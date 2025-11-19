“Konut sahipliğini artırmak için uygulanabilir mortgage gerekiyor”
Konut arzının mevcut talebi karşılayamadığına dikkat çeken Albayrak Beton Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Albayrak, uygulanabilir bir mortgage sisteminin sektöre ciddi katkı sağlayacağını söyledi.
Albayrak, “Düşük ve orta gelire mensup kesimin ev sahibi olmasını kolaylaştıracak olan formül, yıllardır konuşulan ancak bir türlü uygulamaya alınamayan mortgage sistemi olabilir. 15-20 yıl, hatta 30 yıl vadeli bir konut edinme sisteminin uygulanabilir ve ulaşılabilir haliyle devreye alınması barınma ihtiyacını karşılamaya destek olacaktır” dedi.
Türkiye’deki konut açığına ve sektörel sorunlara değinen Erdal Albayrak, üretilen konut sayısının talebi karşılayamadığına ve dolayısıyla da konut açığının büyüdüğüne dikkat çekti. Yüksek inşaat maliyetlerinin ve istenilen seviyeye düşmeyen faiz oranlarının yeni proje arzında durgunluğa neden olduğunu hatırlatan Albayrak, talep karşısındaki bu yetersiz arzın, konut fiyatlarının yüksek seyretmesine neden olduğunu söyledi.
“Her yıl yaklaşık 700 bin konutluk açık oluşuyor”
Türkiye şartlarında konut ihtiyacını gidermek, konut sahibi olmayı kolaylaştırmak için mortgage sistemini kurmanın gerekliliğine atıfta bulunan Erdal Albayrak, konuya ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı: “İnşaat sektörünün ana girdileri olan çimento, demir, enerji ve işçilik maliyetlerinin son iki yılda yüzde 300’e yakın artması, müteahhitleri yeni yatırımlardan uzaklaştırdı. Öte yandan bankaların yüksek faiz politikaları da hem üretici hem de tüketici tarafında finansmana erişimi zorlaştırmış durumda. Mevcut üretim temposuyla her yıl yaklaşık 700 bin konutluk bir açık oluşuyor.”
Resmi rakamlara bakıldığında, 2024'ün son çeyreğiyle birlikte sektörde değişimin başladığını ve uzun bir durgunluk sürecinin ardından konut satışlarının yukarı yönlü hareket etme eğilimi gösterdiği bilgini paylaşan Albayrak, “Faizlerdeki kısmi gerileme ve yatırım araçlarındaki dalgalanmalar, konut sektörüne talebi arttırıyor. İnsanlar paralarını konuta yatırma yolunu seçiyor.
Ancak burada düşük ve orta gelire mensup olan çoğunluğun ev sahibi olma oranını artırma konusu ön plana çıkıyor. Bunun için de, yıllardır konuşulan ancak bir türlü uygulamaya alınamayan mortgage sistemi akla geliyor. Mevcut uygulamalarda uzun vadeli kredilendirmeyle ev sahibi yoluna gidiliyor ama burada 15-20 yıl, hatta 30 yıl vadeli konut edinme sisteminden söz ediyoruz. Böyle bir sistemin uygulanabilir ve ulaşılabilir haliyle devre alınması barınma ihtiyaçlı konut edşnimine ciddi oranda destek olacak” ifadelerini kullandı.
Metro projelerinin önemli tedarikçisi
Albayrak kardeşler, 2003 yılında hazır beton sektöründe yatırım yaparak Albayrak Hazır Beton’u kurdu. Şirket; 2014 yılından itibaren Üsküdar-Çekmeköy metro hattı projesi ile birlikte birçok metro ve önemli kamu projesine beton tedariği sağladı. Bugün itibarıyla Albayrak Hazır Beton; İstanbul’da farklı lokasyonlarda bulunan hazır beton santralleri, yüksek üretim kapasitesi, 230 araçlık makine parkı ve 240 uzman personeliyle sektörde öne çıkıyor.
Öte yandan, gayrimenkul geliştirme sektöründe de ciddi yatırımlar yaparak iştigal alanlarını genişleten Albayrak Hazır Beton, 2008 yılından bu yana yedi farklı proje ile 400’den fazla mesken ve ticari ünite üretimini tamamladı.