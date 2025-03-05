Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Turizmde 2025 yılı hedefi 64 milyar dolar gelir

Dünya turizminin en önemli buluşmalarından biri olan ITB Berlin'deki Türkiye Ulusal Standı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde 2024 yılını 62,3 milyon ziyaretçi ve 61,1 milyar dolar gelirle kapattıklarını hatırlattı. Ersoy, 2025 için hedefin 65 milyon ziyaretçi ve 64 milyar dolar gelir olduğunu belirtti.

Ersoy, kişi başı gecelik gelirin de 2017’de 83 dolardan 2024’te 108 dolara çıktığını ve yüzde 31'lik bir artış sağlandığını ifade etti.

2024'te Rusya’dan 6,7 milyon, Almanya’dan ise 6,6 milyon ziyaretçi geldiğini ve iki ülkenin başa baş ilerlediğini belirterek İngiltere’nin ise 4,4 milyon ziyaretçiyle üçüncü sırada yer aldığını söyleyen Ersoy, Almanya’dan gelen erken rezervasyon verilerinin oldukça güçlü olduğunu ve Türkiye’nin Alman turistler için İspanya’dan sonra ikinci en büyük destinasyon olmaya devam ettiğini vurguladı.

2025 yılında da bu sıralamanın korunacağını dile getiren Bakan Ersoy, Rusya pazarında erken rezervasyonların geçen yılın üzerinde olduğunu belirtti. Ersoy, her iki pazarda da 2025 sonunda 7 milyonun üzerinde ziyaretçi beklendiğine dikkati çekti.

Arkeolojik kazılar ve kültürel miras öncelikli

Turizmi tüm yıla yaymak ve Türkiye'nin 81 iline turizmi taşımak amacıyla gastronomi, kültürel miras ve alternatif turizm ürünlerinin öne çıkarıldığını belirten Ersoy, arkeolojik kazılar ve gece müzeciliği gibi projelerin de büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

Türkiye’nin dünyada en fazla kazı yapılan ülke konumuna geldiğini söyleyen Ersoy, 2026 itibarıyla kazı yapılan nokta sayısının 800’e çıkartılacağını duyurdu.

"Son 60 yılda yapılan kazı çalışmaları kadar bir çalışmayı önümüzdeki 4 yılda tamamlamayı hedefliyoruz" diyen Ersoy, kültürel turizminin Türkiye’nin en güçlü alanlarından biri olduğuna işaret etti.

100 milyar dolar için havayolu stratejisi

Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin yüzde 70’inin havayoluyla geldiğini hatırlatan Bakan Ersoy, gelecekte 100 milyon ziyaretçi ve 100 milyar dolar gelir hedefi doğrultusunda hava yolu kapasitesinin artırılması gerektiğini ifade etti.