Sitelerde ‘emrivaki aidat zammı’ bitiyor
Sitelerde 2 bin dolara kadar ulaşan fahiş aidat krizine yasal fren geldi. Meclis Genel Kurulu’nda onaylanan yeni düzenlemeyle, site yönetimlerinin tek taraflı yüzde 100’ü aşan zam, fahiş bütçe ve yeni masraf belirleme dönemi sona eriyor. Kararlar, kat maliklerinin onayıyla alınacak.
Hamide HANGÜL
Son yıllarda adeta kangrene dönen sitelerde fahiş aidat krizi Meclis’ten döndü. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Kat Mülkiyeti Kanun değişikliği, ev sahibi ve kiracılara nefes aldıracak köklü değişiklikler getirdi. Bu kapsamda, site yönetimlerinin tek taraflı yüzde 100’ü aşan zam, fahiş bütçe ve yeni masraf belirleme yetkisi sona eriyor. Sitelerde 2 bin dolara (91 bin TL) kadar ulaşan aidatlarda artış oranı, yeni düzenlemeyle, kat maliklerinin onayına bağlandı. Site yönetimleri, hazırladıkları bütçeyi maliklerin onayına sunacak, kabul edilirse uygulanacak. Önceden hazırlanan bütçeler, doğrudan yürürlükteydi.
Bütçe reddedilirse, aidat yeniden değerleme oranı kadar artacak
Bütçenin reddedilmesi durumunda ise geçici aidat artışında yeniden değerleme oranı geçerli olacak. Bu yıl için ilan edilen oran yüzde 25,49. Söz konusu oran, yeni bütçe yapılana kadar uygulanacak. Yine düzenlemeyle, üçte iki çoğunluk olmadan hiçbir karar onaylanmayacak. Binanın asansör bakımı, temizlik giderleri, personel alımı gibi tüm harcamalar artık maliklerin onayından geçecek. Yasayla, tek taraflı kararların önünün kesildiğini vurgulayan uzmanlar, kat maliklerinin rolünün güçlendiğinin altını çizdi. Düzenlemenin etkilerini hukukçu ve gayrimenkul uzmanları DÜNYA’ya değerlendirdi.
Dava sayısında artış var
Aidat anlaşmazlığının çok fazla olduğunu vurgulayan Avukat Elvan Kakıcı Şimşek, “Dava sayısında geçen yıla oranla bir tık artış var” dedi. Mahkemeye en fazla fahiş artışların taşındığına işaret eden Şimşek, söz konusu bedel ödenmediğinde ise ihtarlar ve icra takiplerinin başladığını vurguladı. Yüksek aidatlar için yeni bir dönemin başladığını dile getiren Elvan Kakıcı Şimşek, yeni düzenlemenin, şeffaflık ve ortak karar mekanizmasını öne çıkardığını belirterek, “Site yöneticileri artık tek başına aidat belirleyemeyecek. Değişiklikle, aidatların belirlenmesi ve artırılması tamamen kat malikleri kurulunun onayına bağlandı. Bu, özellikle son yıllarda sıkça gündeme gelen fahiş aidat artışlarının önüne geçilmesi açısından önemli bir adım.”
Kontrolsüz ve belirsiz artışlar önlenecek
Yine düzenleme kapsamında, site yönetimlerinin hazırladığı işletme projelerinin de artık kat maliklerinin onayına tabi olacağını açıklayan Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Onaylı bir proje bulunmaması durumunda ise geçici bir işletme projesi hazırlanacak ve en geç üç ay içinde genel kurulda karara bağlanacak. Bu değişiklikle, mali planlamaların daha şeffaf ve denetlenebilir hale gelmesi amaçlanıyor. Yeni düzenleme, yöneticilerin topladığı avans miktarına da sınırlama getiriyor. Avans tutarlarının kat malikleri tarafından onaylanması zorunlu hale gelirken, geçici artışların yeniden değerleme oranını aşmaması kuralı getiriliyor. Bu madde, özellikle belirsiz ve kontrolsüz artışların önüne geçecek. Artık yöneticilerin tek taraflı kararlarıyla yüksek oranlı artışlar yapılması mümkün olmayacak. Bu durum, maliklerin mali öngörülebilirliğini artıracak.”
