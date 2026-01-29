Kontek Energy Alman şirket ile stratejik anlaşma imzaladı
Kontek Energy, Almanya merkezli enerji esnekliği sağlayıcısı terralayr ile Lower Saxony’de üç yeni Bataryalı Enerji Depolama Sistemi (BESS) projesinin hayata geçirilmesi için stratejik bir anlaşma imzaladı.
Özlem SARSIN
Kontek Deputy CEO’su Vedat Adak bu iş birliğinin Kontek’in Avrupa enerji pazarındaki operasyonel ayak izini önemli ölçüde genişletirken, grubu büyük ölçekli enerji depolama yatırımları için kilit bir EPC ve mühendislik ortağı konumuna taşıdığını söyledi.
Adak konuyla ilgili şunları söyledi: “Sahipliği ve yatırımı terralayr tarafından gerçekleştirilen bu portföy, enerji arbitrajı ve yan hizmetler yoluyla şebeke güvenilirliğini artırmak üzere tasarlandı. Yüksek kapasiteli bu varlıkların sisteme entegrasyonu sayesinde, Almanya’nın daha esnek ve yenilenebilir kaynaklara dayalı bir elektrik sistemine geçişi destekleniyor.
Projeler, Lower Saxony’de yer alan üç ayrı sahada konumlanıyor ve toplamda yaklaşık 23 MW / 55 MWh kapasiteyi temsil ediyor. Projenin lider mühendislik ve proje yönetimi ortağı olarak Kontek Energy, tesislerin teknik gerçekleştirilmesi ve sorunsuz teslimatından sorumludur. Projeler, Maxxen Energy’nin entegre tedarik zincirinden faydalanarak daha kısa teslim süreleri ve yüksek donanım standartları sunmakta; bu da Alman enerji pazarının katı gerekliliklerinin karşılanmasında kritik bir rol oynamaktadır.”