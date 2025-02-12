Kırmızı ette yerli üretim seferberliği
"Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi" ile etçi hayvan sürüleri oluşturularak kırmızı et üreti artırılacak. Bu çerçevede, TİGEM üzerinden üreticilere uygun maliyetlerle gebe büyükbaş hayvanlar temin edilecek. Ayıca üreticilere uygun faizli kredi desteği sağlanacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı, ülkede kırmızı et arzını artırmak ve bu alanda ithalatın önüne geçmek için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.
Bu kapsamda, Bakanlığın yürüttüğü "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi"yle, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işletmelerindeki gebe büyükbaş hayvanlar, uygun maliyetlerle, küçük işletmelere verilecek. Bu sayede etçi anaç hayvan sürüleri oluşturularak kırmızı et üretiminin artırılması hedefleniyor.
2 yıl geri ödemesiz kredi
Proje kapsamında, Ziraat Bankasından 2 yıla kadar ödemesiz, 3 veya 5 yıl geri ödemeli olarak sübvansiyonlu kredi kullanabilecek üreticilere bir yıl boyunca bakım ve besleme desteği de verilecek. Satın alınan hayvanlar bir yıl sigortalı olacak ve sigorta bedeli Bakanlıkça karşılanacak. Etçi anaç büyükbaş hayvan üretimi özel sektörde ve çiftçiler arasında tanınmaya başlarken, bu kapsamdaki girişimlerden bir tanesi de Adana'da bulunuyor.
Etçi anaç hayvan yetiştirilen çiftlikte, angus cinsi buzağılar satışa sunuluyor, işletmede mezat yoluyla gebe angus satışı da gerçekleştiriliyor. Anaç varlığının artmasıyla sürekli yurt dışından getirilen kaliteli besilik yerli dana olarak üreticilere sunuluyor.
Angus üretimi artırılacak
Dost Ziraat İşletmeleri Direktörü Ali Oğuz, bakanlık tarafından başlatılan politikaların yerli üretime ve gıda güvenliğine katkı sağlayacağını ifade etti.
Etçi anaç büyükbaş hayvan üretimiyle Türkiye'de et arzının artmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Oğuz, etçi anaç hayvan alan yetiştiricilerin yerli üretim seferberliğinin bir parçası olduklarını anlattı. Oğuz, üretilen söz konusu büyükbaş hayvanların aracısız olarak mezat yöntemiyle satışa sunulduğuna işaret ederek, mezatlara katılımın çok yoğun olduğunu, özellikle angus ırkı anaç hayvanların ilgi gördüğünü söyledi.
Angusların Türkiye'de ucuz maliyetlerle yetiştirilebilen bir hayvan olduğunu gören ve dışa bağımlılıktan kurtulmak isteyen üreticilerin alım yaptıklarına dikkati çeken Oğuz, "Buradaki ana husus, damızlık etçi anaç yetiştiriciliği ile Türkiye'deki besilik dana yetersizliğini kapatan bir model olmak. Son yıllarda besiciler özellikle angus, limuzin, hereford gibi et ırkı hayvanlarla besicilik yapmak istiyor.
Ülkemizde bu cins hayvanların anaç varlığı olmadığı için de her yıl artan bir angus, hereford besi danası talebi oluyor ve yurt dışından karşılanmaya çalışılıyor. Bu döngünün kırılması ise ancak danasını değil anasını getirip üretimi yurt içinde sürekli hale getirmekle mümkün" dedi.
"Danasını alacağınıza anasını alın"
Ali Oğuz, angusların et kazancının maliyet olarak diğer ırklara göre daha avantajlı olduğuna işaret etti. Oğuz, "Büyük besi işletmelerimiz kendi açığını kapatmak için mecbur kalıyor her seferinde besi danası ithalatına başvuruyorlar ve gemi sırası bekliyorlar. Biz o işletmelere şunu söylüyoruz, gemi sırası bekleyeceğinize danasını alacağınıza anasını alın. Elde edeceğiniz yavrularla geleceğinizi planlayın ve bu açık, ancak bu şekilde kapatılabilir. Yoksa standart al, besle, kes, sat modeliyle maalesef sonuca ulaşamayız" dedi.
Oğuz, Türkiye'nin her yerinden hayvan almaya gelenlerin olduğuna dikkati çekerek, satılan hayvanlara teknik destek verdiklerini kaydetti.