Kürek Festivali’ne geri sayım başladı
Rixos Tersane İstanbul, 19- 22 Eylül tarihleri arasında Denizbank ana sponsorluğunda Rixos Tersane İstanbul Kürek Festivali’ne ev sahipliği yapacak.
Zühre KURT
Bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek Rixos Tersane İstanbul Kürek Festivali, Haliç’in köklü tarihini ve zengin kültürel mirasını bugünün dinamizmi ile buluşturarak sürükleyici bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.
4 gün sürecek ve yediden yetmişe herkesin takip edebileceği festival kapsamında liseler, üniversiteler, şirketler ve kulüpler kendi kategorilerinde yarışlara imza atarken, katılımcılar festivale özel gösterilerinin, konserlerin, performansların, atölye çalışmalarının ve sürprizlerin tadını çıkaracak. Gondol geçit töreni ile başlayacak Rixos Tersane İstanbul Kürek Festivali’nin Direktörü Hamza Kara gazetemizin sorularını yanıtladı:
Neden kürek sporunu tercih ettiniz?
Rixos Tersane Istanbul’u tasarlarken, Altın Boynuz olarak bilinen Haliç’in zengin tarihini ve dinamik geleceğini yansıtacak deneyimler planlamaya özen gösterdik. Son dönemde yurt dışında ve ülkemizde giderek artan bir ilgiyle takip edilen kürek sporunun yenilenen ve canlanan Haliç’e çok yakışacağına inandık.
Organizasyon içeriği ile ilgili bilgi verir misiniz?
Festival kapsamında liseler, üniversiteler, şirketler ve kulüpler kendi kategorilerinde yarışacaklar. Katılımcılar da festivale özel konserlerin, performansların, atölye çalışmalarının ve sürprizlerin tadını çıkarabilecekler. İlk akşam Haliç, gondolların ve teknelerin geçit töreniyle ışıldayacak. Ülkemizin sevilen seslerinin vereceği konserler de festivale renk katacak. Ailelerin çocuklarıyla birlikte tüm gün keyifli zaman geçirebilecekleri festivalimiz kapsamında miniklere yönelik birbirinden eğlenceli ve öğretici atölye çalışmaları da olacak.
Bu festivalin sosyal sorumluluk ayağında neler olacak?
Haliç’te konumlanan Rixos Tersane Istanbul’da kültür, sanat ve spor yaşamın tam merkezinde yer alıyor. Bulunduğumuz lokasyondan aldığımız ilhamla, spor ve sanat alanında dikkat çeken iş birlikleriyle toplumsal fayda gözeten girişimlere imza atıyoruz. Kürek sporunu sahiplenmek ve yaygınlaştırmak hedefiyle genç nesilleri bu spora teşvik etmek amacıyla okullar ve ilçe milli eğitim müdürlükleriyle iş birliği yapıyoruz.
Hedeflerimiz arasında 2025 yılında bir kürek okulu açmak da yer alıyor. 13 ile 15 yaş arasında 30 çocuk hedefliyoruz. Bu okulun temelleri, Rixos Tersane İstanbul Kürek Festivali’nde yapılacak bir sanat pratiği ile atılacak. Rixos Tersane Istanbul koleksiyonunda da eserleri yer alan çağdaş sanatçılar, festival boyunca kendi tarzlarında
kürekler boyayacak. Küreklerin festival sonrasındaki satışından elde edilecek gelir kürek okuluna bağışlanacak.
Festivalde sürdürülebilirlik adına neler var?
Haliç’in kültürel ve tarihi mirasının gelecek nesillere aktarılmasını önemsiyoruz. Bu anlamda geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın da festival kapsamında düzenleyeceğimiz atölye çalışmaları ile eğlenirken öğrenmelerini istedik. Sürdürülebilirlik teması çerçevesinde düzenleyeceğimiz Doğanın İzinde: Tohum Toplarıyla Yeşeren Umutlar, Yaratıcı Deniz Canlıları: İleri Dönüşümle Sanat, Atık Parçalardan Retro Mini Robot Yapımı gibi atölyeler de miniklerin duyarlılığını artıracak.
Türkiye’de kürek sporu ne aşamada?
Olimpiyat Oyunları’nın bünyesinde yer alan ve bugün 151 ülkede yarışmaları düzenlenen “kürek”, dünyanın en prestijli spor dallarından biri... Ülkemizde de Kürek Federasyonu 2024 yılında kuruluşunun 100. yılını kutluyor.
2024 yılında Türk Kürek Milli Takımı Paris Olimpiyat Oyunlarına tarihinde ilk defa kadınlar ve paralimpik kategorilinde mücadele etti. Ayrıca, ülkemizin ilk uluslararası seviyedeki kürek parkuru 2024 yılında Edirne’de açıldı ve 7 – 8 Eylül 2024 Tarihlerinde yine ülkemizde ilk defa 25 ülkenin katılımıyla Avrupa Şampiyonası gerçekleşti. Bu şampiyonada sporcularımız katıldığı yarışlarda kazandığı 3 Altın, 2 Gümüş ve 2 Bronz madalya ile tüm ülkeler arasında en başarılı ikinci ülke oldu.
Pop müziğin yıldızlarından Haliç’te konser şöleni
İstanbul’un kalbinde, Haliç manzarası eşliğinde açıkhava konser deneyimi için geri sayım başladı. 20-21-22 Eylül’de 3 gün boyunca Kenan Doğulu, Sertab Erener, Sıla, Zeynep Bastık, Motive, Köfn ve Murat Dalkılıç, Rixos Tersane İstanbul’un Haliç manzarasında konser deneyimine imza atacak.
Rixos Tersane İstanbul ev sahipliğinde ve Denizbank ana sponsorluğunda düzenlenecek olan “Rixos Tersane İstanbul Kürek Festivali” kapsamında gerçekleştirilecek açıkhava konser serisinin ilkinde 20 Eylül’de tek sahnede art arda Zeynep Bastık ve Kenan Doğulu sahne alacak. 21 Eylül’de Motive & Sertab Erener Konseri, 22 Eylül’de ise KÖFN & Sıla Konseri & Murat Dalkılıç tek biletle aynı sahnede izleyenlerle buluşacak. İzleyenler günlük tek biletle birden fazla sanatçıyı aynı sahnede izleme fırsatı bulacak.