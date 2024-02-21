Kayıplar derinleşiyor, acil desteğe ihtiyacımız var

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, AHKİB olarak 2024 yılında geçen yılki ihracat rakamı olan 354 milyon doları yakalamanın kendileri için başarı sayılacağını söyledi.

Tekin, “Dünya genelinde ihracat pazarlarımızda talep daralması yaşanıyor. Kur seviyesi ile işçilik ve enerji maliyetleri başta olmak üzere artan girdi maliyetleri arasındaki makasın daha da açılması nedeniyle gelen siparişleri almakta çok zorlanıyoruz. Geçen seneki performansımızı yakalayabilirsek kendimizi başarılı sayacağız” diye konuştu.

İşletmelerin sermayeleri eriyor

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün öne çıkan sorunlarının başında uygun koşullarda finansmana erişim konusunun geldiğini dile getiren Gürkan Tekin, şunları söyledi: “Hükümetimiz, finansmana erişim noktasında bir dizi tedbiri devreye aldı. Birçok sektöre bunun olumlu yansımalarının olduğunu görüyoruz.

Ancak hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüzde maalesef bu yansımaları görebildiğimizi söyleyemiyoruz. Firmalarımız işletmelerini ayakta tutabilmek için zararına da olsa siparişleri kaçırmamaya gayret ediyor. Bu durum işletme sermayelerini eritti. Uygun faizli belirli bir süre geri ödemesiz finansal kaynak girişine ihtiyacımız var.”

En yüksek değer Hollanda, İspanya ve Fransa’da

AHKİB’in ihracat rakamlarını da değerlendiren Gürkan Tekin, ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artışla 29 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Yılın ilk ayında en yüksek değerleri Hollanda, İspanya ve Fransa pazarlarında elde ettiklerini belirten Gürkan Tekin, ihracat hacminde en güçlü artışları Kazakistan, İtalya, Hollanda, Polonya ve Irak’ta yakaladıklarını dile getirdi.

Geride kalan yılda ana ihraç pazarı olan Avrupa Birliği’ndeki durgunluk, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın yarattığı belirsizlik, yurt içinde finansmana erişim sıkıntısı, işçilik ve enerji maliyetlerindeki artışların firmaların rekabetçiliğini zayıflattığını vurgulayan AHKİB Başkanı Gürkan Tekin, 2023’ten devam eden sıkıntıların 2024’ün ilk yarısında da işleri olumsuz etkilemeye devam edeceğini öngördüklerini söyledi. Türkiye geneli sektör ihracatının ocak ayında yüzde 12 düşüşle 1,42 milyar dolara gerilediğine dikkat çeken Gürkan Tekin, Almanya, İspanya, Fransa, İtalya ve Rusya pazarlarındaki kayıpların derinleştiğini vurguladı.

2024’e artıda başlayan AHKİB, en çok bayan dış giyim ihraç etti

AHKİB’in ocak ayındaki sektör ihracatını ürün grupları ve ülkelere göre değerlendiren Gürkan Tekin, şöyle konuştu: “Yılın ilk ayında AHKİB bölgesinden en yüksek değere ulaştığımız ürün grubu yüzde 25 artış ve 13,1 milyon dolar değer ile bayan dış giyim oldu.

Bunu, yüzde 11 artış ve 7,7 milyon dolar değer ile bay dış giyim, yüzde 32 artış ve 2,8 milyon dolar değer ile diğer hazır eşya takip etti. Söz konusu dönemde en fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde ilk üç sırada Hollanda, İspanya ve Fransa yer aldı.

Hollanda’ya 11,2 milyon dolar, İspanya’ya 2,7 milyon dolar, Fransa’ya 2,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. İhracat hacminde en güçlü perfomansı yüzde 2 bin 607 artış ve 441,4 bin dolar değer ile Kazakistan pazarında elde ettik. Bu ülkeyi yüzde 169 artış ve 632,4 milyon dolar değer ile İtalya izledi. Yüzde 89 artış sağladığımız Hollanda’nın ardından yüzde 43 artış ve 1 milyon dolar değer ile Polonya, yüzde 26 artış ve 497,2 bin dolar değer ile Irak geldi.”

“Yeşil dönüşüm yatırımlarının desteklenmesini istiyoruz”

Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün en önemli gündem maddelerinden birinin Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum sürecinde yapılması gereken yatırımlar olduğunun altını çizen Gürkan Tekin, “Çevre dostu sürdürülebilir üretim yapabilmek için yeni makine, ekipman, modernizasyon ve temiz enerji kaynaklarına yönelik yatırımlara ihtiyaç var.

Bu yatırımları hayata geçirebilmek için KGF ve Eximbank kaynakları başta olmak üzere daha fazla kaynağın firmalarımızın kullanımına sunulmasını bekliyoruz. Diğer yandan markalaşma yatırımlarının uluslararası piyasalarda rekabetçiliğimizi artırarak önümüzü açacak en önemli unsurlardan biri olacağını düşünüyoruz. Markalaşmaya yönelik yatırımlarında daha fazla desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.