KOTO’dan çağrı: 7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu iş dünyası için bir fırsat

Belma A.ÖZGEN

Yapılandırma kanunundan mutlaka faydalanın” çağrısı yaptı. Yapılandırma kanunlarının iş dünyası için çok önemli ve anlamlı olduğuna dikkat çeken SGK İl Müdürü İsmail Ünlü; “Bu yapılandırmayla, kurumumuzla olan iş ve işlemlerinizde beyaz sayfa açmak, sizlere sunduğumuz teşviklerden yararlanmak mümkün hale geliyor.

Ayrıca iş hayatınızın daha sağlıklı gitmesi için birçok avantajlar da içeriyor. Bu kanunun mutlaka dikkate alınmasını rica ediyoruz. Tüm iş inanlarının, çevresine birer vergi müşaviri gibi yapılandırmanın tanıtımını yapması da çok önemli.” dedi.

Vergi Dairesi Başkanı Dr. Osman Eşgin ise, Kocaeli’nin vergi tahakkukundaki güncel verilerini paylaşarak, “Kocaeli olarak 2021- 2022 yıllarında vergi tahakkukunda 4’üncü sıradayız. 2021 yılında Kocaeli’de tahakkuk eden vergilerin yüzde 90.3’ünü tahsil ettik. 2022 yılında da yüzde 93.7’sini tahsil ettik. Her 100 liranın, 94 lirasını tahsil edebiliyoruz. 2023 yılında da vergi tahsilatı anlamında 2’nci sıradayız” dedi.

Oda aidat borçları da yapılandırma kapsamında

KOTO Başkan Yardımcısı Murat Barış, oda aidat borçlarının da yapılandırma kapsamında olduğuna dikkat çekerek; “Çok geniş bir alanda düzenlenen bu kanunla kamuya olan borç yükünün azaltılması ve borçların taksitler halinde ödenmesi mümkün hale gelmektedir.

2022 ve önceki yıllara ait Kocaeli Ticaret Odası aidat borçları da bu kanun kapsamında yapılandırılabilir. Ana para 9 taksitte ödenebilmekte, gecikme cezaları silinmektedir. 31 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek olan bu yapılandırmanın getirdiği fırsatlardan iş insanlarının azami oranda yararlanmasını çok önemsiyoruz.

Bu kapsamda ilimizin en yetkili isimlerini sizlerle bir araya getirdik. Özellikle pandemi döneminde tüccar ve esnafların ödemelerinde sorunları yaşadığını biliyoruz. Bu kanunun da firmalarımıza nefes aldıracağını düşünüyoruz. Bunun yanında vergilerini düzenli ödeyen işletmelere de da daha fazla destek olunmasını bekliyoruz” dedi.