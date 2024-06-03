Kimya sektörü ihracatını mayısta yüzde 24 artırdı

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, kimya sektörünün mayıs ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Pelister, “Türkiye’nin ekonomisine ve büyümesine çok önemli katkılar sağlayan kimya sektörümüz mayıs ayında 3 milyar dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdi. Söz konusu rakamla ülke ihracatından yüzde 12,6 pay almayı başaran sektörümüz en çok ihracat yapan sektörler arasında ikinci sıradaki yerini korudu. Sektörümüzün ihracatı geçen yıla göre yüzde 24,3 arttı. 2024 yılı Ocak-Mayıs dönemi ise sektör ihracatımız yüzde 10,7 artışla 13,5 milyar dolara ulaştı. Ülke ihracatımızın artması ve kimya sektörümüzün de en çok katkı veren sektörler arasında olmasından gurur duyuyoruz. Bu gururu yaşatan tüm ihracatçılarımızı gönülden tebrik ediyoruz. İKMİB olarak, sektörümüzü ve ihracatçılarımızı desteklemek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Türkiye kimya ile büyümeye devam ediyor” dedi.