SunExpress, kış sezonunda iç hatlarda 11 yeni rota açıkladı

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, 2024/2025 kış sezonunda iç hatlarda tarihinin en büyük genişlemesini gerçekleştiriyor. Kış programı kapsamında uçuş ağına 11 yeni rota ekleyen SunExpress, iç hatlarda toplamda 32 noktaya uçuş düzenliyor.

Hava yolu ana merkezi olan Antalya’dan Bursa, Erzurum ve Şanlıurfa’ya, İzmir’den Elazığ, Nevşehir, Sivas ve Şanlıurfa’ya Kasım ayı itibarıyla direkt uçuşlara başlıyor. Ayrıca geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleşen Çukurova Uluslararası Havalimanı’ndan Bursa, Samsun, Trabzon ve Van’a başlayan yeni uçuşlar hem aile ziyaretleri hem de iş ve tatil amaçlı seyahatlerde yolculara daha fazla esneklik sunuyor.

İç hatlarda en geniş uçuş ağı

2024/2025 kış sezonunda iç hatlarda uçuş ağını rekor seviyede genişleten hava yolu, Türkiye’nin önemli ticaret, kültür ve turizm merkezleri arasında güçlü bir köprü kurarak hem iç turizme hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.