Ev sahipleri evlerini satmaya başladı
Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Yönetim Kurulu Üyesi Nilüfer Kas, aidatların kiracılar için ikinci bir kira, ev sahipleri için de kiracılık anlamına geldiğini, özellikle 1.000, 2.000 konutun bulunduğu sitelerde bu durumun daha belirgin olduğunun altını çizdi. Kat malikleri için kullanmadıkları tesislerin bakımı ve artan maliyetler de eklenince aidatların ciddi yükseldiğine işaret eden Kas, “Örneğin ortalama 400 metrekare bir daire kirası 5 bin dolarken, aidatın 2 bin dolara kadar yükselmesi, ev sahiplerin evlerini satmaya yönlendirdi” dedi.
Bütçe, denetimden kaçıyordu şimdi yetki genel kurulda
Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü (GHE) Başkanı Avukat Ali Yüksel, aidatlar konusunda son yıllarda şikayetlerin çoğaldığına işaret ederek, Kat Mülkiyeti Kanunu değişikliğinin bu konuda getirdiği yenilikleri şöyle anlattı: “Önceden site yönetimleri, kendi belirledikleri ilkelere göre site bütçesi yaparak işletme projesi düzenliyordu. Yani ne kadar aidat toplanacağı, bunun nerelere harcanacağını gösteren belge. Bu bütçe yetmez ise yeniden ek ödemeler çıkıyordu. Maliklerle, genel kurulunun denetiminden kaçan bir durum vardı.
O nedenle malikler ağır aidatlardan etkileniyordu. Kiracılar için de aidatlar fazla geliyordu. Yeni değişiklik, bu işletme projesinin hazırlanmasında yetkiyi genel kurula verdi, eğer yönetim hazırlayacaksa da 3 ay içinde genel kurula sunmak ve onaylatmak zorunda. Böylece genel kurul denetimi getirilmiş oldu. Ayrıca yönetim, hazırladığı bütçe ve işletme projesinde yeniden değerleme oranını geçemeyecek.2026 yılı için ilan edilen bu oran yüzde 25,49. Böylece yönetim, kendi başına aşırı bir artış yapamayacak. Ancak konu genel kurul tarafından hazırlanıyorsa bu oran aşılabilir daha yüksek bir oran konulabilir.”
Aidat dışında ‘yatırım’ bedeli de alınıyor
Yeni düzenlemeyle, artık isteyen herkesin ‘yönetim şirketi açtık’ diye yönetime gelemeyeceğini söyleyen Nilüfer Kas, aidat artışlarında da ‘bu kadar giderimiz var, bu kadar para toplanacak’ diye emrivaki zam yapılamayacağını belirterek, “Zam, kat maliklerinin onayı sunulacak. Maliklerin onayıyla işler yapılacak, bir yer yenilenecekse de onaya sunulacak. Site yönetimleri artık, kat maliklerine hesap verecek. Yüksek zam olmayacak. Yönetim şirketleri, belirli kurallara göre kurulabilecek. Yılda iki kez denetim yapılabilecek.
Önceden denetlenemiyordu. Dava konusu olduğunda mahkemeye gidiliyordu, şimdi devlet tarafından denetlenebilecek. Aidatta şeffaf süreç başlıyor. Bu, birçok dava konusunu da ortadan kaldırmış olacak aslında” dedi. Aidatın dışında bir de ‘yatırım bütçesi’ diye kat maliklerinden para toplandığında, bazı yerlerde söz konusu bedelin aylık 36 bin lirayı bulduğuna işaret eden Kas, “Şimdi ihtiyaç varsa para toplanmasına izin verilecek, onaylandığında ise nereye ne harcandı bakılacak” dedi.