Küresel hava yolu yolcu talebi arttı: ‘İnsanların uçmaya ihtiyacı var’

IATA, Temmuz 2024 küresel yolcu talebine ilişkin aşağıdaki önemli noktaları içeren verileri yayınladı.

IATA tarafından açıklanan verilere göre;

- Kullanılabilir koltuk kilometre (AKK) cinsinden ölçülen toplam kapasite yıllık bazda %7,4 artış gösterdi.

- Temmuz ayı yük faktörü %86,0 olarak gerçekleşti. (Temmuz 2023'e kıyasla +0,5 puan).

- Uluslararası talep Temmuz 2023'e kıyasla %10,1 arttı. Kapasite yıllık bazda %10,5 arttı ve yük faktörü %85,9'a düştü

- Yurtiçi talep Temmuz 2023'e kıyasla %4,8 arttı. Kapasite yıllık bazda %2,8 arttı ve doluluk oranı %86,1 oldu (Temmuz 2023'e kıyasla +1,7 puan).

“İnsanların uçmaya ihtiyacı var”

IATA Genel Müdürü Willie Walsh, “Temmuz ayı yine olumlu geçti. Aslında, CrowdStrike IT kesintisinin neden olduğu önemli aksamalara rağmen, yolcu talebi sektörde ve Afrika hariç tüm bölgelerde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Kuzeyin en yoğun yaz sezonunun sona ermesi, insanların uçmaya ne kadar bağımlı olduğunu hatırlatıyor. Seyahat edenlerin sayısı tatilden iş dünyasına kaydıkça, havacılığın aileleri bir araya getirmek, keşifleri mümkün kılmak ve ticarete güç vermek gibi pek çok rolü ortaya çıkıyor. İnsanların uçmaya ihtiyacı var ve uçmak istiyorlar. Ve bunu çok sayıda yapıyorlar. Yük faktörleri uygulanabilir maksimum seviyededir. Ancak tedarik zincirinde süregelen darboğazlar, seyahat ihtiyacını karşılayacak kapasitenin devreye sokulmasını daha da zorlaştırıyor. Dünyanın büyük bir kısmı tatilden dönerken, hava yolculuğuna güvenen herkes için erişilebilir ve uygun fiyatlı olmaya devam etmesi için üreticilerin ve tedarikçilerin tedarik zinciri sorunlarını çözmeleri için acil bir çağrı var” dedi.