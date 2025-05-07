Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Yapay zekâ ile turizmi yeniden tanımlayacağız

Kültür ve Turizm Ba­kanı Mehmet Nuri Ersoy, Mısır’ın baş­kenti Kahire’de Gelişen 8 Ülke (D-8) Teşkilatı’nın 4. Turizm Bakanları Toplantı­sı’na katıldı. Bakan Ersoy da toplantının birinci çalışma oturumunda yaptığı konuş­mada, Türkiye’nin turizm alanında elde ettiği başarı­ları ve ileriye dönük hedef­lerini paylaştı.

1980’lerden itibaren, özellikle son 10 yıl­da turizm alanında önemli ilerlemeler kaydettiklerine dikkati çeken Ersoy, Türki­ye’nin dünyanın ilk 10 tu­rizm destinasyonu arasında yer aldığını belirtti. Ersoy, “2024 yılında turizm gelir­lerimiz yüzde 8 artarak 61 milyar dolara, ziyaretçi sa­yımız ise yüzde 9 artışla 62 milyona ulaştı” ifadesini kullandı.

“İndirim ve teşvik sağlıyoruz”

Hükümet olarak arazi tahsisleri, düşük kamu hiz­meti maliyetleriyle ver­gi indirimleri gibi teşvik­ler sağladıklarını ve turizm sektörünün büyümesini en­gelleyen bürokratik engel­leri ortadan kaldırdıklarını aktaran Ersoy, 2019 yılında Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansını (TGA) kurduklarını, TGA’nın Tür­kiye’yi güçlü bir marka ve uluslararası pazarlarda li­der bir destinasyon olarak konumlandırmak için çalış­tığını kaydetti. Güvenli Tu­rizm Programı’nı geliştiren ve uygulayan ilk olduklarını kaydeden Ersoy,

Ersoy, akıllı ekonomiler çağında turizmin yalnızca bir eğlence faaliyeti olma­dığına dikkati çekerek, şun­ları kaydetti: “Turizm bir ekosistemdir. Kültürdür, diplomasidir, inovasyon­dur, ticarettir. Turizm ye­rel kalkınmayı teşvik eder, KOBİ’leri destekler, kadın ve gençlere güç kazandırır, toplumları birbirine bağ­lar. Turizmin potansiyelini kullanarak küresel eğilim­lerle uyum içinde kalmak için yapay zekâyı yakın­dan takip ediyoruz.

Yapay zekâ, insanlık tarihindeki en hızlı gelişen teknoloji­lerden biridir ve turizmde bir devrimdir. Türkiye ola­rak bu dönüşümde öncü bir rol üstlenmeye kararlıyız. Turizm sektörü artık çağın hızına ayak uydurabilmek için teknolojiyle daha güç­lü entegre olmalıdır. Yapay zekâyla turizmi yeniden ta­nımlamak ve ziyaretçi de­neyimini maksimum sevi­yeye çıkarmak istiyoruz.”

Ersoy, Türkiye’nin yapay zekâ temelli rehberlik sis­temlerini müze ve kültü­rel alanlarda hayata geçi­rerek ziyaretçilere daha interaktif deneyimler sun­mayı amaçladığını belir­terek, “Geleceğin teknolo­jisiyle geçmişimizin hika­yesini anlatarak kültürel dönüşümümüzü dijital or­tamda tüm dünyayla pay­laşmak istiyoruz” değerlen­dirmesinde bulundu.

Antalya, Turizm Şehri Ödülü’nü aldı

D8 Turizm Bakanları Toplantısı, Mısır’ın başkenti Kahire’de yapıldı. Toplantıda, “D8 Yılın Turizm Şehri Ödülü’nün Resmi İlanı ve Açıklaması” dolayısıyla ayrı oturum düzenlendi. Toplantıya ev sahipliği yapan Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Sherif Fathi, oturumda, Antalya’nın D8 Yılın Turizm Şehri Ödülü’ne layık görülmesinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a özel bir ödül takdim etti. Böylece Antalya, D8 teşkilatının ilk “Yılın Turizm Şehri” olarak tarihe geçti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Bu bizim için sadece büyük bir onur değil, aynı zamanda Antalya’nın eşsiz doğal güzellikleri, zengin kültürel mirası ve modern turizm altyapısının bir takdiridir. 2025 yılında Antalya, D8 üyesi ülkelerle işbirliği içinde çok sayıda kültürel etkinlik, tanıtım faaliyetleri ve toplantılara ev sahipliği yapacaktır” dedi.