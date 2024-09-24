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“Maaşların yükselmesi için prime esas tavan değişsin”

 TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, istihdam üzerindeki yüklerinin rekabet edilen ülkelerin çok üzerinde olduğunu belirterek, “Çalışanlarımızın net ücretlerini artırabilmemiz için gelir vergisi basamakları ve oranlarıyla prime esas ücret tavanının yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz" dedi.

Dünya Gazetesi
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Nagihan KALSIN

Türkiye Odalar ve Bor­sa Birliği’nin (TOBB) ev sahipliğinde dü­zenlenen “İş Dünyası İstişare Toplantısı”, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işık­han’ın katılımıyla dün yapıl­dı. TOBB Başkanı Rifat Hi­sarcıklıoğlu istihdam üzerin­deki yüklerin rekabet edilen ülkelerin çok üzerinde oldu­ğunu söyledi.

Hisarcıklıoğ­lu, “Ücretler üzerindeki vergi ve prim yüklerini en azından OECD ortalamasına çekme­liyiz. Gelir vergisinin ilk ba­samağı geçmişte asgari ücre­tin yaklaşık 22 katıydı bu gün ise 6 katına düşmüş durumda” şeklinde konuştu.

“Emek yoğun sektörlere ilave teşvik sağlamalıyız”

Benzer bir durumUN SGK prime esas tavan ücretin­de yaşandığına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Tavan ücret geçmişte asgari ücretin 5 ka­tı olarak uygulanırken bugün 7,5 kat olarak uygulanıyor. Çalışanlarımızın alacakları net ücretleri artırabilmemiz için gelir vergisi basamakla­rı ve oranları ile prime esas ücret tavanının yeniden dü­zenlenmesini talep ediyoruz.

Mevcut istihdamın korun­ması ve yeni iş alanlarının açılabilmesi için istihdam teşviklerini de çok önem­li görüyoruz. Geçmişten be­ri uygulanan 5 puanlık prim teşviki, istihdama doğrudan destek sağladığı gibi uygulan­ması da oldukça basit. Bu teş­vikin aynen sürdürülmesi iş­letmelerimiz için çok önemli” açıklamasında bulundu.

Son dönemde, özellikle emek yoğun sektörlerin, başta ham madde ve enerjide mey­dana gelen artışlar ile diğer maliyetlerden dolayı ihracat­ta rekabetçiliklerini kaybetti­ğini vurgulayan Hisarcıklıoğ­lu, “Emek yoğun sektörlerde iş gücü kaybının önüne geçmek üzere ilave teşvikler sağlama­lıyız” diye konuştu.

Toplantıda imzalanan Nite­likli İş Gücü Yetiştirme Prog­ramı (NİYEP) protokolü ile aktif iş gücü programları kap­samında işletmelerin ihtiyaç duyduğu iş gücü taleplerinin oda ve borsalarda toplanaca­ğını, ihtiyaçlara uygun eğitim programlarının hazırlanaca­ğını bildiren Hisarcıklıoğlu, “Daha sonra programdan fay­dalanmak isteyen adaylar bir araya getirilerek teorik eği­timleri verilecek, devamında da işbaşı eğitim programları kapsamında işletmelerde uy­gulamalı eğitime tabi tutula­rak istihdamları sağlanacak” İfadelerini kullandı.

“Eleman ihtiyacı hızla çözülecek”

Çalışma ve Sosyal Güven­lik Bakanı Vedat Işıkhan, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) alınacak 30 bin te­mizlik işçisiyle ilgili soru üzerine “30 bin kontenjanı biz Milli Eğitim Bakanlığı­mıza verdik. Koşullarını valiliklerimiz belirliyor, iş­birliği içerisinde” ifadeleri­ni kullandı. Bakan Işıkhan, günlük 566 lira 73 kuruş olarak belirlenen İşgücü Uyum Programı harçlığı­nın az bulunduğuna ilişkin soruya da “Ücretin artırıl­ması noktasında bir çalış­ma içerisindeyiz.” cevabını verdi.

Aday Havuz Sistemi ile artık işverenlerin İŞ­KUR›a kayıtlı iş arayanla­ra ulaşabileceğini, onlara sistem üzerinden mesaj gönderip davet edebile­ceğini kaydeden Işıkhan, “Böylece işverenlerimizin eleman ihtiyaçlarını en kı­sa zamanda gidermelerini sağlamış olacağız. İmza­lanan protokolle birlikte, İŞKUR ve TOBB’un güçlü işbirliğiyle işverenlerimi­zin talep ettiği yetkinlikle­re sahip bireylerin yetişti­rilmesi noktasında önemli bir adım atıyoruz. NİYEP ile işverenlerimize çalışan sa­yısının yüzde 50’sine kadar kontenjan kullanmalarını sağlayacağız” dedi.