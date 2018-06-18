TIRPORT, OSB'lerde de hizmet verecek

18 Haziran 2018

Amazon, Alibaba gibi e-Ticaret devleri, işbirlikleri ve satın almalarla Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor. 2018 başı itibariyle 12 milyar dolar hacme ulaşan Türk e-ticaret pazarının, önümüzdeki 5 yıl içinde en az 4 kat büyümesi bekleniyor. Bu fırsat, global aktörlerin de dikkatini çekiyor. Amazon kurumsal olarak artık Türkiye’ye geldi. Alibaba ise KOBİ’lerle dev işbirliklerine hazırlanıyor.

Bütün bunlar olurken dünyada ve Türkiye’de e-ticaret lojistiği tamamen özel bir hizmet alanı olmaya hazırlanıyor.

Dünyanın önde gelen danışmanlık firmalarının büyük müşterileri için Türkiye, Polonya, Romanya, Rusya gibi ülkelerdeki lojistik pazarını ve potansiyellerini araştırdığına dikkat çeken TIRPORT Pazarlama Direktörü Burcu Kale, şunları söyledi:

“Ülkemize ve iş modellerimize son birkaç aydır yurt dışı kaynaklı enteresan bir ilgi var. Dünya devlerinin temsilcileriyle ardı ardına sektör ve işbirliği toplantıları yapılıyor. Tele-konferanslar düzenleniyor. Pazardaki muhtemel işbirliklerine ve bölgesel aktörlere bakıyorlar. Avrupa’nın en büyük kamyon pazarı olan Türkiye başta olmak üzere, bu alanda yakında önemli işbirlikleri ve satın almaları görebiliriz. Bunlardan birisi de TIRPORT olacak” dedi.

TIRPORT, Türkiye’nin ilk milyar dolarlık StartUp’ı olmaya hazır

Türkiye’nin lojistiğini Uberleştiren ve “YükCEPte” sloganıyla sektörün merkezine oturan TIRPORT, lojistiğin tüm taraflarını mobil telefonlarda buluşturan yenilikçi iş modelleriyle, Türkiye’den globale açılacak ilk milyar dolarlık StartUp’ı olma yolunda ilerliyor. TIRPORT bugünlerde, her gün 100 bin kamyonun yük aldığı Organize Sanayi Bölgelerine de lojistik çözüm ortağı olarak girmeye hazırlanıyor.

Türkiye’nin önde gelen markaları ve lojistik firmaları ile çalışmaya başlayan; global aktörlerin lojistik operasyonlarının yönetimi emanet ettikleri TIRPORT İş Geliştirme Müdürü Alemdar Kadıoğlu, yaşananları şöyle değerlendiriyor:

“Global devler, Türk pazarının büyüklüğünün ve potansiyelinin son derece fakındalar. Pazarı yakından anlamaya ve analiz etmeye çalışıyorlar. TIRPORT olarak bizim sektöre neler kattığımızı, neleri farklı yaptığımızı, sektörde nasıl tarafsız durabildiğimizi, global aktörlere göre üstünlüklerimizi biliyorlar. TIRPORT’un, hem bir lojistik ERP gibi, hem de UBER gibi hizmet verebiliyor olması da ilgilerini artırıyor” diye konuştu.

Ülkemiz lojistik sektörünün 2018 yılı büyüklüğü yaklaşık 350 Milyar TL

Avrupa’nın en büyük kamyon pazarı olan Türkiye’de yollarda yaklaşık 850 bin kamyon, 1.2 milyon SRC Belgeli kamyon şoförü var. Her gün en az 600 binin üzerinde yüklemenin yapıldığı sektörün, 2018 yılı itibariyle büyüklüğü yaklaşık 350 Milyar TL civarındadır. Özetle ülkemizde her gün 600 bin kamyon yük alıyor ve nakliye sektöründe günde 600 Milyon TL dönüyor. Diğer çarpıcı bir konu ise, Türkiye’de yollardaki 20 kamyonun 19’nun şahıslara ait olmasıdır. Günlük 2 bin yükleme yapan, ama tek bir kamyonu olmayan büyük lojistik firmaları da pazarda yerlerini aldı. Bu özellik dijital platformları ve sektördeki akıllı veri yönetimini daha da stratejik hale getiriyor. Lojistik eko-sistemi; depolama, araç satışı, servis, lastik vb. hizmetler, sigorta gibi enstrümanlarla birlikte ele alındığında pazarın yıllık büyüklüğü 500 milyar TL’yi geçiyor. Bu da büyük aktörlerin dikkatini çekiyor.

Çinli Huochebang, 1.9 milyar dolar yatırım aldı

ABD’de Coyote, Convoy, FourKites gibi lojistik dijital platformlar tek tek milyar USD’lık değeri aşarken, 2018 itibariyle global sektör devleri gözlerini Türkiye’nin de olduğu Avrupa pazarına dikti. Yine dijitalleşmenin bir parçası olarak UBER’leşmenin, her geçen gün hayatımıza daha fazla dokunduğu şu günlerde, lojistik sektöründe önemli bir yatırım haberi Çin’den geldi. Internet devi Google’ın ana şirketi Alphabet ve Japonya’nın önde gelen teknoloji yatırım şirketi Softbank’ın liderliğini üstendiği global fon grubu; Çin’de “UBER” tarzı faaliyet gösteren kamyon kiralama hizmetleri şirketi Huochebang’e (Manbang) 1.9 milyar dolar yatırım yapma kararı aldı.

Bu karar ile Çin’in e-Ticaret devi Alibaba ve sosyal medya devi Tencent’in de ana yatırımcıları arasında yer alan Huochebang (Manbang)’ın pazar değeri de yaklaşık 6.5 Milyar doları aştı. Bir dijital platform olarak Huochebang (Manbang)’ı, bu kadar değerli yapan konuların başında, Çin’deki 7 milyonluk kamyon pazarının yaklaşık 5.2 milyonunun Huochebang dijital platformunun üyesi olması ve Çin’de her gün 50 binin üzerindeki taşımanın buradan gerçekleşmesidir.