Egeli taşımacılara rekabet soruşturması

06 Kasım 2018

Kerim ÜLKER

Ege Konteyner Nakliyecileri Derneği ve üyelerinin fiyat tespiti yapmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak re’sen başlatılan ön araştırma, Rekabet Kurulu’nca karara bağlandı.

Öna raştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak, Arma Grup Loj. Tur. Tic. Ltd. Şti, Çardak Kardeşler Nak. Tic. Ltd. Şti, Ege Konteyner Nakliyecileri Derneği, Fuat Taşımacılık Otomotiv. San. ve Tic. Ltd. Şti, Karataş Lojistik Kerem Karataş, Öztürk Kırşehir Nak. Ulus. Taş. İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti, Seçkinler Loj. Nak. Gıd. ve Kom. Ltd. Şti, Serhat Loj. Müm. Güm. Nak. Tic. Ltd. Şti, Ulupınar Nakliyat ve Orman Ürünleri Tic. ve San. Ltd. Şti, Pantrans Uluslararası Deniz ve Kara Taş. Ltd. Şti, Yanardağ Lojistik A.Ş hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumu’nun resmi sitesinden yapılan açıklamada ayrıca “Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerine kararın tebliğ edilmesini takiben kamuoyunun bilgisine sunulur. Kamuoyunun Rekabet Kurulu kararları hakkında bilgilendirilmesi kapsamında yapılan bu açıklamalar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz” bilgisi yer aldı.