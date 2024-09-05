Küresel seyahat endüstrisinde bu yıl tüm rekorlar kırılacak

Tüketiciler seyaha­ti bütçelerinin önem­li bir parçası olarak gördükçe, seyahat ve turizm sektörünün küresel gayri safi yurt içi hasılaya katkısının ye­ni zirvelere ulaşması bekleni­yor. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) 2024'te se­yahat ve turizm için rekor kı­ran bir yıl öngörüyor.

“Gerçek bir ekonomik güç merkezi”

WTTC CEO'su Julia Simp­son, "Geçen yıl küresel bir dur­gunluğa ve yüksek enflasyona gireceğimize dair bazı endişe­lere rağmen, bu yıl seyahat ve turizmin küresel olarak gerçek bir ekonomik güç merkezi ol­duğunu görüyoruz" dedi.

WTTC’nin yıllık raporuna göre, 2024 yılında küresel çap­ta harcanan her 10 doların 1 do­ları seyahat için harcanacak. Raporda bu durum, “Seyahat ve Turizm, önceki rekoruna gö­re 770 milyar dolar daha katkı­da bulunacak ve dünya çapında her 10 dolardan 1’ini üreten kü­resel bir ekonomik güç merke­zi olarak otoritesini kanıtlaya­cak” şeklinde ifade edildi.

11,1 trilyon dolara ulaşacak

WTTC, sektörün 2024 yılın­da küresel GSYH'ye katkısının bir önceki yıla göre yüzde 12,1 artarak 11,1 trilyon dolara ula­şacağını ve küresel GSYH'nin yüzde 10'unu oluşturacağı­nı tahmin ediyor. Bu, 2019'da kırılan bir önceki rekora göre yaklaşık yüzde 7,5'lik bir artış anlamına geliyor.

Rapor, analiz edilen 185 ül­keden 142'sinin önceki ulusal rekorları geride bırakacağını tahmin ediyor.

Oxford Economic ile ortak­laşa hazırlanan WTTC'nin ra­poru; küresel olarak yaklaşık 348 milyon işe destek sağla­yan, fırsatlarla dolu bir sektö­rü sergiliyor. Rapor, bu duru­mun 2019'daki en yüksek nok­tasına kıyasla 13,6 milyondan fazla iş artışını temsil ettiğini vurguluyor. Uluslararası ziya­retçi harcamalarının 2019 zir­vesine yaklaşarak 1,89 trilyon dolara ulaşması beklenirken, yerli turistlerin rekor bir yılda olduğundan daha fazla harca­ma yaparak 5,4 trilyon dolara ulaşması tahmin ediliyor.

10 yıl sonrası için umut veren öngörülerde bulunuldu

WTTC; gelecek 10 yıl için seyahat ve turizm sektörle­rinde, güçlü büyüme ve kari­yer fırsatlarıyla karakterize edilen umut verici bir gelecek öngörüyor. 2034 yılına kadar sektör, küresel ekonomiyi 16 trilyon dolarlık değerle güç­lendirecek ve tüm ekonomik manzaranın yüzde 11,4'ünü oluşturacak.

Rapordaki değerlendirme­ler şöyle devam ediyor: “Bu patlayan endüstrinin ayrıca dünya çapında 449 milyon ki­şiye istihdam sağlayarak bir iş yaratma devi olması bekleni­yor. İş gücünün yaklaşık yüzde 12,2'si bu canlı sektöre güç ve­recek ve seyahat endüstrisinin küresel istihdamdaki önemli rolünü sergileyecek.

Analiz edilen ülkelerin dört­te üçünden fazlasının GSYİH katkısı açısından 2019'un en yüksek noktasını aşması bek­lenirken, seyahat ve turizm sektörleri; şimdiye kadarki en dönüştürücü döneminin eşi­ğinde ve daha önce görmedi­ğimiz bir ölçekte refah, yenilik ve bağlantı vaat ediyor.”

Rapordan geçen yıla bakış: Dünya çapındaki istihdam 330 milyona çıktı

-Ekonomik belirsizliklere ve jeopolitik sarsıntılara rağmen seyahat ve turizm sektörü gelişiyor. Yaklaşık 10 trilyon dolarlık ekonomik enjeksiyonla sektör, pandemi öncesi zirvesine ulaşarak küresel ekonomideki kritik rolünü kanıtlamıştır.

-2023'te 9,9 trilyon doların biraz üzerinde küresel GSYİH'nın yüzde 9,1'ini temsil eden seyahat ve turizmin finansal ayak izi; 2019'daki seyahatin altın yılından bu yana zirvesinin yalnızca yüzde 4 gerisinde kalarak en büyüğü oldu.

-Sektör, ayrıca iş gücünü ek 27,4 milyon kişiyle destekleyerek dünya çapındaki toplam istihdamı yaklaşık 330 milyon kişiye çıkardı.

-Uluslararası harcamalar yüzde 33,1 artarak 1,63 trilyon dolara ulaştı ve yerel harcamalar yüzde 18'den fazla artarak 5 trilyon dolara ulaştı.

- 2023, seyahate olan tutkuyu göstererek sahneyi hazırladı ve 2024'te rekor kırılacak bir yılın önünü açtı.

-Bu büyüme, dünyanın en büyük iki turizm pazarının uluslararası ziyaretçi harcamaları açısından geride kalmasına rağmen gerçekleşti; hem ABD hem de Çin'de uluslararası turist harcamalarında çok daha yavaş bir geri dönüş görüldü.