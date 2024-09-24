“Maaşların yükselmesi için prime esas tavan değişsin”

Nagihan KALSIN

Türkiye Odalar ve Bor­sa Birliği’nin (TOBB) ev sahipliğinde dü­zenlenen “İş Dünyası İstişare Toplantısı”, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işık­han’ın katılımıyla dün yapıl­dı. TOBB Başkanı Rifat Hi­sarcıklıoğlu istihdam üzerin­deki yüklerin rekabet edilen ülkelerin çok üzerinde oldu­ğunu söyledi.

Hisarcıklıoğ­lu, “Ücretler üzerindeki vergi ve prim yüklerini en azından OECD ortalamasına çekme­liyiz. Gelir vergisinin ilk ba­samağı geçmişte asgari ücre­tin yaklaşık 22 katıydı bu gün ise 6 katına düşmüş durumda” şeklinde konuştu.

“Emek yoğun sektörlere ilave teşvik sağlamalıyız”

Benzer bir durumUN SGK prime esas tavan ücretin­de yaşandığına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Tavan ücret geçmişte asgari ücretin 5 ka­tı olarak uygulanırken bugün 7,5 kat olarak uygulanıyor. Çalışanlarımızın alacakları net ücretleri artırabilmemiz için gelir vergisi basamakla­rı ve oranları ile prime esas ücret tavanının yeniden dü­zenlenmesini talep ediyoruz.

Mevcut istihdamın korun­ması ve yeni iş alanlarının açılabilmesi için istihdam teşviklerini de çok önem­li görüyoruz. Geçmişten be­ri uygulanan 5 puanlık prim teşviki, istihdama doğrudan destek sağladığı gibi uygulan­ması da oldukça basit. Bu teş­vikin aynen sürdürülmesi iş­letmelerimiz için çok önemli” açıklamasında bulundu.

Son dönemde, özellikle emek yoğun sektörlerin, başta ham madde ve enerjide mey­dana gelen artışlar ile diğer maliyetlerden dolayı ihracat­ta rekabetçiliklerini kaybetti­ğini vurgulayan Hisarcıklıoğ­lu, “Emek yoğun sektörlerde iş gücü kaybının önüne geçmek üzere ilave teşvikler sağlama­lıyız” diye konuştu.

Toplantıda imzalanan Nite­likli İş Gücü Yetiştirme Prog­ramı (NİYEP) protokolü ile aktif iş gücü programları kap­samında işletmelerin ihtiyaç duyduğu iş gücü taleplerinin oda ve borsalarda toplanaca­ğını, ihtiyaçlara uygun eğitim programlarının hazırlanaca­ğını bildiren Hisarcıklıoğlu, “Daha sonra programdan fay­dalanmak isteyen adaylar bir araya getirilerek teorik eği­timleri verilecek, devamında da işbaşı eğitim programları kapsamında işletmelerde uy­gulamalı eğitime tabi tutula­rak istihdamları sağlanacak” İfadelerini kullandı.

“Eleman ihtiyacı hızla çözülecek”

Çalışma ve Sosyal Güven­lik Bakanı Vedat Işıkhan, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) alınacak 30 bin te­mizlik işçisiyle ilgili soru üzerine “30 bin kontenjanı biz Milli Eğitim Bakanlığı­mıza verdik. Koşullarını valiliklerimiz belirliyor, iş­birliği içerisinde” ifadeleri­ni kullandı. Bakan Işıkhan, günlük 566 lira 73 kuruş olarak belirlenen İşgücü Uyum Programı harçlığı­nın az bulunduğuna ilişkin soruya da “Ücretin artırıl­ması noktasında bir çalış­ma içerisindeyiz.” cevabını verdi.

Aday Havuz Sistemi ile artık işverenlerin İŞ­KUR›a kayıtlı iş arayanla­ra ulaşabileceğini, onlara sistem üzerinden mesaj gönderip davet edebile­ceğini kaydeden Işıkhan, “Böylece işverenlerimizin eleman ihtiyaçlarını en kı­sa zamanda gidermelerini sağlamış olacağız. İmza­lanan protokolle birlikte, İŞKUR ve TOBB’un güçlü işbirliğiyle işverenlerimi­zin talep ettiği yetkinlikle­re sahip bireylerin yetişti­rilmesi noktasında önemli bir adım atıyoruz. NİYEP ile işverenlerimize çalışan sa­yısının yüzde 50’sine kadar kontenjan kullanmalarını sağlayacağız” dedi.