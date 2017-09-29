Makina sektörü MAKTEK İzmir Fuarıyla buluşuyor

29 Eylül 2017

TÜYAP tarafından, Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) işbirliğiyle düzenlenen MAKTEK İzmir Fuarı, makina sektörünün öncü firmalarını bir araya getirecek.



Ekonomi Bakanlığı’nın destekleri, 390 firma-firma temsilciliği ve 875 markanın katılımıyla Fuar İzmir’de gerçekleşecek MAKTEK İzmir Fuarı’nın 250 milyon dolarlık iş hacmi yaratması bekleniyor.



Türkiye’nin 2023 yılındaki 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmasında stratejik bir öneme sahip olan “Makina” ve “Takım tezgahları” sektörünün kalbi bu yıl İzmir’de atacak.

Yıllardır ara vermeden düzenlenen MAKTEK Avrasya Fuarı’nın Ege ayağını oluşturan MAKTEK İzmir Fuarı’nın açılış töreni, 4 Ekim 2017 Çarşamba günü gerçekleşecek. Yabancı misyon temsilcilikleri ve alım heyetlerinin de ağırlanacağı fuarda, geleceğin akıllı üretim teknolojileri sergilenecek ve yeni pazarlara açılma konusunda firmalara imkan sağlanacak.

Fuarlar ekonomiyi destekliyor

Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) Başkanı Hakan Aydoğdu yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Takım tezgahlarının gelişimi, diğer sektörleri de doğrudan etkiliyor. Sanayide imal edilen her ürün, ya bir takım tezgahı ya da yine bir takım tezgahı ile imal edilmiş bir makina ya da kalıp vasıtası ile üretiliyor. Bu açıdan takım tezgahı satışlarındaki ivmeler ülke ekonomisi hakkında da çeşitli fikirler veriyor. Satışların artması üretimin arttığını gösterdiğinden ülke ekonomisinde de olumlu bir gelişmeye işaret ediyor. Yerli ve yabancı takım tezgahlarını bir arada görerek kıyaslama imkanı sunduğu için MAKTEK büyük bir öneme sahip. Bu fuar sadece İzmir için değil, çevre iller ve ülkeler için de büyük potansiyel arz ediyor. İstanbul’daki fuara katılamayanlar bu fuara gelebilecek. Bu tür fuarlar Türkiye ekonomisine ve kendi sektörüne büyük katkı sağlıyor.”

250 milyon dolarlık iş hacmi hedefleniyor

Ege Bölgesi’nin, makina sektörünün gelişimi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Ege Bölgesi, ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının yüzde 16’sını bünyesinde barındırıyor. Bu oldukça önemli bir oran ve Ege Bölgesi’nin taşıdığı büyük potansiyele işaret ediyor. Dönüşümlü olarak gerçekleştireceğimiz MAKTEK Fuarı, tekli yıllarda İzmir’de, çiftli yıllarda ise İstanbul’da sektörü bir araya getirecek. Geleneksel imalat sanayinin yerini, bilişim teknolojileriyle entegre olmuş üretim sistemlerine bıraktığı Endüstri 4.0, önümüzdeki 10 yıl içinde, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için yeni fırsatlar yaratacak. MAKTEK İzmir’de, Endüstri 4.0’a uygun üretim için gerekli makinalar sergilenecek. 43 bin m2 kapalı alanda gerçekleşecek fuar diğer büyük sanayi şehirlerinden ziyaretçileri de ağırlayacak. Fuar toplamda 390 firma-firma temsilciliği ve 875 markayı aynı platformda buluşturacak. 40 ülkeden 35 bin ziyaretçi gibi bir hedefimiz var. Geleceğin akıllı üretim teknolojilerinin görülebileceği fuarın bu yıl 250 milyon dolarlık iş hacmi yaratmasını hedefliyoruz.”



MAKTEK İzmir Fuar’ında, universal talaşlı imalat makinaları, sac işleme makinaları, kesici takımlar, takım tutucular, CAD/CAM, PLM yazılımları, ölçü aletleri, kalite kontrol cihaz ve ekipmanları, kaynak, kesme ekipmanları, kaynak makinaları, yedek parça, ısıl işlem donanımları, taşıma sistemleri, yağlama ve soğutma sistemleri sergilenecek.



MAKTEK İzmir, 4–6 Ekim 2017 tarihlerinde 10:00–19:00, 7 Ekim 2017 tarihinde de 10:00–18:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.