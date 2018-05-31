AresTersanesi, Katar'a 13 gemiyi teslim etti

31 Mayıs 2018

BARIŞ SEDEF

İSTANBUL - Katar İç İşleri Bakanlığı tarafından düzenlenen ve dünya çapında 18 firmanın katıldığı Hercules Sınıfı Karakol Gemileri ihalesini Ares Tersanesi kazanmıştı. 17 adet sürat devriye botlarını kapsayan projede toplamda 13 bot teslim edildi. İki botun ise haziranda teslim edilmesi bekleniyor.

Proje kapsamında teslim edilmekte olan gemilerin toplam DWT kapasitesi ise yaklaşık 4 bin gross ton. Hercules Sınıfı Karakol Gemilerine ilişkin projelerin toplam yatırım bedelinin 200 milyon doların üzerinde olduğunu ifade eden Ares Tersanesi Genel Müdür Yardımcısı Özgün Utku Alanç, bugüne kadar 5 adet 24 metre ve 7 adet 34 metre çok maksatlı devriye botu ile 1 adet 48 metre açık deniz karakol gemisini Katar Sahil Güvenlik Komutanlığı’na başarıyla teslim ettiklerini söyledi. Alanç, “Gemi inşa sektöründe nadir rastlayabileceğiniz bir örnekle, mevcut durum itibariyle proje takviminde yaklaşık 1,5 yıl önde ilerliyoruz ve projeyi sözleşme takviminde belirtilen teslim süresinden neredeyse 2 yıl önce tamamlayacağımızı öngörüyoruz” şeklinde konuştu.

20 yıl gövde garantisi veriyor

Ares tersanesinin askeri gemi inşasında epoksi reçine ile full vakum infüzyon teknolojisi kullanarak üretim yapan tek tersane olduğunu anlatan Alanç, inşa ettikleri teknelere 20 yıla kadar gövde garantisi verdiklerini, bu özellikleri nedeniyle ihalelerde avantaj elde ettiklerini söyledi.

Alanç, Ocak 2018’de imzaladıkları sözleşmeye ilişkin de bilgi vererek, “Teslim edilmekte olan botlara entegre edilmek üzere, ASELSAN üretimi 12 adet 30mm muhafız ve 29 adet 12,7mm stamp silah sistemi, elektrooptik sensörler, cayro pusula sistemleri, yalpa ve trim sönümlendirici stabilizasyon sistemleri ile üretimi Ares tasarım olan 7,5m 14 adet Ares 24 harpoon Interseptör botunu teslim etmeye başladık” dedi. Mart ayında Doha, Katar’da gerçekleştirilen fuarda, Katar Sahil Güvenlik Komutanlığı ile 9 gemilik bir sözleşme daha imzaladıklarını belirten Alanç, “Mevcut projede yer alan 48m Ares 150 Hercules Açık Deniz Karakol Gemisine 3 adet daha ilave sipariş edidi, ayrıca Katar İç Güvenlik Kuvvetleri için 6 adet 24 metrelik Ares 80 SAT Özel Harekat Botunun inşa hazırlıklarına başlanmıştır” diye konuştu.