranın­da Türk kahvesi tüketildiğini, Pulside Araştırma’nın yaptığı bir çalışmaya göreyse, Türkiye’de her 10 kişiden 1’inin gün içerisin­de 5 bardaktan fazla kahve içti­ği bilgisini veren Mesut Öksüz, şöyle devam etti: “Durum böy­le olunca züccaciye sektörü ola­rak filtre kahve makinesinden Türk kahve makinesine, kupa­lardan fincanlara, bardaktan tep­siye termosa kadar kahveye dair ne varsa bir arada satıyoruz. Bu konu sektörümüzü yakından il­gilendirdiği gibi özellikle pan­demiden beri bu ürün grupla­rımızda yüzde 100’ün üzerinde bir artış kaydedildiğini görüyo­ruz.

Örneğin; eskiden çeyizlerde elektrikli Türk kahve makinesi yokken, şimdi her çeyizin içeri­sinde bunu görebilmek mümkün. Yine termoslar hayatımızın vaz­geçilmezi haline gelirken, herkes Türk kahvesini farklı fincanlar­da sunmak istiyor. Bu da yeni ge­lişen termos pazarının büyüme­sini sağlarken, elektrikli kahve makinesi satışlarımızda ve yine kupa, fincan satışlarımızda bir hareketlilik meydana getiriyor. Eskiden yıl için 1-2 trend belirle­nirken, artık firmalarımız nere­deyse her ay yeni bir desen, yeni bir tasarımla fincanlarını satışa sunmaya başladılar.”

“Makine ihracatı olumlu”

Kahve ekipmanları pazarında­ki hareketliliğin kendini ihracat tarafında da gösterdiğine vurgu yapan ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, 2022 yılındaki elektrikli kahve makineleri ihracatında Al­manya’nın yüzde 13,65 pay ve 2,6 milyon dolar ile ilk sırada yer al­dığını iletti. Öksüz, “Irak’a ihracat yüzde 9,94 pay ve 1,9 milyon dolar ile ikinci sırada yer alırken, Ku­veyt, Mısır ve Azerbaycan diğer önemli ihracat pazarlarıdır.

Ev­de kullanıma mahsus, kahve veya çay yapmaya mahsus elektro ter­mik cihazlar ihracatımızda son 2018-2022 yıl içindeki değişimi incelediğimizde; değer olarak en fazla ihracatımızı arttırdığımız ülke, yıllık ortalama yüzde 131 de­ğişim ile Rusya Federasyonu ve Türkmenistan olmuş, 2021-2022 döneminde, yıllık en fazla ihra­catımızın arttığı ülke yüzde 1693 ile Rusya Federasyonu olmuştur. 2018-22 yılları ortalama değişi­me göre ihracat değerimizin en çok değiştiği ülke yüzde 8 ile Ku­veyt olurken, 2021-2022 döne­minde en fazla azaldığı ülke ise; yıllık yüzde 65 düşen Mısır ol­muştur.

Bu ürün grubunu en yük­sek fiyatla ihraç ettiğimiz ülkeler; 28,48 dolar ile Kazakistan, 25,37 dolar ile Birleşik Arap Emirlik­leri ve 21,20 dolar ile Kuveyt’tir. Termoslar ve diğer vakumlu kap­lar ihracatı son 10 yılda 10,1 kat artış sağlamıştır. Son 5 yıla göre artış yüzde 39 olmuş, son 1 yılda ise yüzde 22,2 artarak 5,4 milyon dolar seviyesine yükselmiştir. İh­racat kg birim fiyatı 2012 yılında, en yüksek değer olan 8,60 dola­ra yükselmiş, yıllar içinde düşme eğilimi göstermiş ve 2022 yılında 6,25 dolar olmuştur.”

"Ülkemizde ve dünyada kahve tüketimi gün geçtikçe artıyor"

Kahve tüketiminin tüm coğrafyalarda her geçen gün arttığına dikkat çeken Mesut Öksüz, 550 yıllık geçmişi olan Türk kahvesinin de küresel pazara yayıldığını ancak kahvenin içim şekli değiştiği için artık zincirler ağırlıklı bir tüketim kültürünün doğduğunu bildirdi.

Artık gençlerin günde en az 3-4 kere içtiği bir içecekten söz edilebileceğine atıfta bulunan Öksüz, şunları kaydetti: “Hem ülkemizde hem de tüm dünyada kahve tüketimi gün ve gün artıyor, nitelikli ve özel yetiştirilen kahvelerle yapılan sunumlar gençler arasında çok popüler olmuş durumda, Special Coffee Assiancence’ın en son Kopenhag’da yaptığı yarışmalar çok ilgi görmekte, farklı demleme yöntemleri ve farklı tatlarla birleşen kahveler lezzet tarafında birbiri ile yarışır hale gelmiş durumdalar. Dünyada kişi başı çay tüketimi en fazla olan Türkiye’mizde de tonaj olarak en fazla çay tüketilen Çin’de de Kahve tüketimi hızla tırmanışta ve sürekli olarak büyümekte.

Kahve tüketiminin bu hızlı yükselişi tabii ki Türk kahvesine de çok yaramakta, içinde kahvenin kendisinin de filtre edilmeden içilebilen tek kahve olma özelliği ile içtikten sonra bazı ülkelerdeki fal tutkusu ile popülerliğini de her geçen gün arttırmaktadır. Tabii ki bu da hem Türk Kahve makinesi üreticilerine hem fincan üreticilerine hem de kahvenin ayrılmaz eşlikçisi olan Türk lokumuna yarıyor.”