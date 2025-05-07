Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Yapay zekâ ile turizmi yeniden tanımlayacağız
Kahire’de Gelişen 8 Ülke Teşkilatı’nın 4. Turizm Bakanları Toplantısı’na katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Türkiye olarak turizmi yapay zekâyla yeniden tanımlamak ve ziyaretçi deneyimini maksimum seviyeye çıkarmak istiyoruz” dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mısır’ın başkenti Kahire’de Gelişen 8 Ülke (D-8) Teşkilatı’nın 4. Turizm Bakanları Toplantısı’na katıldı. Bakan Ersoy da toplantının birinci çalışma oturumunda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin turizm alanında elde ettiği başarıları ve ileriye dönük hedeflerini paylaştı.
1980’lerden itibaren, özellikle son 10 yılda turizm alanında önemli ilerlemeler kaydettiklerine dikkati çeken Ersoy, Türkiye’nin dünyanın ilk 10 turizm destinasyonu arasında yer aldığını belirtti. Ersoy, “2024 yılında turizm gelirlerimiz yüzde 8 artarak 61 milyar dolara, ziyaretçi sayımız ise yüzde 9 artışla 62 milyona ulaştı” ifadesini kullandı.
“İndirim ve teşvik sağlıyoruz”
Hükümet olarak arazi tahsisleri, düşük kamu hizmeti maliyetleriyle vergi indirimleri gibi teşvikler sağladıklarını ve turizm sektörünün büyümesini engelleyen bürokratik engelleri ortadan kaldırdıklarını aktaran Ersoy, 2019 yılında Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansını (TGA) kurduklarını, TGA’nın Türkiye’yi güçlü bir marka ve uluslararası pazarlarda lider bir destinasyon olarak konumlandırmak için çalıştığını kaydetti. Güvenli Turizm Programı’nı geliştiren ve uygulayan ilk olduklarını kaydeden Ersoy,
Ersoy, akıllı ekonomiler çağında turizmin yalnızca bir eğlence faaliyeti olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Turizm bir ekosistemdir. Kültürdür, diplomasidir, inovasyondur, ticarettir. Turizm yerel kalkınmayı teşvik eder, KOBİ’leri destekler, kadın ve gençlere güç kazandırır, toplumları birbirine bağlar. Turizmin potansiyelini kullanarak küresel eğilimlerle uyum içinde kalmak için yapay zekâyı yakından takip ediyoruz.
Yapay zekâ, insanlık tarihindeki en hızlı gelişen teknolojilerden biridir ve turizmde bir devrimdir. Türkiye olarak bu dönüşümde öncü bir rol üstlenmeye kararlıyız. Turizm sektörü artık çağın hızına ayak uydurabilmek için teknolojiyle daha güçlü entegre olmalıdır. Yapay zekâyla turizmi yeniden tanımlamak ve ziyaretçi deneyimini maksimum seviyeye çıkarmak istiyoruz.”
Ersoy, Türkiye’nin yapay zekâ temelli rehberlik sistemlerini müze ve kültürel alanlarda hayata geçirerek ziyaretçilere daha interaktif deneyimler sunmayı amaçladığını belirterek, “Geleceğin teknolojisiyle geçmişimizin hikayesini anlatarak kültürel dönüşümümüzü dijital ortamda tüm dünyayla paylaşmak istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
Antalya, Turizm Şehri Ödülü’nü aldı
D8 Turizm Bakanları Toplantısı, Mısır’ın başkenti Kahire’de yapıldı. Toplantıda, “D8 Yılın Turizm Şehri Ödülü’nün Resmi İlanı ve Açıklaması” dolayısıyla ayrı oturum düzenlendi. Toplantıya ev sahipliği yapan Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Sherif Fathi, oturumda, Antalya’nın D8 Yılın Turizm Şehri Ödülü’ne layık görülmesinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a özel bir ödül takdim etti. Böylece Antalya, D8 teşkilatının ilk “Yılın Turizm Şehri” olarak tarihe geçti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Bu bizim için sadece büyük bir onur değil, aynı zamanda Antalya’nın eşsiz doğal güzellikleri, zengin kültürel mirası ve modern turizm altyapısının bir takdiridir. 2025 yılında Antalya, D8 üyesi ülkelerle işbirliği içinde çok sayıda kültürel etkinlik, tanıtım faaliyetleri ve toplantılara ev sahipliği yapacaktır” dedi.