‘Kurumsal Girişim Sermayesi Konferansı’ için geri sayım başladı

GKP Kurucusu ve Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Rektör Danışmanı İhsan Elgin’in ile Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert’in açılış konuşmalarıyla başlayacak etkinliğin keynote konuşmacılığını ise Fiba Holding Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Murat Özyeğin ile Londra merkezli Global Corporate Venturing CEO'su James Mawson üstleniyor. Konferansta ayrıca Alarko Holding, Eczacıbaşı Holding, Esas Holding, Fark Holding, İnci Holding, Sabancı Holding, Yıldız Holding ve Albaraka Türk, Fibabanka, Ford Otosan, İş Bankası, Logo Teknoloji, Otokoç Otomotiv, QNB Finansbank ve Vestel’den konuşmacılar yer alacak.

Girişim ekosisteminin hızlanması amaçlanıyor

Bugün Türkiye’de çok etkili olan Kurumsal Girişim Sermayesi (CVC) alanı tüm hızıyla büyümeye devam ederken, alanında ilk olan bu konferans ile herkesin birbirinden öğrenebilmesinin, yatırımların ve yatırım tezlerinin kamuoyu tarafından bilinmesinin sağlanması ve böylece girişim ekosisteminin hızlanmasına destek olunması amaçlanıyor.