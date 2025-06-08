Kuraklık arpayı da vurdu! Verim düşük, hasat erken yapıldı

Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Tuzyaka Mahallesi'nde Tuz Gölü kenarında bulunan 120 dekarlık alanda ekili olan arpasını kontrol eden çiftiç İbrahim Deveci, hasadın yapılır durumda olduğunu fark etti.

İHA'nın haberine göre; Deveci, her yıl dekar başına 250 - 300 kilogram arpa hasat yaparken, bu yıl ise kuraklık nedeniyle verimi düşen tarladan ancak 50 kilogram hasat yapabildi.

Kulu'nun farklı mahallelerinde de hasadın aynı seviyelerde beklendiğini belirten Kulu Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk, "Umudumuz, inşallah çiftçiler fazla etkilenmez. Çoğu tarlaya ise biçerdöver girmez" dedi.