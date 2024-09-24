“Maaşların yükselmesi için prime esas tavan değişsin”
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, istihdam üzerindeki yüklerinin rekabet edilen ülkelerin çok üzerinde olduğunu belirterek, “Çalışanlarımızın net ücretlerini artırabilmemiz için gelir vergisi basamakları ve oranlarıyla prime esas ücret tavanının yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz" dedi.
Nagihan KALSIN
Türkiye Odalar ve Borsa Birliği’nin (TOBB) ev sahipliğinde düzenlenen “İş Dünyası İstişare Toplantısı”, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın katılımıyla dün yapıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu istihdam üzerindeki yüklerin rekabet edilen ülkelerin çok üzerinde olduğunu söyledi.
Hisarcıklıoğlu, “Ücretler üzerindeki vergi ve prim yüklerini en azından OECD ortalamasına çekmeliyiz. Gelir vergisinin ilk basamağı geçmişte asgari ücretin yaklaşık 22 katıydı bu gün ise 6 katına düşmüş durumda” şeklinde konuştu.
“Emek yoğun sektörlere ilave teşvik sağlamalıyız”
Benzer bir durumUN SGK prime esas tavan ücretinde yaşandığına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Tavan ücret geçmişte asgari ücretin 5 katı olarak uygulanırken bugün 7,5 kat olarak uygulanıyor. Çalışanlarımızın alacakları net ücretleri artırabilmemiz için gelir vergisi basamakları ve oranları ile prime esas ücret tavanının yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz.
Mevcut istihdamın korunması ve yeni iş alanlarının açılabilmesi için istihdam teşviklerini de çok önemli görüyoruz. Geçmişten beri uygulanan 5 puanlık prim teşviki, istihdama doğrudan destek sağladığı gibi uygulanması da oldukça basit. Bu teşvikin aynen sürdürülmesi işletmelerimiz için çok önemli” açıklamasında bulundu.
Son dönemde, özellikle emek yoğun sektörlerin, başta ham madde ve enerjide meydana gelen artışlar ile diğer maliyetlerden dolayı ihracatta rekabetçiliklerini kaybettiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Emek yoğun sektörlerde iş gücü kaybının önüne geçmek üzere ilave teşvikler sağlamalıyız” diye konuştu.
Toplantıda imzalanan Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programı (NİYEP) protokolü ile aktif iş gücü programları kapsamında işletmelerin ihtiyaç duyduğu iş gücü taleplerinin oda ve borsalarda toplanacağını, ihtiyaçlara uygun eğitim programlarının hazırlanacağını bildiren Hisarcıklıoğlu, “Daha sonra programdan faydalanmak isteyen adaylar bir araya getirilerek teorik eğitimleri verilecek, devamında da işbaşı eğitim programları kapsamında işletmelerde uygulamalı eğitime tabi tutularak istihdamları sağlanacak” İfadelerini kullandı.
“Eleman ihtiyacı hızla çözülecek”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) alınacak 30 bin temizlik işçisiyle ilgili soru üzerine “30 bin kontenjanı biz Milli Eğitim Bakanlığımıza verdik. Koşullarını valiliklerimiz belirliyor, işbirliği içerisinde” ifadelerini kullandı. Bakan Işıkhan, günlük 566 lira 73 kuruş olarak belirlenen İşgücü Uyum Programı harçlığının az bulunduğuna ilişkin soruya da “Ücretin artırılması noktasında bir çalışma içerisindeyiz.” cevabını verdi.
Aday Havuz Sistemi ile artık işverenlerin İŞKUR›a kayıtlı iş arayanlara ulaşabileceğini, onlara sistem üzerinden mesaj gönderip davet edebileceğini kaydeden Işıkhan, “Böylece işverenlerimizin eleman ihtiyaçlarını en kısa zamanda gidermelerini sağlamış olacağız. İmzalanan protokolle birlikte, İŞKUR ve TOBB’un güçlü işbirliğiyle işverenlerimizin talep ettiği yetkinliklere sahip bireylerin yetiştirilmesi noktasında önemli bir adım atıyoruz. NİYEP ile işverenlerimize çalışan sayısının yüzde 50’sine kadar kontenjan kullanmalarını sağlayacağız” dedi.