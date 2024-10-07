Karavelioğlu: Girişimci sayısı artıkça işsizlik oranı geriliyor
Girişimci sayısının arttığı ülkelerde işsizlik oranının daha hızlı gerilediğine dikkat çeken TİM Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu, “Türkiye’nin gelişmesi girişimciden, girişimciliğin gelişmesi inovasyondan geçiyor. Türkiye Innovation Week, girişimciliğin gelişmesi için gençlerimize yol gösterirken, Türkiye’nin kalkınmasına da katkı sunuyor” dedi.
Sevilay ÇOBAN
Ticaret Bakanlığı’nın desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) ev sahipliği ile düzenlenen Türkiye Innovation Week 2024 (TIW24), 10-12 Ekim’de 11’inci kez kapılarını açıyor.
Haliç Kongre Merkezi’nden düzenlenecek etkinliğin bu yılki ana teması: “Out of the Box: Human, Culture, Model”. Olaylara ve durumlara kutunun dışından bakmayı, alışılmışın dışında tepkiler vererek cesur davranmak gerektiğine vurgu yapıyor.
Dünyanın her yerinde olduğu gibi en cesur davranan kitlenin gençler olduğu gerçeğinden yola çıkan TIW24, her yıl olduğu gibi bu yıl da genç girişimcilere ayrı bir önem veriyor. Etkinlik alanının yarısından fazlası genç girişimcilerin fikirlerini sunabilecekleri şekilde tasarlandı. Etkinlik öncesinde “Anadolu Buluşmaları” adı altında İzmir, Bursa ve Gaziantep’te 60 üniversite öğrencisi ve genç girişimcilerle bir araya gelindi.
“Gençleri sürdürülebilir başarıya ulaştıracağız”
Etkinlik öncesi bir araya geldiğimiz TİM Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu, TIW24'e nasıl hazırlandıklarını ve girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi için yıl genelinde yaptıklarını anlattı.
Bu etkinliklerde Türkiye’nin inovasyon ekosisteminin geliştirilmesi için gençlere hangi olanakların sağlanması gerektiği ve genç bireylerin, inovasyon süreçlerine nasıl daha etkin bir şekilde dâhil olabilecekleri sorularına yanıt bulmaya çalıştıklarını belirten Karavelioğlu, “Bu yıla özel olarak ise Out of the Box yani kutunun dışında düşünce biçiminin, gençlerin gözünden ne ifade ettiği sorusuna yanıt aradık. Bu düşünce biçimini yaygınlaştırmak ve daha fazla bireyin yenilikçi çözümler üretmesini sağlamak için hangi eğitimler, araçlar veya platformlar gerektiğine baktık. Amacımız; bireylerin, kültürlerin ve iş modellerinin yenilikçi fikirlerle dönüşümünü sağlamak, sürdürülebilir başarıya ulaşmalarına katkıda bulunmak” dedi.
Gelecek yıllar için hazırlanıyorlar
“Gerçekleştirileceği bölgelerin ve bu bölgede yaşayan öğrencilerin yaratıcı gücünü ortaya çıkaracak bu buluşmaların, belki de bir sonraki yıl organize edilecek Türkiye Innovation Week’in ana sahnesine güçlü bir giriş yapmaya hazırlanan projeleri şekillendireceğine inanıyoruz” diyen Karavelioğlu, “Girişimci sayısının arttığı ülkelerde teknoloji daha hızlı gelişiyor ve buna bağlı olarak işsizlik oranları daha hızlı geriliyor. Türkiye’nin gelişmesi girişimciden, girişimciliğin gelişmesi inovasyondan geçiyor. Türkiye Innovation Week, girişimciliğin gelişmesi için gençlerimize yol gösterirken, Türkiye’nin kalkınmasına da katkı sunuyor” ifadelerini kullandı.
