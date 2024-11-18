Kıvırcık kuzu karkasın kilosu 10 günde 60 lira birden arttı
Kuzu etinin fiyatı artmaya devam ediyor. Kıvırcık kuzu karkas etin fiyatı kesimlik hayvanın sezon sonuna gelinmesinden dolayı son 10 günde 60 lira zamlandı.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Bunun her yıl yaşanan bir durum olduğunu, ancak bu yıl biraz fazla köpürtüldüğünü ifade eden İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, son 10 günde gelen zamlarla kıvırcık kuzu karkas etin kilogram fiyatı 510 ile 540 lira arasına yükseldiğini aktardı.
Şu anda kesimlik hayvan alınmaya çalışıldığında ise fiyatının daha da artacağı beklentisiyle üreticilerin satmaktan vazgeçtiğine dikkat çeken Tüfekçi, kıvırcık kuzunun 8 ile 14 aylık arasında olan hayvanların kesimleri yapıldığını aktardı.
Kasapta kıyması 1.250 lira
Karnabat kıvırcık kuzuların Çanakkale, Biga, Balıkesir ve Tekirdağ yöresinde yetiştirildiğini aktaran Tüfekçi, “İnce kuyruklu bir koyun cinsi olması, piştiği zaman etinin koku yapmaması, etinin daha yumuşak ve lezzetli olmasından dolayı tüketiciler tarafından talep ediliyor. Son gelen zamlarla İstanbul’da kasaplarda kemikli kıvırcık kuzu etinin kilogram fiyatı 700 ile 790 lira seviyesinde değişiyor. Kıvırcık kuzu kıyma fiyatı ise 1.150 ile 1.250 lira seviyesine çıktı” dedi.
Kıvırcık kuzunun fiyatı daha pahalı
Anadolu’da kıvırcık hayvanın yetişmediğini, Karaman ve dağlıç koyun ırklarının yetiştiğini belirten Tüfekçi, “Kıvırcık karkasın fiyatı geçen hafta 470 lira seviyesindeydi. Dün yapılan kesimlerle beraber kalitesine göre kıvırcık karkasın fiyatı 510 ile 540 lira arasına yükseldi.
Anadolu ırkı karakoyun ile kıvırcık koyun arasında neredeyse 200 liranın üzerinde bir fiyat farkı oluşmaya başlandı. Dana karkasın kilogramı ise 385 ile 390 lira arasında değişiyor. Ulusal Kırımızı Et Konseyi’nin geçtiğimiz perşembe günü yayımladığı ortalama fiyatlarda Ege Bölgesi için kuzu bıçak yağsız etin fiyatı 455 liralar artık kalmadı. Şu anda İstanbul’a farklı fiyatlar gelmeye başladı” diye konuştu.
Kasap esnafı zincir marketlere yöneldi
Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) zincir marketlere indirimli et satışından dolayı İstanbul özelinde kasap esnafının marketlerle rekabet edemediğine vurgu yapan Tüfekçi, zincir marketlerin tedarikçisi Et ve Süt Kurumu olmasından dolayı, kasap ve marketler arasında fiyat bakımından bir uçurumun oluştuğunu belirtti.
Şu anda kasap müşterisinin marketlere kaymış durumda olduğunu kaydeden Tüfekçi, “Müşteri kaybı yılbaşından bu yana ilk 10 ayda yüzde 40’ın üzerinde kasap esnafın iş düştü. İstanbul’da kasaplarda dana kuşbaşı ve kıymanın fiyatı değişiklik gösteriyor. Bunun nedeni ise Anadolu’dan kırımızı etin geldiği bölgeden kaynaklanıyor.
İstanbul’da kasaplarda dana kıymanın kilogram fiyatı etin kalitesine göre 630 lira ile 650 lira arasında değişiyor. Dana kuşbaşının kilogram fiyatı ise 650 ile 680 lira arasında bulunuyor” ifadelerini kullandı. Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nin her hafta perşembe günü yayımladığı fiyatlara göre, kuzu bıçak yağsız etin 7 bölgenin ortalama kilogram fiyatı 422,87 lira olarak yer aldı. Son bir ayda yüzde 9,2 artış gösterdi. Dana bıçak yağsız ortalama kilogram fiyatı ise 347,16 lira yer aldı. Aylık bazda yüzde 4,5 artış gösterdi.
Sosyal medyadaki manipülasyona takip
Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Tüfekçi, sosyal medyada ‘hayvanınızı kesmeyin’ diye paylaşım yapan kişilere yönelik hem Tarım ve Orman Bakanlığı hem de Ticaret Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldığını duyurdu. Tüfekçi, sosyal medyadaki manipülasyonlara karşı bakanlıkların harekete geçtiğini bildirdi.