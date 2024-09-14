Kürek Festivali’ne geri sayım başladı

Zühre KURT

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek Rixos Tersane İstanbul Kürek Festivali, Haliç’in köklü tarihi­ni ve zengin kültürel mirasını bugü­nün dinamizmi ile buluşturarak sü­rükleyici bir deneyim yaşatmayı he­defliyor.

4 gün sürecek ve yediden yetmişe herkesin takip edebileceği festival kapsamında liseler, üni­versiteler, şirketler ve ku­lüpler kendi kategorilerin­de yarışlara imza atarken, katılımcılar festivale özel gösterilerinin, konserle­rin, performansların, atöl­ye çalışmalarının ve sürprizlerin ta­dını çıkaracak. Gondol geçit töreni ile başlayacak Rixos Tersane İstanbul Kürek Festivali’nin Direktörü Hamza Kara gazetemizin sorularını yanıtladı:

Neden kürek sporunu tercih et­tiniz?

Rixos Tersane Istanbul’u tasarlar­ken, Altın Boynuz olarak bilinen Ha­liç’in zengin tarihini ve dinamik ge­leceğini yansıtacak deneyimler plan­lamaya özen gösterdik. Son dönemde yurt dışında ve ülkemizde giderek ar­tan bir ilgiyle takip edilen kürek spo­runun yenilenen ve canlanan Haliç’e çok yakışacağına inandık.

Organizasyon içeriği ile ilgili bilgi verir misiniz?

Festival kapsamında liseler, üni­versiteler, şirketler ve kulüpler ken­di kategorilerinde yarışacaklar. Katı­lımcılar da festivale özel konserlerin, performansların, atölye çalışmaları­nın ve sürprizlerin tadını çıkarabile­cekler. İlk akşam Haliç, gondolların ve teknelerin geçit töreniyle ışılda­yacak. Ülkemizin sevilen seslerinin vereceği konserler de festivale renk katacak. Ailelerin çocuklarıyla bir­likte tüm gün keyifli zaman geçirebilecekleri festivali­miz kapsamında miniklere yönelik birbirinden eğlen­celi ve öğretici atölye çalış­maları da olacak.

Bu festivalin sosyal so­rumluluk ayağında neler olacak?

Haliç’te konumlanan Rixos Tersane Istanbul’da kültür, sa­nat ve spor yaşamın tam merkezinde yer alıyor. Bulunduğumuz lokasyon­dan aldığımız ilhamla, spor ve sanat alanında dikkat çeken iş birlikleriyle toplumsal fayda gözeten girişimlere imza atıyoruz. Kürek sporunu sahip­lenmek ve yaygınlaştırmak hedefiyle genç nesilleri bu spora teşvik etmek amacıyla okullar ve ilçe milli eğitim müdürlükleriyle iş birliği yapıyoruz.

Hedeflerimiz arasında 2025 yılında bir kürek okulu açmak da yer alıyor. 13 ile 15 yaş arasında 30 çocuk hedefli­yoruz. Bu okulun temelleri, Rixos Ter­sane İstanbul Kürek Festivali’nde ya­pılacak bir sanat pratiği ile atılacak. Rixos Tersane Istanbul koleksiyonun­da da eserleri yer alan çağdaş sanatçı­lar, festival boyunca kendi tarzlarında

kürekler boyayacak. Küreklerin festi­val sonrasındaki satışından elde edile­cek gelir kürek okuluna bağışlanacak.

Festivalde sürdürülebilirlik adına neler var?

Haliç’in kültürel ve tarihi mirasının gelecek nesillere aktarılmasını önem­siyoruz. Bu anlamda geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın da festival kapsamında düzenleyeceğimiz atölye çalışmaları ile eğlenirken öğrenmele­rini istedik. Sürdürülebilirlik teması çerçevesinde düzenleyeceğimiz Doğa­nın İzinde: Tohum Toplarıyla Yeşeren Umutlar, Yaratıcı Deniz Canlıları: İle­ri Dönüşümle Sanat, Atık Parçalardan Retro Mini Robot Yapımı gibi atölyeler de miniklerin duyarlılığını artıracak.

Türkiye’de kürek sporu ne aşa­mada?

Olimpiyat Oyunları’nın bünyesinde yer alan ve bugün 151 ülkede yarışma­ları düzenlenen “kürek”, dünyanın en prestijli spor dallarından biri... Ülke­mizde de Kürek Federasyonu 2024 yı­lında kuruluşunun 100. yılını kutluyor.

2024 yılında Türk Kürek Milli Takı­mı Paris Olimpiyat Oyunlarına tarihin­de ilk defa kadınlar ve paralimpik kate­gorilinde mücadele etti. Ayrıca, ülke­mizin ilk uluslararası seviyedeki kürek parkuru 2024 yılında Edirne’de açıldı ve 7 – 8 Eylül 2024 Tarihlerinde yine ül­kemizde ilk defa 25 ülkenin katılımıy­la Avrupa Şampiyonası gerçekleşti. Bu şampiyonada sporcularımız katıldığı yarışlarda kazandığı 3 Altın, 2 Gümüş ve 2 Bronz madalya ile tüm ülkeler ara­sında en başarılı ikinci ülke oldu.

Pop müziğin yıldızlarından Haliç’te konser şöleni

İstanbul’un kalbinde, Haliç man­zarası eşliğinde açıkhava konser deneyimi için geri sayım başladı. 20-21-22 Eylül’de 3 gün boyun­ca Kenan Doğulu, Sertab Erener, Sıla, Zeynep Bastık, Motive, Köfn ve Murat Dalkılıç, Rixos Tersane İstanbul’un Haliç manzarasında konser deneyimine imza atacak.

Rixos Tersane İstanbul ev sahip­liğinde ve Denizbank ana spon­sorluğunda düzenlenecek olan “Rixos Tersane İstanbul Kürek Festivali” kapsamında gerçekleş­tirilecek açıkhava konser serisinin ilkinde 20 Eylül’de tek sahnede art arda Zeynep Bastık ve Kenan Doğulu sahne alacak. 21 Eylül’de Motive & Sertab Erener Konseri, 22 Eylül’de ise KÖFN & Sıla Konseri & Murat Dalkılıç tek biletle aynı sah­nede izleyenlerle buluşacak. İz­leyenler günlük tek biletle birden fazla sanatçıyı aynı sahnede izle­me fırsatı bulacak.