Karbon piyasaları ve enerji sektörü '2. Yeşil Enerji Zirvesi'nde ele alındı
Türkiye'de yeşil enerji finansmanı, Türkiye ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ve Türkiye, karbon piyasaları ve enerji sektöründeki gelişmelerinin ele alındığı 2. Yeşil Enerji Zirvesi, ATP GreenX ve EDİDER işbirliği ile İstanbul'da gerçekleştirildi.
Yeşil Enerji Zirvesi'nde karbon piyasalarındaki gelişmeler ele alındı. Enerjide Dijitalleşme Derneği (EDİDER) Genel Sekreteri Gökberk Bilgin, bu yıl ikincisi düzenlenen Yeşil Enerji Zirvesi'nin, karbon piyasaları, enerji sektörü ve yeşil dönüşüm gibi konulara odaklandığını söyledi.
Türkiye'ye özel dijital çözümler
Bilgin, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, kendine özgü şebeke sorunları ve coğrafi çeşitliliği ile dünya genelinden farklı bir enerji altyapısına sahip olduğunu belirterek, "Bu durum, dijital çözümlerin bize özel olarak tasarlanmasını zorunlu kılıyor. Ancak bu zorunluluk, aynı zamanda Türkiye'nin elde ettiği hızlı tecrübe ile dünya genelinde enerji sektöründe öncü olabileceği fırsatlar sunuyor" dedi.
Toplayıcılık, depolama hizmetleri ve tüketici hizmetleri
Bilgin, 2024'ün EDİDER için verimli bir yıl olduğunu ifade ederek, "Bu yıl özellikle toplayıcılık, depolama hizmetleri ve tüketici hizmetleri gibi alanlarda geliştirilen mevzuatlara önemli geri bildirimlerde bulunduk. Toplayıcılık konusu, enerji dönüşümünde dağıtık enerji kaynaklarının şebekeye entegrasyonunda kritik bir rol oynuyor. Bu bağlamda, yayımlanan mevzuat taslakları üzerine üyelerimizle yaptığımız detaylı çalışmalarla, kamu kuruluşları ve sektör temsilcilerine sağladığımız kapsamlı görüşler ilgiyle takip edildi" diye konuştu.
Bilgin, etkinlik kapsamında dört önemli panelde enerji dünyasını yakından ilgilendiren konuların masaya yatırılacağını aktardı.