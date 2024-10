Karavelioğlu: Girişimci sayısı artıkça işsizlik oranı geriliyor

Takip Et

Sevilay ÇOBAN

Ticaret Bakanlığı’nın desteği ve Türkiye İh­racatçılar Meclisi’nin (TİM) ev sahipliği ile düzen­lenen Türkiye Innovation Week 2024 (TIW24), 10-12 Ekim’de 11’inci kez kapılarını açıyor.

Haliç Kongre Merke­zi’nden düzenlenecek etkin­liğin bu yılki ana teması: “Out of the Box: Human, Culture, Model”. Olaylara ve durumla­ra kutunun dışından bakmayı, alışılmışın dışında tepkiler ve­rerek cesur davranmak gerek­tiğine vurgu yapıyor.

Dünya­nın her yerinde olduğu gibi en cesur davranan kitlenin genç­ler olduğu gerçeğinden yola çı­kan TIW24, her yıl olduğu gibi bu yıl da genç girişimcilere ayrı bir önem veriyor. Etkinlik ala­nının yarısından fazlası genç girişimcilerin fikirlerini suna­bilecekleri şekilde tasarlandı. Etkinlik öncesinde “Anadolu Buluşmaları” adı altında İzmir, Bursa ve Gaziantep’te 60 üni­versite öğrencisi ve genç giri­şimcilerle bir araya gelindi.

“Gençleri sürdürülebilir başarıya ulaştıracağız”

Etkinlik öncesi bir araya gel­diğimiz TİM Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu, TIW24'e nasıl hazırlandıklarını ve giri­şimcilik ekosisteminin gelişti­rilmesi için yıl genelinde yap­tıklarını anlattı.

Bu etkinlik­lerde Türkiye’nin inovasyon ekosisteminin geliştirilme­si için gençlere hangi olanak­ların sağlanması gerektiği ve genç bireylerin, inovasyon sü­reçlerine nasıl daha etkin bir şekilde dâhil olabilecekleri so­rularına yanıt bulmaya çalış­tıklarını belirten Karavelioğlu, “Bu yıla özel olarak ise Out of the Box yani kutunun dışında düşünce biçiminin, gençlerin gözünden ne ifade ettiği soru­suna yanıt aradık. Bu düşün­ce biçimini yaygınlaştırmak ve daha fazla bireyin yenilikçi çö­zümler üretmesini sağlamak için hangi eğitimler, araçlar veya platformlar gerektiğine baktık. Amacımız; bireylerin, kültürlerin ve iş modellerinin yenilikçi fikirlerle dönüşümü­nü sağlamak, sürdürülebilir başarıya ulaşmalarına katkıda bulunmak” dedi.

Gelecek yıllar için hazırlanıyorlar

“Gerçekleştirileceği bölge­lerin ve bu bölgede yaşayan öğ­rencilerin yaratıcı gücünü orta­ya çıkaracak bu buluşmaların, belki de bir sonraki yıl organi­ze edilecek Türkiye Innovati­on Week’in ana sahnesine güç­lü bir giriş yapmaya hazırlanan projeleri şekillendireceğine inanıyoruz” diyen Karavelioğ­lu, “Girişimci sayısının arttığı ülkelerde teknoloji daha hız­lı gelişiyor ve buna bağlı olarak işsizlik oranları daha hızlı ge­riliyor. Türkiye’nin gelişmesi girişimciden, girişimciliğin ge­lişmesi inovasyondan geçiyor. Türkiye Innovation Week, giri­şimciliğin gelişmesi için genç­lerimize yol gösterirken, Tür­kiye’nin kalkınmasına da katkı sunuyor” ifadelerini kullandı.

TIW24 içinde girişimcilik ile ilgili çok özel alanlar oldu­ğunu da dile getiren Karaveli­oğlu, “Katılımcıların büyük bir bölümünü genç girişimcilerin oluşturduğu TIW’de girişim­ciler için odaklanmış Innova­Zone alanı bulunuyor. Girişim­ciler, yatırımcılar ve sektörün değerli oyuncularının iki ayrı yan sahnenin de bulunduğu bu alanda bir araya geliyor. Katı­lımcılar inovasyon sahnesin­de, milyar dolarlık girişimlerin yanında farklı ölçekte girişim­lerin hikâyelerini dinleyecek, mentor bilgilendirmelerin­den faydalanabilecekler.

