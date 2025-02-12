Kırmızı ette yerli üretim seferberliği

Tarım ve Orman Bakan­lığı, ülkede kırmızı et arzını artırmak ve bu alanda ithalatın önüne geçmek için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Bu kapsamda, Ba­kanlığın yürüttüğü "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi"yle, Tarım İşletmele­ri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işletmelerindeki gebe büyük­baş hayvanlar, uygun maliyet­lerle, küçük işletmelere verile­cek. Bu sayede etçi anaç hayvan sürüleri oluşturularak kırmı­zı et üretiminin artırılması he­defleniyor.

2 yıl geri ödemesiz kredi

Proje kapsamında, Ziraat Bankasından 2 yıla kadar öde­mesiz, 3 veya 5 yıl geri ödeme­li olarak sübvansiyonlu kredi kullanabilecek üreticilere bir yıl boyunca bakım ve besleme desteği de verilecek. Satın alı­nan hayvanlar bir yıl sigortalı olacak ve sigorta bedeli Bakan­lıkça karşılanacak. Etçi anaç büyükbaş hayvan üretimi özel sektörde ve çiftçiler arasında tanınmaya başlarken, bu kap­samdaki girişimlerden bir ta­nesi de Adana'da bulunuyor.

Etçi anaç hayvan yetiştirilen çiftlikte, angus cinsi buzağı­lar satışa sunuluyor, işletmede mezat yoluyla gebe angus satışı da gerçekleştiriliyor. Anaç var­lığının artmasıyla sürekli yurt dışından getirilen kaliteli besi­lik yerli dana olarak üreticilere sunuluyor.

Angus üretimi artırılacak

Dost Ziraat İşletmeleri Di­rektörü Ali Oğuz, bakanlık tara­fından başlatılan politikaların yerli üretime ve gıda güvenli­ğine katkı sağlayacağını ifade etti.

Etçi anaç büyükbaş hayvan üretimiyle Türkiye'de et arzı­nın artmasına katkı sağlama­yı amaçladıklarını dile getiren Oğuz, etçi anaç hayvan alan ye­tiştiricilerin yerli üretim sefer­berliğinin bir parçası oldukla­rını anlattı. Oğuz, üretilen söz konusu büyükbaş hayvanların aracısız olarak mezat yönte­miyle satışa sunulduğuna işa­ret ederek, mezatlara katılımın çok yoğun olduğunu, özellikle angus ırkı anaç hayvanların il­gi gördüğünü söyledi.

Angus­ların Türkiye'de ucuz maliyet­lerle yetiştirilebilen bir hayvan olduğunu gören ve dışa bağım­lılıktan kurtulmak isteyen üre­ticilerin alım yaptıklarına dik­kati çeken Oğuz, "Buradaki ana husus, damızlık etçi anaç yetiş­tiriciliği ile Türkiye'deki besilik dana yetersizliğini kapatan bir model olmak. Son yıllarda be­siciler özellikle angus, limuzin, hereford gibi et ırkı hayvanlar­la besicilik yapmak istiyor.

Ül­kemizde bu cins hayvanların anaç varlığı olmadığı için de her yıl artan bir angus, hereford be­si danası talebi oluyor ve yurt dışından karşılanmaya çalışılı­yor. Bu döngünün kırılması ise ancak danasını değil anasını ge­tirip üretimi yurt içinde sürekli hale getirmekle mümkün" dedi.

"Danasını alacağınıza anasını alın"

Ali Oğuz, angusların et kazancının maliyet olarak diğer ırklara göre daha avantajlı olduğuna işaret etti. Oğuz, "Büyük besi işletmelerimiz kendi açığını kapatmak için mecbur kalıyor her seferinde besi danası ithalatına başvuruyorlar ve gemi sırası bekliyorlar. Biz o işletmelere şunu söylüyoruz, gemi sırası bekleyeceğinize danasını alacağınıza anasını alın. Elde edeceğiniz yavrularla geleceğinizi planlayın ve bu açık, ancak bu şekilde kapatılabilir. Yoksa standart al, besle, kes, sat modeliyle maalesef sonuca ulaşamayız" dedi.

Oğuz, Türkiye'nin her yerinden hayvan almaya gelenlerin olduğuna dikkati çekerek, satılan hayvanlara teknik destek verdiklerini kaydetti.