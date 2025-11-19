“Konut sahipliğini artırmak için uygulanabilir mortgage gerekiyor”  

Albayrak, “Düşük ve orta gelire mensup kesimin ev sahibi olmasını kolaylaş­tıracak olan formül, yıllar­dır konuşulan ancak bir tür­lü uygulamaya alınamayan mortgage sistemi olabilir. 15-20 yıl, hatta 30 yıl vadeli bir konut edinme sisteminin uygulanabilir ve ulaşılabilir haliyle devreye alınması ba­rınma ihtiyacını karşılamaya destek olacaktır” dedi.

Türkiye’deki konut açığı­na ve sektörel sorunlara de­ğinen Erdal Albayrak, üre­tilen konut sayısının talebi karşılayamadığına ve dolayı­sıyla da konut açığının büyü­düğüne dikkat çekti. Yüksek inşaat maliyetlerinin ve iste­nilen seviyeye düşmeyen fa­iz oranlarının yeni proje ar­zında durgunluğa neden ol­duğunu hatırlatan Albayrak, talep karşısındaki bu yeter­siz arzın, konut fiyatlarının yüksek seyretmesine neden olduğunu söyledi.

“Her yıl yaklaşık 700 bin konutluk açık oluşuyor”

Türkiye şartlarında konut ihtiyacını gidermek, konut sahibi olmayı kolaylaştırmak için mortgage sistemini kur­manın gerekliliğine atıfta bu­lunan Erdal Albayrak, konu­ya ilişkin şu değerlendirme­leri yaptı: “İnşaat sektörünün ana girdileri olan çimento, demir, enerji ve işçilik mali­yetlerinin son iki yılda yüzde 300’e yakın artması, müte­ahhitleri yeni yatırımlardan uzaklaştırdı. Öte yandan ban­kaların yüksek faiz politika­ları da hem üretici hem de tü­ketici tarafında finansmana erişimi zorlaştırmış durum­da. Mevcut üretim tempo­suyla her yıl yaklaşık 700 bin konutluk bir açık oluşuyor.”

Resmi rakamlara bakıldı­ğında, 2024'ün son çeyreğiy­le birlikte sektörde değişi­min başladığını ve uzun bir durgunluk sürecinin ardın­dan konut satışlarının yuka­rı yönlü hareket etme eğilimi gösterdiği bilgini paylaşan Albayrak, “Faizlerdeki kısmi gerileme ve yatırım araçla­rındaki dalgalanmalar, konut sektörüne talebi arttırıyor. İnsanlar paralarını konuta yatırma yolunu seçiyor.

An­cak burada düşük ve orta ge­lire mensup olan çoğunluğun ev sahibi olma oranını artır­ma konusu ön plana çıkıyor. Bunun için de, yıllardır konu­şulan ancak bir türlü uygula­maya alınamayan mortgage sistemi akla geliyor. Mevcut uygulamalarda uzun vade­li kredilendirmeyle ev sahi­bi yoluna gidiliyor ama bura­da 15-20 yıl, hatta 30 yıl vade­li konut edinme sisteminden söz ediyoruz. Böyle bir siste­min uygulanabilir ve ulaşıla­bilir haliyle devre alınması barınma ihtiyaçlı konut edş­nimine ciddi oranda destek olacak” ifadelerini kullandı.

Metro projelerinin önemli tedarikçisi

Albayrak kardeşler, 2003 yılında hazır beton sektöründe yatırım yaparak Albayrak Hazır Beton’u kurdu. Şirket; 2014 yılından itibaren Üsküdar-Çekmeköy metro hattı projesi ile birlikte birçok metro ve önemli kamu projesine beton tedariği sağladı. Bugün itibarıyla Albayrak Hazır Beton; İstanbul’da farklı lokasyonlarda bulunan hazır beton santralleri, yüksek üretim kapasitesi, 230 araçlık makine parkı ve 240 uzman personeliyle sektörde öne çıkıyor.

Öte yandan, gayrimenkul geliştirme sektöründe de ciddi yatırımlar yaparak iştigal alanlarını genişleten Albayrak Hazır Beton, 2008 yılından bu yana yedi farklı proje ile 400’den fazla mesken ve ticari ünite üretimini tamamladı.