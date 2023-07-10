Makinada dışa bağımlılığı yerli üretimle azaltacak

Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR

Makina, inșaat, enerji, hırdavat ve nalburiye sektörlerinde, 100 yıla yaklașan ticari geçmişiyle faaliyetlerini sürdüren Reis Makina’nın en önemli hedefi üretimde dışa bağımlı yapıyı değiştirmek ve üretim makinelerini Türkiye’de imal etmek.

Makita, Knipex, Kipor, Lavorwash, Dolmar, Leica, Virax, Gison, BMI, Bea ve Proxxonbașta olmak üzere, küresel büyüklükte birçok markanın Türkiye Genel Distribütörü olan Reis Makina’nın, Sancaktepe’de 10 bin metrekarelik bir alanda hem yönetim hem de üretim alanları bulunuyor.

Orhanlı’da 15 bin metrekare merkez deposu, Konya’da da kaldırma ekipmanları, jeneratör ve metal işleme makineleri üretim tesisi mevcut. Reis Makina Genel Müdürü Başar Demircan, şirketin üretim kapasitesini artıracağını söyledi. Demircan, “Yalova’da kurulacak olan 55 bin metrekarelik üretim tesisinde, Biglift, Craft ve Full markaları ile yapacağımız üretimle hem yurt içi üretime büyük bir katkı sağlayacağız hem de Türkiye’nin ihracatta elini güçlendireceğiz.

Aynı zamanda Konya’daki üretim tesislerini büyüteceğiz. Yalova üretim tesislerinde 2 yıl içinde 100 milyon dolarlık üretim hacmi planlıyoruz. En önemli hedefimiz üretimde dışa bağımlı yapıyı değiştirmek” diye konuştu.

Yalova’da 40 milyon dolarlık yatırım

“Yalova’daki üretim tesisimiz, iki aşamada tamamlanacak” diyen Demircan, tesise ilk aşamada 40 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını kaydetti.

Demircan, yatırımlarımla ilgili şunları söyledi: “İlk bölümünü Haziran 2025 gibi hayata geçirmek için çalışıyoruz. İkinci aşamaya 3 sene sonra karar vereceğiz. Yalova’daki üretim kapasitesiyle şu anda yıllık üretimimiz 1.200 adet büyük KWA jeneratörken, bu sayı 8 bin adete çıkacak. İlk etapta kendi markamız olan Full Jeneratörlerini üreteceğiz.

Şu anda jenaratör üretimimizi İstanbul Sancaktepe’de bulunan 10 bin metrekare büyüklüğündeki imalat tesisimizde yapıyoruz. Arkasından metal kesme işleminde kullanılan torna markamız olan Craft’ın üretimini yapmayı planlıyoruz.”

“2023 ciro hedefi 100 milyon dolar”

Şirketin büyüklüğü hakkında bilgi veren Demircan, geçen senenin ilk 6 ayına göre 2023’te dolar bazında yüzde 60 büyüdüklerini anlattı.

Demircan, “Temmuz ayı itibarıyla baktığımızda 2023 yılını 100 milyon dolar ciro ile kapatacağımızı ön görüyoruz. 2030 vizyonumuzu da hesapladık. İmalatla ilgili yatırımlarımız hız kazandı. Yalova’da yeni bir üretim tesisi yapıyoruz. Burası tamamlandığında 2030 yılı için 300 milyon dolar ciro hedefimiz var. 2025 yılına kadar ihracatımızı 30 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz.

Hedefimiz ciromuzun yüzde 50’sini üretimden, yüzde 50’sini ihracattan elde etmek” dedi. Full markalı jeneratörleri 25 ülkeye ihraç ettiklerini vurgulayan Demircan, “Balkan ülkeleri, Doğu Avrupa ülkeleri, Türki Cumhuriyetleri, Afrika ülkeleri, Amerika tarafına ihracat yapıyoruz. Son 5 yılda imalata başladık. Ters mühendislik yaparak kendimiz ürün geliştirip, üretiyoruz ya da ürettiriyoruz. 2022 yılında toplam imalatımız, ciromuzun yüzde 20’sini buldu” diye konuştu.

“Dünyaca ünlü markaların distribütörüyüz”

Hırdavat sektöründe Türkiye’nin en büyük firması konumunda olduklarını dile getiren Demircan, geniş bir ürün gamına sahip olduklarını ifade etti. Demircan, “20 binin üzerinde ürünümüz var. 1OO’e yakın markamız var bunların yaklaşık 40’ı yerli ürettiğimiz kendi markamız. Diğer markalarımız Türkiye distribütörü olduğumuz dünya markaları” dedi.

Hırdavat sektörünün Türkiye’de, jenaratör, komprasör, elektrikli el aletleri dahil tüm yelpaze katıldığında 25 milyar dolarlık büyüklüğü olduğunu dile getiren Demircan “40 yıldır dünya markalarının, profesyonel ürünlerinin ithalatını yaptık. Sattığımız her ürün dünyanın en iyisi olarak bilinen markalara ait ve kalite odaklı satış algımız var. Sattığımız ürünler neredeyse ihracatçı ve imalatçı tüm sektörlerin kullandığı ürünler” ifadelerini kullandı.

