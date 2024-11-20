Küresel turizm yatırımcıları İstanbul'da buluşuyor

TTYD tarafından 26-27 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek Turizm Yatırım Forumu 2024'ün bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Dernek Başkanı Oya Narin, Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi verilerine göre 2023'te turizm ve seyahat sektörünün doğrudan ve dolaylı katkısının 9,5 trilyon dolar olduğunu, bunun da küresel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın yüzde 9,1’ini oluşturduğunu söyledi.

2033 yılında turizm sektörünün ekonomiye katkısının yaklaşık 15,5 trilyon dolara yükseleceğinin öngörüldüğünü aktaran Narin, küresel GSYH’nin yüzde 11’ini oluşturması ve yarattığı istihdamın da 100 milyon kişi artarak 430 milyona ulaşacağının tahmin edildiğini belirtti.

2026 yılında turizm yatırımlarında hamleler dönemi başlıyor

Gelecek 10 yılda turizm sektörüne yapılacak 75 milyar dolarlık yatırımla, 1 trilyon dolarlık turizm geliri elde edilebileceğini hesapladıklarını anlatan Narin, şunları kaydetti: "Salgından sonra yerli turizm yatırımlarında çok ciddi bir hareket oldu. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yatırımlarına hızla devam ediyor. Bir taraftan da Asya gelişiyor; rekabetin artmasının iyi tarafı, Çin ve Hindistan nüfuslarını artık gezgin olarak turizmde görecek olmamamız. 4 milyarlık bir potansiyel var. Bu durum, turizmin 12 aya yayılmasına imkan verecek. O coğrafyadaki kişiler çok fazla deniz, kum tatili yapmıyor, kendi kültürel sebeplerinden dolayı. Buradan gelecek potansiyelle biz, her zaman yukarıya doğru giden trendimizi koruyacağız."

Foruma özel uygulama

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve WTTC stratejik ortaklığında gerçekleştirilecek ve bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek forumda 26 farklı oturumda yaklaşık 90 üst düzey isim konuşmacı olarak yer alacak. Forumda seyahat ve turizm yatırımları için gelecek stratejilerden dönüşüm ve trendlere, kültür, sanat, eğlence, sağlıklı yaşam, medikale kadar turizm ve yatırımlara dair tüm detaylar yetkili isimler tarafından ele alınacak. Öte yandan, TIF 2024 için özel olarak tasarlanan uygulamada, katılımcılar programın ve konuşmacıların detaylarına ulaşabilirken, diğer katılımcılarla doğrudan mesajlaşıp, toplantı yapabiliyor.