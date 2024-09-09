Makineler yapay zekâyla hem akıllı hem çevreci

Fikret ÇENGEL

IFA’da açıklama yapan Ves­tel CEO’su Ergün Güler, sür­dürülebilirliği yalnızca bir he­def değil, kurum kültürü olarak gördüklerini belirterek, “Akıl­lı yaşam çözümlerimizle hayatı kolaylaştıran yenilikçi tekno­lojiler geliştiriyoruz. Bu tekno­lojilerle kullanıcılarımızın ya­şam kalitesini artırırken, çev­resel sorumluluklarımızı da yerine getiriyoruz” dedi.

Ves­tel CEO’su Güler, “Vestel Akıl­lı Yaşam uygulaması, kullanı­cıların Vestel markalı cihazla­rını sadece kontrol etmelerine olanak tanımakla kalmıyor, ay­nı zamanda evlerindeki enerji ve su tüketimini optimize ede­rek sürdürülebilir bir yaşam tarzı benimsemelerini sağlı­yor. Yapay zekâ destekli özel­liklerle güçlendirilmiş bu uy­gulama, kullanıcıların ev işle­rini kolaylaştırırken çevresel etkilerini de en aza indirme­lerine yardımcı oluyor. Türki­ye Yapay Zeka İnisiyatifi ile iş birliğimiz, kullanıcıların haya­tını daha verimli, konforlu ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyor” diye konuştu.

Vestel, ayrıca dünyanın önde gelen markalarıyla birlikte Ho­me Connectivity Alliance (HCA) ve Connectivity Standard Alli­ance (CSA) üyelikleri aracılığıy­la, farklı ürün ve markaları eko­sistemine dahil ediyor.

Yıkama verimliliğini artıyor

Çamaşır yıkama sırasın­da açığa çıkan mikroplastik­leri filtreleyerek su kaynakla­rının korunmasına yardımcı olan ödüllü Mikrofiber Filt­re teknolojisi ve daha hassas tambur hareketleriyle mikro­fiber parçacıkların oluşumu­nu azaltan Fiber Avoid Tekno­lojisi yoğun ilgi gördü.

Ayrıca ziyaretçiler; Rainfall Teknoloji­si sayesinde düşük su tüketim­leriyle yıkama verimliliğini ar­tırırken, durulama aşamasın­da kullanılan suyu depolayarak bir sonraki yıkama programın­da yeniden kullanan WaterBox Teknolojisine, çamaşırlarda­ki evcil hayvan tüylerini etki­li şekilde temizleyen Pet Hair Shield programına ve çamaşır­lardaki evcil hayvan, sigara ve yemek kokularını özel bir uygu­lama ile gideren, hoş koku ve­ren Aroma Refresh Teknoloji­sine yoğun ilgi gösterdi.

Vestel’in alanda sergiledi­ği ürünlerden, A-65% ener­ji sınıfına sahip Rainfall Tek­nolojili çamaşır makinele­ri yanında A+++ -25% enerji sınıfına sahip Multi-Inverter+ Teknolojili kurutma makinele­ri, Avrupa Birliği’nin yeni ener­ji regülasyonundaki en yüksek enerji sınıfı olan A kategorisin­de yer alacak.

Çamaşırlar yapay zekâya emanet

Fuarda yer alan Vestel ça­maşır makineleri 38 desibel, kurutma makineleri ise 57 de­sibel gürültü seviyeleriyle ses­siz çalışma özelliğini bir adım öteye taşıdı. Vestel’in yapay ze­ka kullanan Washwizard ve In­tellicare AI teknolojileri, kul­lanıcıların alışkanlıklarını ve isteklerini gelişmiş arayüzler­le öğrenerek, her kullanıcı için programlar yaratarak tamamen kişiselleştirilmiş yıkama de­neyimi sunuyor. Ayrıca Intel­licare özelliğine sahip çamaşır ve kurutma makineleri üst üs­te konumlandıklarında, kurut­ma makinesi, çamaşır makinesi üzerindeki gelişmiş TFT ekran­lı knob ile kontrol edilebiliyor.

Daha az enerji tüketimi

Vestel’in fuarda sergilediği ürünler arasında yer alan, ener­ji tüketimini azaltan Isı Pompa­sı Teknolojisine sahip bulaşık makinesi, sınıflandırmada en iyi seviye olan A sınıfının yüz­de 20 daha altında enerji ve­rimliliği sağlıyor. Fuarda bula­şık makinesi segmentinde ser­gilenen ürünler arasında her programda deterjan konulma­sına gerek kalmadan otomatik olarak dozaj sağlayarak çalı­şabilen kullanıcı ve çevre dos­tu Dose-On Teknolojili bulaşık makineleri, filtrenin sık sık elle temizlenmesi ihtiyacını mini­muma indiren Otomatik Temiz Filtre Teknolojisi, bulaşık ma­kinesinde suyun sertlik seviye­sini otomatik olarak ayarlama­sını sağlayarak cam eşyaların uzun süreli korozyonunu ön­leyen Oto Cam Güvenliği Tek­nolojisi, mobil uygulama üze­rinden 11 farklı program ara­sından istenilen programın yüklenmesine imkan tanıyan Download & Use Programı, alet gerektirmeden dört noktadan kurulum olanağı sunan 4 Nok­ta Montaj Sistemi dikkati çekti.

Vestel’in küçük ev aletleri IFA sahnesinde

Vestel, bu yılki IFA’da küçük ev aletleri kategorisinde de dikkatleri çekti. Avrupa’daki markalı büyüme yolculuğunun temel taşları arasında yer alan kahve makineleri ve elektrik süpürgeleri, büyük ilgi gördü. Kahve Demleme Merkezi (ECBC) tarafından sertifikalandırılan ve filtre kahvede en iyi lezzeti sunan Vestel Brew 50, entegre öğütücü ve süt köpürtücüye sahip olan, portafiltredeki öğütülmüş kahveyi otomatik olarak sıkıştıran ve ideal miktarda kahvenin dökülmeden tam olarak sıkıştırılmasını sağlayan otomatik sıkıştırma özelliğiyle öne çıkan Vestel Barista Pro Yarı Otomatik Espresso Makinesi ve farklı renk seçenekleriyle her mekâna uyum sağlayan Vestel Retro Kahve Makineleri yer aldı.