Kontek Energy Alman şirket ile stratejik anlaşma imzaladı

Özlem SARSIN

Kontek Deputy CEO’su Ve­dat Adak bu iş birliğinin Kon­tek’in Avrupa enerji pazarında­ki operasyonel ayak izini önem­li ölçüde genişletirken, grubu büyük ölçekli enerji depolama yatırımları için kilit bir EPC ve mühendislik ortağı konumuna taşıdığını söyledi.

Adak konuy­la ilgili şunları söyledi: “Sahip­liği ve yatırımı terralayr tarafın­dan gerçekleştirilen bu portföy, enerji arbitrajı ve yan hizmet­ler yoluyla şebeke güvenilirli­ğini artırmak üzere tasarlandı. Yüksek kapasiteli bu varlıkların sisteme entegrasyonu sayesin­de, Almanya’nın daha esnek ve yenilenebilir kaynaklara daya­lı bir elektrik sistemine geçişi destekleniyor.

Projeler, Lower Saxony’de yer alan üç ayrı sa­hada konumlanıyor ve toplam­da yaklaşık 23 MW / 55 MWh kapasiteyi temsil ediyor. Proje­nin lider mühendislik ve proje yönetimi ortağı olarak Kontek Energy, tesislerin teknik ger­çekleştirilmesi ve sorunsuz tes­limatından sorumludur. Proje­ler, Maxxen Energy’nin entegre tedarik zincirinden faydalana­rak daha kısa teslim süreleri ve yüksek donanım standartları sunmakta; bu da Alman enerji pazarının katı gerekliliklerinin karşılanmasında kritik bir rol oynamaktadır.”