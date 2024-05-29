“Küçük ölçekli çimento üreticileri kapanabilir”

Londra merkezli Dünya Çimento Birliği’nin (WCA) Direktörü Emir Adıgüzel, WCA yıllık konferansında çimento sektörünün karşı karşıya bulunduğu sorunları ve piyasanın geleceğini değerlendirdi. Karbon yakalama teknolojisinin çok pahalı olduğuna işaret eden Adıgüzel, yerel üreticilerin Batılı çokuluslu üreticilerin belirlediği şartlara uyum sağlayamayarak kapanacağını söyledi. Çin’in Nanjing kentinde düzenlenen konferansta konuşan Adıgüzel, çimento sektörünün çevreyi korumaya ve bu amaçla yapılan yeni buluşlara öncelik vermeye olan kesin taahhüdüne işaret etti.

Ton fiyatı 250 euroya çıkabilir

Adıgüzel, “Amacımız, büyüklük, milliyet veya grup fark etmeksizin tüm çimento üreticilerinin eşit haklarla bir araya gelmelerini sağlamak” dedi. Sektörün iklim değişikliğiyle mücadeledeki proaktif yaklaşımını, karbon yakalama teknolojisine yapılan önemli yatırımlarla ispat ettiğini belirten Adıgüzel, “Bu yüksek maliyetli projeler, çevresel etkileri azaltma ve daha yeşil bir geleceği güvence altına alma konusundaki kararlılığımızı gösteriyor, Tarihte ilk kez çimento üretimi net sıfır bir endüstri olma potansiyeline sahip” diye konuştu.

Emir Adıgüzel, konuşmasında karbon yakalama teknolojisindeki gelişmeleri ve zorlukları da ele aldı.

Bu teknolojilerin umut verici olmasına rağmen, daha çok geliştirilmeye ihtiyacı olduğunu ve bir çimento fabrikasının kendisinden çok daha büyük yatırım gerektirdiğini kaydeden Adıgüzel şunları söyledi: “Karbon yakalama teknolojisinin benimsenmesi, ölçeklenebilirlik ve şimdilik mantıklı maliyetlerin üstünde olması açısından büyük zorluklarla karşı karşıya. Bu nedenle sadece Batılı çok uluslu üreticiler fonlanmakta ve bu büyük yatırımları yapabilmekteler, ancak finansal maliyetin çok büyük olduğu bir gerçek.

Orta ve küçük ölçekli üreticilerin CC yatırımı yapmaları şimdilik mümkün gözükmüyor. Bu durum böyle devam ederse, bağımsız yerel üreticilerin büyükler tarafından belirlenecek çevresel emisyon sınırlamalarına uygun şartları yerine getiremeyerek kapanmalara yol açabilir. Neticede sadece birkaç büyük şirketin hâkim olacağı bu tip pazarlarda çimento üretim kapasitesi azalarak fiyatların yakın gelecekte ton başına 250 euroya kadar çıkmasına neden olabilir.”

Stratejik girişimler ve iş birliği önemli

Emir Adıgüzel, sektör içindeki stratejik girişimlerin ve iş birliğinin önemini vurguladı. Adıgüzel, “İletişim ağları kurmak ve bilgi paylaşımı, WCA’nın kilit faaliyetleridir. Yıllık konferanslarımız, sektör ödüllerimiz ve performans kıyaslama faaliyetlerimiz, üyelerimizin sürdürülebilirlik ve operasyonel performanslarını iyileştirmelerini desteklemek amacıyla tasarlanmıştır” dedi.

Adıgüzel, küresel çimento endüstrisinin bulunduğu kritik noktayı vurgulayarak, “Dünya Çimento Birliği (WCA) içindeki iş birliği, bilgi paylaşımı ve uzun vadeli hedeflerde uyum sağlamak için esastır. Tüm çimento üreticilerinin özellikle orta ve küçük ölçekli şirketlerin hayatta kalması için endüstrinin dayanıklılığı ve değişen piyasa dinamiklerine uyum sağlanması çok önemlidir” diye konuştu.