TIW24 içinde girişimcilik ile ilgili çok özel alanlar olduğunu da dile getiren Karavelioğlu, “Katılımcıların büyük bir bölümünü genç girişimcilerin oluşturduğu TIW’de girişimciler için odaklanmış InnovaZone alanı bulunuyor. Girişimciler, yatırımcılar ve sektörün değerli oyuncularının iki ayrı yan sahnenin de bulunduğu bu alanda bir araya geliyor. Katılımcılar inovasyon sahnesinde, milyar dolarlık girişimlerin yanında farklı ölçekte girişimlerin hikâyelerini dinleyecek, mentor bilgilendirmelerinden faydalanabilecekler.
Aynı zamanda AB Başkanlığı başta olmak üzere birçok değerli kurum tarafından girişimciler ve kurumlar için sağlanan teşvik, hibe, fon ve destekleri örnek vakalarla birlikte aktarılacağı bir de Girişimcilik Sahnesi bulunuyor. InnovaZone alanı aynı zamanda Start-up’ların kurumsal firmalar ve yatırımcılarla eşleştiği ve kontrat odaklı görüşmelerin gerçekleştiği S2C buluşmalarına ev sahipliği yapıyor. Bu alan, girişimcilik ekosistemindeki tüm aktörlerin birlikte büyümesini ve global ölçekte rekabet edebilecek projelerin ortaya çıkmasını hedefliyor” diye konuştu.
İnovaTİM, 72 ilde 150 üniversitede
Türkiye’nin en genç ve inovatif yapılanması olan İnovaTİM programına değinen Karavelioğlu, “Türkiye’nin en büyük açık inovasyon ekosistemlerinden biri olan İnovaTİM, 72 il ve 150 farklı üniversitede faaliyet göstererek gençlere inovasyon, yüksek katma değer, teknoloji, Ar-Ge ve girişimcilik alanlarında bilgi ve birikim aktarıyor.
İnovaTİM ekosisteminde yaklaşık 3 bin öğrenci yer alıyor. İnovaTİM’li öğrenciler patent başvurusunda bulunabilecek, ihracat potansiyeli taşıyan veya uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil edecek projeler ortaya koyuyor. Bu kapsamda 400’den fazla proje üreten öğrenciler 77 proje için prototip oluşturdu, bir proje bir milyon 400 bin dolar değerleme üzerinden, başka bir proje bir milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldı, bir proje ise patent başvurusunda bulundu” ifadelerini kullandı.
İnovaTİM Yarışması’nda 28 proje ödüllendirildi
2021, 2022 ve 2023 yıllarında gerçekleştirilen “İnovaTİM İnovasyon Yarışması” ile gençlerin pandemi, yapay zekâ, sürdürülebilirlik, afet yönetim teknolojileri, doğanın korunması alanlarında 300’ün üzerinde proje ürettiğini belirten TİM Başkan Vekili Karavelioğlu, “Üretilen projelerden 28 tanesi toplam bir milyon 380 bin lira ile ödüllendirildi. Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan İnovaTİM İnovasyon Yarışması’nın ödül töreni Türkiye Innovation Week 2024’te yapılacak ve ödülleri Bakanlarımız takdim edecek” dedi.
“Kadın girişimci TSE ile belgelendi”
Karavelioğlu, kadın girişimcilere yönelik başlattıkları yeni program hakkında şu bilgileri verdi; Kadın girişimcilerin rekabet gücünü artırmak ve ihracat ailemize yeni firmalar kazandırmak için TİM WINGS (Women International Networking and Global Sales) Projesi’ni başlattık. Kadın girişimcilere bazı pozitif ayrıcalıklar sağlamak üzerine kurgulandı. ‘Kim kadın girişimci?’ sorusuna yanıt bulmak gerekiyordu. Kadın girişimcisi diyoruz ama kadın sadece vitrinde var. Doğrusu bu değil. Türk Standartları Enstitüsü bir TSE belgesi hazırladı. O şartları sağlarsanız TSE belgenizi alıyorsunuz. Birincisi tepe yönetimde bir kadın ve çalışanlarda kadın ağırlık olması gerekiyor. Arık o belgeyi alan kadın Türkiye’de kadın girişimcidir, hatta dünyada da kadın girişimcidir. Şu ana kadar 18 kadın girişimci bu belgeyi aldı, 10 kişinin de değerlendirmeleri sürüyor.