Aynı zamanda AB Başkanlığı başta olmak üzere birçok değerli ku­rum tarafından girişimciler ve kurumlar için sağlanan teşvik, hibe, fon ve destekleri örnek vakalarla birlikte aktarılacağı bir de Girişimcilik Sahnesi bu­lunuyor. InnovaZone alanı ay­nı zamanda Start-up’ların ku­rumsal firmalar ve yatırımcı­larla eşleştiği ve kontrat odaklı görüşmelerin gerçekleştiği S2C buluşmalarına ev sahipli­ği yapıyor. Bu alan, girişimcilik ekosistemindeki tüm aktörle­rin birlikte büyümesini ve glo­bal ölçekte rekabet edebilecek projelerin ortaya çıkmasını he­defliyor” diye konuştu.

İnovaTİM, 72 ilde 150 üniversitede

Türkiye’nin en genç ve inova­tif yapılanması olan İnovaTİM programına değinen Karave­lioğlu, “Türkiye’nin en büyük açık inovasyon ekosistemlerin­den biri olan İnovaTİM, 72 il ve 150 farklı üniversitede faaliyet göstererek gençlere inovasyon, yüksek katma değer, teknolo­ji, Ar-Ge ve girişimcilik alanla­rında bilgi ve birikim aktarıyor.

İnovaTİM ekosisteminde yak­laşık 3 bin öğrenci yer alıyor. İnovaTİM’li öğrenciler patent başvurusunda bulunabilecek, ihracat potansiyeli taşıyan veya uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil edecek projeler ortaya koyuyor. Bu kapsamda 400’den fazla proje üreten öğ­renciler 77 proje için prototip oluşturdu, bir proje bir milyon 400 bin dolar değerleme üze­rinden, başka bir proje bir mil­yon dolar değerleme üzerinden yatırım aldı, bir proje ise patent başvurusunda bulundu” ifade­lerini kullandı.

İnovaTİM Yarışması’nda 28 proje ödüllendirildi

2021, 2022 ve 2023 yıllarında gerçekleştirilen “İnovaTİM İnovasyon Yarışması” ile gençlerin pandemi, yapay zekâ, sürdürülebilirlik, afet yönetim teknolojileri, doğanın korunması alanlarında 300’ün üzerinde proje ürettiğini belirten TİM Başkan Vekili Karavelioğlu, “Üretilen projelerden 28 tanesi toplam bir milyon 380 bin lira ile ödüllendirildi. Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan İnovaTİM İnovasyon Yarışması’nın ödül töreni Türkiye Innovation Week 2024’te yapılacak ve ödülleri Bakanlarımız takdim edecek” dedi.

“Kadın girişimci TSE ile belgelendi”

Karavelioğlu, kadın girişimcilere yönelik başlattıkları yeni program hakkında şu bilgileri verdi; Kadın girişimcilerin rekabet gücünü artırmak ve ihracat ailemize yeni firmalar kazandırmak için TİM WINGS (Women International Networking and Global Sales) Projesi’ni başlattık. Kadın girişimcilere bazı pozitif ayrıcalıklar sağlamak üzerine kurgulandı. ‘Kim kadın girişimci?’ sorusuna yanıt bulmak gerekiyordu. Kadın girişimcisi diyoruz ama kadın sadece vitrinde var. Doğrusu bu değil. Türk Standartları Enstitüsü bir TSE belgesi hazırladı. O şartları sağlarsanız TSE belgenizi alıyorsunuz. Birincisi tepe yönetimde bir kadın ve çalışanlarda kadın ağırlık olması gerekiyor. Arık o belgeyi alan kadın Türkiye’de kadın girişimcidir, hatta dünyada da kadın girişimcidir. Şu ana kadar 18 kadın girişimci bu belgeyi aldı, 10 kişinin de değerlendirmeleri sürüyor.