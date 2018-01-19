ABC Lojistik, 2018'e yeni yatırımlarla başladı

19 Ocak 2018

İkbal FİDAN

KAYSERİ - ABC Lojistik A.Ş. kurumlara etkin bilgi güvenliği yönetiminin nasıl yapılması gerektiği konusunda standartlar getiren ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesini ve etkin bir kalite yönetim sistemi konusunda standartlar getiren ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini aldı. 2018 yılına yeni yatırımlarla başlayan ABC Lojistik, filosuna da 50 çekici ve 100 dorse kazandırdı.

"Yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz"

Kara, hava, deniz ve demiryolu nakliyesi, fuar ve etkinlik lojistiği, proje taşımacılığı, gümrükleme, sigorta, depolama ve diğer tüm lojistik hizmetlerini sunan ABC Lojistik A.Ş. Genel Müdürü Hamit Cingöz, "2018 yılına yeni yatırımlarla başladık. Filomuza 50 çekici ve 100 dorse daha kazandırdık. ABC Lojistik olarak, özverili ve titiz bir çalışma sonucunda hazırlamış olduğumuz dosyayı Gümrük ve Ticaret Bakanlığına göndererek, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) sürecini başlattık. Ülkemizin parlak geleceğine destek için yatırımlarımıza ara vermeden ve hız kesmeden devam edeceğiz" dedi. Hamit Cingöz, "Vermiş olduğumuz hizmetin kalitesini, Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2015 ile belgelendirdik. ISO 27001 belgesi ile de bilgi güvenliği kapsamında risklerin tanımlanmasını, tespit edilmesini, önlemlerin belirlenmesini ve uygulanmasını sağladık. Bu belge ile sadece ABC Lojistik'e ait olan bilgilerin değil, aynı zamanda müşterilere ait bilgilerin de korunması sağlamış olduk" ifadelerini kullandı.