4.7 milyarlık navlun geliri yabancıya gitti
Türk nakliyeci Avrupa'dan boş dönüşler nedeniyle sıkıntıya girdi, bunu fırsat bilen yabancı nakliyeci ihracat, ithalat ve transit taşımalarda payını artırdı. Yerli firmalar 2018'de 2.7 milyar euro navlun geliri elde ederken, 800 milyon euroluk navlunu ise yabancı kaptı. (Aysel Yücel)
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