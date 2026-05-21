Kurbanlık sevkiyatlarında düşüş durdu, fiyat yüzde 33,3 arttı
Son yıllarda doğu illerinden yapılan kurbanlık hayvan sevkiyatları ortalama %20 oranında düşüş gösteriyordu. Bu yıl ise sevkiyatların geçen yılla aynı kaldığı belirtiliyor. Sektör temsilcileri, kurban fiyatlarının geçen yıla göre %33,3’lük artış gösterdiğini vurguladı.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Geçtiğimiz yıllarda doğu illerinden yapılan kurbanlık hayvan sevkiyatları ortalama yüzde 20 oranında düşüş gösteriyordu. Fakat bu yıl yapılan sevkiyatlar, genel olarak önceki yılla aynı kalırken, bazı ilerde ise küçük de olsa artış ve düşüşler de yaşandı.
Sevkiyatların geçen yıl ile aynı seviyede olduğunu kaydeden sektör temsilcileri, canlı kilogram satış fiyatının ise 300 liradan 400 liraya yükseldiğini ve geçen yıla oranla yüzde 33,3 artış gösterdiğini vurguladı. Son bir yılda girdi maliyetlerinde de yüzde 100 artış yaşandığına dikkat çeken temsilciler, bu yıl kurbanlık fiyatlarının üreticinin aleyhine, kurban keseceklerin ise lehine olduğunu söyledi. Diğer yandan, zincir marketlerde de kurbanlık hisse fiyatlarında artış gözleniyor.
Bir zincir markette büyükbaş hayvanın hisse fiyatı ilk gün için geçen yıl 25 bin 950 lirayken, bu yıl 34 bin 950 liraya yükseldi. Yine zincir marketlerde ilk gün küçükbaş kurban hissesi için Karaman cinsinin fiyatı 22 bin 950 lira, kıvırcık cinsinin hisse fiyatı ise 27 bin 950 lira olarak yer alıyor. Küçükbaş kurbanlığın cinsine göre zincir marketlerde hisse fiyatı yüzde 31,1 ile yüzde 43,8 artış gösterdi. Öte yandan zincir marketlerde son 5 yılda büyükbaş hayvanın hissesinde yüzde 784,8, küçükbaş kıvırcıkta ise yüzde 710,1 artış yaşandı.
Büyükbaş hayvan fiyatları 250-500 bin lira arasında
Bölgelerinden kurbanlık hayvan sevkiyatlarının geçen yıl ile hemen hemen aynı olduğunu bildiren Kars-Digor Ziraat Odası Başkanı İsmet Hagi, şu an bütün sevkiyatların yapıldığını kaydetti. 800 kilogram ile 1 ton gelen hayvanların İstanbul’da canlı kilogram fiyatının 420 ile 430 lira arasında olduğunu aktaran Hagi, büyükbaş hayvan fiyatlarının 250 bin ile 500 bin lira arasında değiştiğini iletti.
İlçelerinden bugüne kadar yaklaşık 20 kamyon hayvan sevkiyatının yapıldığını aktaran Aşkale Ziraat Odası Başkanı Selçuk Güney, sevkiyatın geçen yıllara nispeten biraz daha iyi olduğunu iletti. Sevkiyatlarda bir artış yaşandığını ve hayvan pazarlarında hayvan sayısının önceki yıllara göre yüksek olduğunu bildiren Güney, “Hayvan satışları da iyi, böyle devam etmesini umuyoruz. Kurbanlık büyükbaş hayvanın canlı kilogram fiyatı 400 lira seviyesinde bulunuyor” dedi.
Canlı kurbanlık hayvanın kilogram fiyatı 400 lira
Bu yıl kurbanlık hayvan sevkiyatlarının geçen yıl ile hemen hemen aynı olduğunu belirten Diyarbakır Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Abdullah Çetinkaya, sevkiyatların devam ettiğin vurgulayarak, “Küçükbaş ve büyükbaş sevkiyatlarında geçen yıla göre yüzde 10 civarında bir düşüş yaşanıyor. Küçükbaşta toplu satışlarda canlı kilogram fiyatı 320 ile 330 lira arasında. Büyükbaşta ise 400 lira seviyesinde” diye konuştu.