“Yurt dışından marka satın alacağız”

“Üretim odaklı aklınıza gelebilecek her sektörden hırdavat sektörüne talep var” diyen Demircan, “Hırdavat sektöründe Türkiye’nin potansiyeli çok güzel, önümüz açık. Örneğin distribütörü olduğumuz bir Japon markası olan Makita’nın, elektrikli el aletleri ürün grubunda dünya çapında 7 milyar dolar cirosu var. Sektörün potansiyeli çok yüksek.

Dolayısı ile kendi üretimimiz olan yerli markalarımızla dünya çapında aldığımız payı artırabiliriz. Türkiye’nin en büyük sorunu marka oluşturmak. 2030 yılına kadar yurt dışından hırdavat sektöründen bilinen bir markayı satın alarak uluslararası düzeye gelme hedefimiz de var. Almanya’ya bakıyoruz” diye konuştu.

“2025 yılında 500 çalışan istihdam edilecek”

2025 yılında Yalova yatırımı ile beraber toplam 500 kişiyi istihdam edeceklerini ifade eden Demircan, “Şu anda 220 çalışanımız var. Geçen sene yüzde 80 istihdam artışında bulunduk. Tüm dünyada yaşanan çalışan bulma sorununu biz de yaşıyoruz. Mavi yakalı çalışacak eleman bulmakta güçlük yaşıyoruz” açıklaması yaptı.

“Pandemi sonrası hobi ürünlerine talep arttı”

Pandemide hobi ürünlerine talebin ciddi oranda arttığını vurgulayan. Demircan, “Örneğin çim biçme makinası, araba yıkama makinası vs. almaya başladılar. İnşaat ve mobilya sektöründe de ürünlerimize talep artıyor. Hırdavat ve elektrikli el aletleri alanında kalite çok önemli.

Sektörde kalitesiz ürünler nedeniyle Türkiye ürün çöplüğüne dönmüş durumda. İthal ettiğimiz ürünlerin dünyadaki prestiji çok yüksek. Kendi markalarımız için de bu beklenti var müşterilerimiz tarafında. O nedenle kalite odaklı üretime önem veriyoruz. Kaliteli iş yapalım, farkındalık yaratalım, irtibarımız artsın bilinciyle hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“2024’te halka arz süreci başlatmayı planlıyoruz”

Başar Demircan, 2024 yılı içinde yeni yatırımlar yapmak ve halka açılmayı planladıklarını söyledi. Demircan, şirketin dijital dönüşümünü şöyle anlattı: “2019 yılında şirketimizde bir dönüşüm süreci başladı. Bütün satış süreçlerimizi dijital ortama taşıdık.

Fatura, irsaliye, tahsilat, sipariş, stok yönetimi, e-ticaretin alt yapısını tamamen dijitale dönüştürdük. Dijital dönüşüm sürecimizi tamamladık, bu konuda iddialıyız. IT ( Bilgi teknolojisi) konusuna ayrı önem veriyoruz.

Tüm sistemimizi aplikasyonla mobil hale getirdik. Tüm şirket üyelerimiz 7/24 internette şirket verilerimize girebiliyor. Kâr- zarar, tahsilat, müşteri performansı, bayi ve son kullanıcı tüm işlemlerini aplikasyondan yapabiliyor. Yapacağımız yatırımlarla yapay zekâ kullanarak teknolojik alt yapımızı daha da ileriye götürmeyi hedefliyoruz.”

Ar-Ge merkezi açacak

“Maltepe Üniversitesi’nden 6 öğrenciyle bir IT sınıfı kurduk” diyen Başar Demircan, şunları söyledi: “2024 yılında IT ekibinde 20 kişiyi istihdam etmek istiyoruz. Yapay zekâyı devreye sokarak, sektörümüzde teknolojik alandaki pozitif farklılığımızla uluslararası düzeye gelebilmeyi istiyoruz. Alt yapıyı kurmak için çalışıyoruz. Teknokentlerle görüşme halindeyiz. Bu yıl içinde Yıldız Teknik Üniversitesi , Gebze Teknik Üniversitesi ile Ar-Ge merkezi açmak için görüşmelerimiz sürüyor.”

"E-ticaret sitesi kuracağız"

Başar Demircan, son dönemde tüm sektörlerde satışların e-ticarete kaydığını belirtti. Demircan, “Bayilerimizi de yapımıza katan, onların da para kazandığı bir web sitesi kurmak için çalışıyoruz. Son kullanıcının mal alırken bizim bayilerimizin stoklarından mal alabileceği, sipariş verebileceği bir alt yapı olacak. Alt yapısını biz kuracağız” diye konuştu.