Küresel seyahat endüstrisinde bu yıl tüm rekorlar kırılacak
Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi, 2024'te seyahat ve turizm için rekor kıran bir yıl öngörüyor. Sektörün küresel ekonomik katkısının 11,1 trilyon dolarlık rekor seviyeye ulaşması bekleniyor. Önümüzdeki 10 yıl için ise umut verici bir gelecek öngörülüyor.
Tüketiciler seyahati bütçelerinin önemli bir parçası olarak gördükçe, seyahat ve turizm sektörünün küresel gayri safi yurt içi hasılaya katkısının yeni zirvelere ulaşması bekleniyor. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) 2024'te seyahat ve turizm için rekor kıran bir yıl öngörüyor.
“Gerçek bir ekonomik güç merkezi”
WTTC CEO'su Julia Simpson, "Geçen yıl küresel bir durgunluğa ve yüksek enflasyona gireceğimize dair bazı endişelere rağmen, bu yıl seyahat ve turizmin küresel olarak gerçek bir ekonomik güç merkezi olduğunu görüyoruz" dedi.
WTTC’nin yıllık raporuna göre, 2024 yılında küresel çapta harcanan her 10 doların 1 doları seyahat için harcanacak. Raporda bu durum, “Seyahat ve Turizm, önceki rekoruna göre 770 milyar dolar daha katkıda bulunacak ve dünya çapında her 10 dolardan 1’ini üreten küresel bir ekonomik güç merkezi olarak otoritesini kanıtlayacak” şeklinde ifade edildi.
11,1 trilyon dolara ulaşacak
WTTC, sektörün 2024 yılında küresel GSYH'ye katkısının bir önceki yıla göre yüzde 12,1 artarak 11,1 trilyon dolara ulaşacağını ve küresel GSYH'nin yüzde 10'unu oluşturacağını tahmin ediyor. Bu, 2019'da kırılan bir önceki rekora göre yaklaşık yüzde 7,5'lik bir artış anlamına geliyor.
Rapor, analiz edilen 185 ülkeden 142'sinin önceki ulusal rekorları geride bırakacağını tahmin ediyor.
Oxford Economic ile ortaklaşa hazırlanan WTTC'nin raporu; küresel olarak yaklaşık 348 milyon işe destek sağlayan, fırsatlarla dolu bir sektörü sergiliyor. Rapor, bu durumun 2019'daki en yüksek noktasına kıyasla 13,6 milyondan fazla iş artışını temsil ettiğini vurguluyor. Uluslararası ziyaretçi harcamalarının 2019 zirvesine yaklaşarak 1,89 trilyon dolara ulaşması beklenirken, yerli turistlerin rekor bir yılda olduğundan daha fazla harcama yaparak 5,4 trilyon dolara ulaşması tahmin ediliyor.
10 yıl sonrası için umut veren öngörülerde bulunuldu
WTTC; gelecek 10 yıl için seyahat ve turizm sektörlerinde, güçlü büyüme ve kariyer fırsatlarıyla karakterize edilen umut verici bir gelecek öngörüyor. 2034 yılına kadar sektör, küresel ekonomiyi 16 trilyon dolarlık değerle güçlendirecek ve tüm ekonomik manzaranın yüzde 11,4'ünü oluşturacak.
Rapordaki değerlendirmeler şöyle devam ediyor: “Bu patlayan endüstrinin ayrıca dünya çapında 449 milyon kişiye istihdam sağlayarak bir iş yaratma devi olması bekleniyor. İş gücünün yaklaşık yüzde 12,2'si bu canlı sektöre güç verecek ve seyahat endüstrisinin küresel istihdamdaki önemli rolünü sergileyecek.
Analiz edilen ülkelerin dörtte üçünden fazlasının GSYİH katkısı açısından 2019'un en yüksek noktasını aşması beklenirken, seyahat ve turizm sektörleri; şimdiye kadarki en dönüştürücü döneminin eşiğinde ve daha önce görmediğimiz bir ölçekte refah, yenilik ve bağlantı vaat ediyor.”
Rapordan geçen yıla bakış: Dünya çapındaki istihdam 330 milyona çıktı
-Ekonomik belirsizliklere ve jeopolitik sarsıntılara rağmen seyahat ve turizm sektörü gelişiyor. Yaklaşık 10 trilyon dolarlık ekonomik enjeksiyonla sektör, pandemi öncesi zirvesine ulaşarak küresel ekonomideki kritik rolünü kanıtlamıştır.
-2023'te 9,9 trilyon doların biraz üzerinde küresel GSYİH'nın yüzde 9,1'ini temsil eden seyahat ve turizmin finansal ayak izi; 2019'daki seyahatin altın yılından bu yana zirvesinin yalnızca yüzde 4 gerisinde kalarak en büyüğü oldu.
-Sektör, ayrıca iş gücünü ek 27,4 milyon kişiyle destekleyerek dünya çapındaki toplam istihdamı yaklaşık 330 milyon kişiye çıkardı.
-Uluslararası harcamalar yüzde 33,1 artarak 1,63 trilyon dolara ulaştı ve yerel harcamalar yüzde 18'den fazla artarak 5 trilyon dolara ulaştı.
- 2023, seyahate olan tutkuyu göstererek sahneyi hazırladı ve 2024'te rekor kırılacak bir yılın önünü açtı.
-Bu büyüme, dünyanın en büyük iki turizm pazarının uluslararası ziyaretçi harcamaları açısından geride kalmasına rağmen gerçekleşti; hem ABD hem de Çin'de uluslararası turist harcamalarında çok daha yavaş bir geri dönüş görüldü.