Kurbanlık büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatının 400 lira seviyesinde olduğunu kaydeden Erzurum Kırmızı Et Üreticileri Birliği eski Başkanı Şahin Köse, bu yıl bölgelerinden büyük şehirlere sevkiyatlarda bir miktar düşüş gözlemlediklerini söyledi. Maliyetlerden dolayı üreticinin para kazanmadığını belirten Köse, bundan dolayı da bir düşüş yaşandığını vurguladı.
UKON: Fiyatlarda ortalama %30,6 artış tespit ettik
Kurban Bayramı piyasa değerlendirmesi yapan Ulusal Kırmızı Et Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince, aylar öncesinde yürüttükleri araştırmalar neticesinde, kurbanlık hayvan arzında herhangi bir arz sorunu yaşanmayacağını belirtti. Kurban Bayramı’nın yıl içinde hayvancılık sektöründe en büyük hareketliliğin yaşandığı dönem olduğuna dikkat çeken Hacıince, ayrıca, gıda tüketimi ve hayvancılık ekonomisi açısından bilinen öneminin yanında, Anadolu’da geleneksel hayvancılık kültürünün sürdürülmesinde çok önemli bir role sahip olduğunu vurguladı.
Hacıince, “Türkiye genelinde kurbanlık hayvan fiyat oluşumları geçtiğimiz yıla göre fazla bir artış göstermedi. Yurtiçi vekâleten kurban hisse bedellerinde geçen yıla oranla genel olarak yüzde 27 ile yüzde 33 oranında bir artışın olduğu tespit edildi. Kurbanlık hayvan fiyatlarında geçen yıla göre ortalama yüzde 30,6 oranında bir artış tespit ettik.
Sonuç olarak: 2026 yılı Kurban Bayramı döneminde kurbanlık hayvan arzında herhangi bir yetersizliğin söz konusu olmadığı ve kurbanlık hayvan fiyatlarının geçtiğimiz yıllara oranla makul seviyede seyrettiği göz önünde bulundurularak, bayramın ülkemiz ve sektörümüz adına olumlu bir piyasa ortamında geçeceği değerlendiriyoruz” açıklamasında bulundu.
“Maliyetlerde artış %100’ün üzerinde”
Sevkiyatların geçen yıla oranla aynı seviyede olduğunu ifade eden Erzurum Yakutiye Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım, önceki yıllarda sevkiyatlarda yaşanan düşüşün durduğunu ifade etti. Fiyatlarda geçen yıla göre yaklaşık yüzde 30 artış yaşandığına vurgu yapan Yıldırım, “Canlı kilogram fiyatı geçen yıl 300 lirayken, bu yıl 400 lira seviyesine yükseldi.
Hayvan fiyatları yüzde 30 artış gösteri ama girdi maliyetlerinde yüzde 100›ün üzerinde artış yaşandı. Geçen yıl bu dönemlerde bir hayvanın günlük masrafı 100 liraydı. Bu yıl aynı hayvanın masrafı 250 liraya çıktı. Geçen yıl 400 lira olan bir çuval yemin fiyatı bugün 950 liraya yaklaştı. İlaç, veteriner masrafları, ahır kiraları, bakıcı masrafları gibi hayvan beslemede 7-8 tane kalem var. Bunların tamamında yüzde 100’ün üzerinde artış yaşandı. Bu seneki fiyat artışları üreticinin aleyhine kurbanını kesecek vatandaşların da lehine oldu” dedi.
THK, 313 şubede kurban derisi alacak
Kurban Bayramı’nda yapılacak deri bağışları için gerekli tedbirleri aldıklarını kaydeden Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Akın Ünal, “Vatandaşlar, derileri kurban kesim noktalarında görevli THK personeline ya da kendilerine en yakın THK şubesine ulaştırabilecek ya da ‘444 0 845’ numaralı çağrı merkezi üzerinden adreslerinden teslim alınmasını talep ederek bağışlarını gerçekleştirebilecek.
Bayramda toplanacak derilerin havacılık alanındaki faaliyetlere destek vermek amacıyla kullanacağız. Vatandaşların bağışlayacağı kurban derilerini makbuz karşılığında kabul edeceğiz. Türkiye genelinde 313 şubeyle bayramda kurban derisi alım faaliyeti göstereceğiz. Şubelere bu kapsamda gerekli hazırlıkların yapılması konusunda talimatları ilettik” dedi.